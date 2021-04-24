«Зачем пополнять их ряды?»: Лариса Гузеева – о шоу «ТикТок Талант», дочке и казенной одежде

Подошел к финалу первый сезон проекта, не имеющего аналога на телевидении. «ТикТок Талант» на «Пятнице!» показал, как можно стать популярным благодаря смартфону и креативности. Несмотря на то, что победителя программы выбирали зрители, звездные эксперты тоже внесли свой вклад в шоу.

Мы пообщались с одним из членов жюри. Лариса Гузеева три года просидела в судейском кресле программы «Минута славы», а теперь обратила внимание на лучших из лучших «Тик-Тока».

«Пусть молодые пробиваются»

— Не хотели бы вы снимать «Тик-Ток» вместе с дочерью? Например, кулинарные мастер-классы или уроки макияжа. Поскольку она увлекается созданием мейкапа.

— У нее действительно это хорошо получается. Но она, как и я, быстро перегорает. Я не могу долго заниматься чем-то одним. Мне становится скучно и неинтересно. Но идея такая была. Чтобы что-то получилось, должна быть система. Нужно долго снимать, ездить в ТикТок-дома, монтировать. А я не вижу цели, ради чего этого делать. Если будет мотивация — да, может быть. Дочери это тоже быстро наскучит. И потом, всегда найдется тот, кто сделает это лучше, чем я. И тогда тем более. Зачем пополнять их ряды? Пусть молодые пробиваются. Хотя, кто его знает…

«Дома я хожу в мужниных трусах, в его же майке»

— Советует ли вам дочь, как одеваться в жизни? Может быть, какие-то советы по стилю дает?

— Меня очень много лет одевают. Я хожу в казенном. Поэтому самая моя любимая одежда — это треники, угги. Пришел, разделся и тебя переодели. Если иду на дорожку, меня тоже одевают. Стилист приносит одежду, потом забирает. А дома я хожу в мужниных трусах, в его же майке и босиком. В те редкие дни я на себя взгляну в зеркало и думаю: «Боже мой!».

«Меня очень удивил результат»

— Совпали ли ваши ожидания от проекта и участие в нем с реальностью?

— Меня удивил результат. Я понимала, что вменяемые люди не будут выбрасывать такие огромные деньги на заведомо неправильную историю. Но то, что в результате получилось, меня приятно удивило. Просто восхитительно. Начиная от декораций света — все очень красиво. Кажется, что это не первый, пробный сезон, а четвертый, пятый. Меня, конечно, восхитила слаженность команды, как они работают, как они смотрят. Такое ощущение, что готовились минимум год. Собирались, все детально отрабатывали. Чтобы в итоге был такой чудесный результат.

— Кого вы выделили для себя среди участников? Кто больше всех запомнился?

— Мне понравились девочки рогатые из Питера — Татьяна Инюшина и Юлия Васютина. Еще парень, который пел… Александр Молчанов. Девушка на пилоне — Алина Харитонова.

— Вам до сих пор не понравится слово «крашиха»?

— Была дурой. Не знала. Мне такое количество в Instagram написали, что я крашиха, а я их всех заблокировала. Я думала, это значит что-то очень оскорбительное. А теперь, что вы! Теперь я прямо довольна.

— Что для вас настоящий талант? Поедание бургеров не может им быть?

— Когда какие-то люди сидят и впихивают в себя еду — это не талант, это противно. Это я отвергаю. Талант — это тот, кто среди профессионалов своего дела, может стать лучшим.

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