«Не без жертв»: Татьяна Денисова – о женской конкуренции в шоу «ТАНЦЫ» и закрытии проекта

В интервью Teleprogramma.pro наставник танцевального шоу и хореограф призналась, что помогло ей стать успешной в мире мужчин.

Основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии Татьяна Денисова впервые появилась в реалити-шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ в третьем сезоне. Тогда знаменитость стала хореографом самого масштабного российского проекта для танцоров. А уже через год — сидела в кресле жюри.

Как удалось хрупкой снаружи, но сильной внутри Татьяне стать одним из самых популярных танцевальных гуру в России и заграницей? И почему до сих пор в «ТАНЦАХ» не побеждала девушка? На эти вопросы наставник проекта ответила специально для Teleprogramma.pro.

«Большая часть аудитории шоу — женская»

— Татьяна, вы единственная женщина-наставник за всю историю проекта, сложнее ли девушкам добиться успехов на хореографическом поприще?

– Да, сложнее. Профессия хореографа, режиссера-постановщика преимущественно мужская. Здесь нужно не только креативить и создавать, это также серьезная организаторская работа. Но моим маяком всегда была самодостаточность: я всегда знала, чего хочу, и самозабвенно шла к своей цели. Не без жертв, естественно.

— Шесть сезонов подряд выигрывали только мужчины, есть ли шанс, что в последнем сезоне победит девушка? Что должно случиться, чтобы Ксения Горячева победила, и что может этому помешать?

– Большая часть аудитории шоу — женская, и женщины объяснимо выбирают мужчин. Думаю, у Ксюши есть шанс на победу, все хотят перемен: не только мы, но и аудитория. Мир сейчас очень феминистически настроен, возможно, и у наших девушек отзовется что-то в глубине души, и они поддержат Ксюшу.

— Выходка экс-участника вашей команды Даниила Патлаха, который демонстративно отказался исполнять номер, связана с тем, что танцор так выразил нехватку поддержки наставника? Или он понимал, что не сможет победить и решил запомниться зрителю любым образом, в том числе скандальным? И простили ли вы его?

– Я бы не сказала, что это выходка: он не отказался исполнять номер, а хотел показать танец иначе. По поводу поддержки наставника… Очень много говорилось о том, что именно наставник бросил как раз все силы на его номера. Даниил — ярчайший представитель андерграунда, и он захотел эпатажа на первом концерте, но это оказалось неуместно. Мне хотелось необычно раскрывать этого участника, а он нарушил мои планы. Поэтому была такая резкая реакция: просто выгнать его из шоу. Если бы сейчас я вернулась к тому концерту, то этого бы не сделала: наказала бы, но не выгнала. Но случилось, как случилось.

«Шоу закрывается, и мы с этим согласились»

— Каковы причины закрытия шоу, на ваш взгляд?

– Нам сказали, что шоу закрывается, и мы с этим согласились, что я могу еще сказать. Нам очень жаль.

— Что вы чувствуете перед финальным концертом последнего сезона такого потрясающего проекта?

– Я испытываю наслаждение.

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