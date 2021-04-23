«Загугли звезду»: Наталья Подольская – о встрече с Салтыковым, отношениях с Пресняковым, детях, «Маске» и пластике

Наталья Подольская успевает не только активно заниматься творчеством, но и успешно совмещает гастроли и выступления с семейной жизнью. Вот уже 16 лет как она вместе с Владимиром Пресняковым.

Признается, что первая встреча была как в кино: мир вокруг замер и сосредоточился только на Владимире, а внутренний голос кричал, что это ее муж. Так родилась счастливая семья. Сейчас у супругов подрастают двое сыновей, старший имеет все шансы продолжить дело родителей.

Teleprogramma.pro пригласила Наталью Подольскую стать гостьей нашей авторской рубрики «Загугли звезду». Получилась интересная беседа о родителях и свекрах, детях и семейных ценностях.

Наталья Подольская, биография

— Я родилась в 1982 году, в городе Могилев. Когда мне исполнилось 9 лет стала заниматься пением, закончила музыкальную школу. После поступила в Белорусский институт правоведения.

В 2002 году переехала в Москву. В 2004 году в моей жизни случилась «Фабрика звезд». В 2005 поездка на «Евровидение». И в том же году встретила своего будущего мужа Володю Преснякова.

В 2010 году мы поженились, в 2015 году на свет появился Артемий, а в 2020 году я второй раз стала мамой — у нас родился Ванечка.

На самом деле, дат гораздо больше, но это ключевые моменты.

Наталья Подольская, родители

— У нас очень большая семья. Мама Нина Антоновна Подольская. Именно она почувствовала в детстве мою тягу к пению и сцене.

По образованию мама — учитель белорусской литературы, но по специальности работала мало. Одно время она была начальником управления культуры города Могилев и, наверное, могла бы отправить меня на «Утреннюю звезду», но мамочка не из тех, кто пользуется своим служебным положением.

Папа, Юрий Алексеевич Подольский, юрист. Отсюда мое юридическое образование. К сожалению, он умер в 2006 году.

Еще у меня есть две сестры: Татьяна старше меня на 9 лет и Юлиана – мы с ней двойняшки. Через 17 лет после моего рождения появился брат Андрей. Мы все очень близко общаемся.

Как оказались в Москве?

— Это не входило в мои глобальные планы на жизнь. В 2002 году на конкурсе «Славянский базар» в Витебске меня увидел Андрей Квинт, это муж известного композитора Лоры Квинт. мы разговаривали и он рассказал мне про Московский институт современного искусства. Я подумала-подумала и отправилась в Москву.

Смогла поступить на вокальное отделение, училась, работала певицей в ресторане.

Как вы попали на фабрику звезд?

— Я занималась вокалом у Тамары Миансаровой. В 2003 году она пригласила меня на телеканал «Россия», участвовать в концерте, как свою ученицу.

После выступления ко мне подошел Виктор Салтыков и сказал, что просто с ума сошел, от моего исполнения. Выяснилось, что его друг Виктор Дробыш как раз искал талантливых ребят в «Фабрику звезд» и мне предложили попробовать свои силы.

Я отправила диск с записями, а через какое-то время мне перезвонил Виктор Дробыш. Так завязалось наше знакомство.

А сейчас вы общаетесь с Салтыковым?

— Нет, плотно мы не общаемся, но если встречаемся за кулисами, то вспоминаем эту историю.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

— Мы познакомились в 2005 году, на съемках программы «Большие гонки». Первый раз я увидела Володю, летающим над быком. Бык его швырял в разные стороны, и мы были впечатлены до слез.

Три дня Володенька отлеживался, ребра и колени были повреждены. А потом появился снова и произошел стоп-кадр. Знаете, как в фильмах делают, когда влюбленные встречаются и все замирает, есть только они.

Бах — и любовь. Я всегда говорю, что услышала свой внутренний голос. Он кричал — «этой твой будущий муж!»

Володя — это единственный мужчина моей жизни.

Как было сделано предложение?

— Да женила я его на себе, женила (смеется). Поставила к стенке и строго так: Женись!

До свадьбы мы были вместе пять лет и меня не устраивал статус гражданской жены. Могу сказать за нас двоих, что после свадьбы и венчания отношения стали крепче и теснее. Это был верный шаг.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, какой была свадьба?

— Пьяной, веселой, с паданиями и поездкой на Rolls-Royce. Это была моя первая поездка на такой машине. Она очень просторная внутри, что можно зайти и сесть. Но я попыталась усесться как в обычный авто и рухнула в свадебном платье на пол. Мы очень смеялись.

Само торжество проходило на корабле, было примерно 150 гостей. Кстати, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова решили пожениться на нашей свадьбе.

В чем секрет семейного счастья?

— В июне будет 16 лет, как мы вместе и хочу сказать, что нам очень повезло. Мы просто друг другу подходим, это изначально. Конечно же, отношения — это труд. Где-то промолчать, причем обоим, где-то уступить. Отношения — это партнерство.

В нашем случае получилось очень здорово, мы 10 лет жили вдвоем, путешествовали по миру, встречались с друзьями. Все гармонично подошло к тому, чтобы стать родителями. Теперь мы стараемся максимум времени проводить с сыновьями.

Ваш супруг — романтик?

— Да, Володя известный романтик.

Наталья Подольская, дети

— До рождения детей про меня регулярно писали новости, что я беременная. Сбилась со счета скольких я могла бы родить (смеется).

Официально заявляю — у меня двое сыновей. Старший — Тема, безумно харизматичный парень. Я боюсь делать громких заявлений, но все вокруг говорят, что он артист. Он Близнецы по гороскопу, это очень талантливые и творческое люди.

Тема ходит на танцы, стоит услышать музыку и у него танцует каждая клеточка тела. Мы отдали его в «Тодес», он очень доволен. А еще потихоньку начинает петь. Стараемся включать ему хорошую, на наш взгляд, музыку, развивать потенциал.

Ну и меня как маму захлестывает чувство гордости, ему еще нет шести лет, а уже умеет читать. Пожалуй про Тему хватит, теперь Ванечка.

Он наш младшенький, ему всего полгодика. Его достижение в том, что научился переворачиваться, смеяться и узнавать близких. Просто мир останавливается от его беззубой улыбки.

Второе материнство доставляет больше удовольствия, ты расслаблена и знаешь, что и как. Так что всем рожать второго, не бояться.

Как говорит моя подруга: после первого, ты не уверена, что хочешь второго. А после второго, понимаешь, почему идут за третьим.

Планируете еще рожать?

— Я с удовольствием. Чем больше детей, тем насыщеннее будет старость.

Наталья Подольская, рост и вес

— Рост примерно 172 сантиметров, а вес у примерно 53-55 кг.

Как вернули форму после родов?

— В том-то и дело, после родов прийти в форму легче, чем потом ее удержать. У меня дважды одинаковая история: на грудном вскармливании я ухожу в минус и вернуться к своему привычному весу проблематично. Мне мой сегодняшний вес очень нравится, а Володя говорит, что надо поправиться.

Наталья Подольская, свекровь

— Лена и Петрович просто идеальные свекры. Они рядом, но не вмешиваются. Мы встречаемся по праздникам, накрываем стол, вкусно едим, потом Петрович рассказывает свои истории и вот это все очень важно. Дети проникаются семейным теплом, учатся дорожить близкими.

Ваша семейная идиллия — это заслуга свекрови?

— Это их общая заслуга, Лену и Петровича нельзя разделять, они как Шерочка с Машерочкой. Для меня они Петровичи, я их не разделяю.

Наталья Подольская, Единорог

— Я очень хотела участвовать в шоу «Маска», безумно, но заболела ковидом и не смогла. Я сразу четко слышала голос Ирины Дубцовой под маской Единорога и мне льстило, что меня путали с ней.

Наталья Подольская, пластика

— Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале. Нам повезло, что сегодня можно исправить все недостатки — это здорово влияет на самооценку.

Данная операция была единственной и меня очень задевает, когда пишут, «она вся переделанная». Я за естественный уход и разумное потребление косметических услуг.

Очень печально видеть девушек с огромными губами «окуней». Меня охватывает ужас в такие моменты.

Наталья Подольская, песни

— Каждая песня — это как появление ребенка, очень трепетный момент. Непременно хочется, чтобы она всем пришлась по вкусу, хотя это невозможно.

После каждой премьеры у меня огромные ожидания и большой стресс. Вот и сейчас только вышла моя новая песня «Аяуаска», и я очень волнуюсь.

Почему ее стоит послушать?

— Автор песни — Артем Иванов. Он безумно талантливый композитор, который написал очень много хитов, в том числе для Светланы Лободы.

Когда он прислал мне песню, я влюбилась в нее. Там много слуховых зацепов. Свист очень прикольный в проигрыше. Она танцевальная, летняя. После нее хочется оказаться на берегу Малибу с коктейльчиком в руках.

Мы записали композицию прошлым летом, когда я была беременная, но ждали год, чтобы снять клип в купальнике с идеальной фигурой.

Через четыре месяца после родов мне удалось реализовать эту мечту.

Наталья Подольская сейчас

— Я стараюсь никогда не останавливаться, все время записываю новый материал, участвую в съемках, гастролирую. Это моя жизнь, моя профессия. Я всем этим очень дорожу, мне важно работать, не могу сидеть дома.

С пандемией, конечно, многое изменилось, были онлайн концерты, акции для врачей. Параллельно с этим записывали песни. Сейчас в работе сразу несколько новых композиций, так что у меня еще будут поводы нервничать и волноваться. Это если коротко, а если развернуто, то планов очень много.

Главное, чтобы жизнь поскорее стала, как прежде, а мы все научились ценить моменты. Пандемия — это время остановки и переоценки.

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