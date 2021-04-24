Эффектная украинка Ольга Виниченко запросто могла бы сыграть Аксинью в очередной экранизации «Тихого Дона», но пока предпочитает комедийные роли. В сериале «По колено», доступном на интернет-платформе IVI Originals, она воплотила образ разухабистой маникюрши, подруги главной героини, не менее яркие образы достались актрисе в недавних «Окаянных днях» и идущем сейчас в телеэфире «Милиционере с Рублевки».

«Короткое платье, глубокое декольте»

— Ольга, как проходили пробы в сериале «По колено»?

— Сначала я записывала дома пробы на роль, которую в итоге сыграла Агата Муцениеце. Потом вдруг пришла новость, что я все же утверждена — надо было сыграть Риту, подругу героини Насти Уколовой. Рита оказалась моей на 100 процентов. Я ведь знаю таких женщин, общалась с ними в своем родном городе (Кривой Рог. — Ред.).

Такой типаж — разбитная парикмахерша, маникюрша — часто встречается в провинции: декольте, яркий макияж, красочные колготы, короткое платье. Было очень много сцен, поэтому работа оказалась довольно непростой, особенно с учетом того, что это были первые съемки после ковида, который мне пришлось перенести.

— Трудно было?

— Мы с мужем были дома, но перенесли довольно тяжело. Я лежала пластом порядка десяти дней, все тело болело, запахи и вкусы вообще не чувствовала. Знаете, что самое ужасное? Не чувствовать вкуса сгущенки! (Смеется.) Вот это настоящая пытка. Люблю поесть сладкое, но во время болезни это было по сути невозможно, ибо вкуса все равно не ощущаешь. Мало того, что болеешь, так еще и от еды наслаждение невозможно получить.

— «Милиционер с Рублевки» был уже после этого?

— Осенью прошлого года. Я одновременно снималась в пяти проектах. После «Окаянных дней» снимали один пилот (пробная серия, после которой продюсеры решают, запускать сериал в производство или нет. — Ред.), потом сериалы «По колено», «Милиционер с Рублевки», «Исправление и наказание» и еще один пилот про учителей для СТС, где я сыграла педагога. Видимо, на каком-то из проектов и подхватила ковид. Организм был ослаблен, я приходила с ночной смены, мылась и шла на дневную.

— Когда одновременно надо играть такое количество героинь, личность не начинает раздваиваться?

— Три проекта из пяти были короткими, так что в основном во мне жила Гудкова (Мария Гудкова — экстравагантный следователь из проекта «Милиционер с Рублевки». — Ред.). Это был настолько яркий персонаж, что мне даже муж говорил: «Я хочу видеть дома женщину, а не Гудкову». Я тоже начала странно себя вести: повадки Гудковой, накрученные мелкими кудряшками волосы, речь — все это оставалось со мной.

— Гудкова — персонаж странный, но и вам есть чем удивить: в одном из интервью вы вспоминали, как в детстве собирали конфеты на кладбище…

— Да, это правда! Мы собирали конфеты, которые люди оставляют после похорон или на поминках. Причем территория была поделена, нельзя было заходить на чужую, были настоящие банды и разборки. Зашел на чужой участок — выгоняют. Мы собирали конфеты вместе с цыганами. Чтобы собрать хороший «урожай», надо было еще постараться. Зимой колядовали, собирая по домам сладкое, а весной — на кладбищах… Жили в бедности — денег-то не было. Так что конфеты до сих пор обожаю. Сегодня могу позволить купить себе любой вид сладкого, то есть дефицита нет, но как только вижу конфеты — доходит до трясучки. Это сидит глубоко внутри на подсознательном уровне, как будто с детства не насытилась.

У нас в «Милиционере с Рублевки» даже такая сцена была. Один из героев говорит: «Я эти конфеты на кладбище собрал». А я от себя добавила: «Я тоже в детстве любила их собирать». Так реплику и оставили.

«Поедем с мужем по матушке-России»

— Насколько комфортно вы теперь чувствуете себя среди звезд на съемках и на красных дорожках?

— Это все ведь не произошло в один день. Я шла к этому последовательно. Сначала поступила в театральный институт в Киеве на бюджетное отделение. Потом начала играть мелодраматические роли, в эпизодиках сниматься. После переехала в Москву. Постепенно стали звать на кастинги. Но все равно, несмотря ни на что, присутствует комплекс самозванки. Дико волнуюсь на съемках, переживаю, поджилки трясутся, когда думаю: «Как это я, девочка Оля, с Ириной Розановой?! Как я с Ксенией Раппопорт?

Смогу ли сыграть с великими артистками?» И только когда чувствуешь, что тебя принимают как свою, начинаешь расслабляться. Приходим с мужем на премьеры, и как будто я не в своей тарелке. Неуверенность никуда не ушла. Конечно, если зрители пишут добрые сообщения в Инстаграме, настроение поднимается: «Я талантливая, класс!» Предложений очень много в последнее время. Сейчас уже могу выбирать то, что мне действительно нравится.

— Почему? Вы размышляли над этим? Потому что типаж нестандартный?

— Вообще у меня сложный типаж. Мой рост — почти 1,8 метра. Очень трудно подобрать мне партнера. Внешность достаточно яркая. Так что и роли нужны яркие, интересные, характерные. Но я нашла себя не в роли героини, как меня увидели в институте, а в комедийных образах. Которые, кстати, воплощать сложнее, чем драматические. Наверное, у меня получается, потому и поступают предложения прийти на кастинг. Все мои персонажи очень разные. И дай бог не «влететь» в один характер, в котором режиссеры потом будут эксплуатировать всю карьеру.

— В Инстаграме вы появляетесь то в сексапильных нарядах, то без макияжа и в домашнем виде. А как вам комфортнее?

— По жизни не очень люблю краситься. Больше люблю «спортивки»: надела кеды и пошла. Потому обычно и не узнают на улицах. Конечно, на премьеры стараюсь подобрать элегантный костюм. Если раньше присутствовал провинциальный налет — красное платье, декольте, короткая юбка, то сейчас выбираю более классические костюмы.

— Если б аудиторию надо было «кормить» контентом, выкладывали бы эффектные фото в купальниках?

— Не знаю. Всем интересен контент. Женщины предпочитают полезную и интересную информацию. Мужчины, разумеется, лайкают купальники, грудь, фигуру. Думала как-то заняться этим всерьез, но руки не доходили.

— Как супруг относится к этому? Он связан с вашей профессией?

— Да, муж у меня талантливый режиссер Сергей Гинзбург («Отчим», «Зорге», «Сын отца народов»). В мае будет пять лет, как мы вместе. А в августе год, как женаты. Так что он все прекрасно понимает, и ему приятно, когда ко мне привлечено внимание. Мы репетируем вместе все мои роли, он очень много подсказывает, готовит к пробам. В кино же своя специфика. Да, я училась, но Национальный театральный университет им. Карпенко-Карого больше ориентирован на работу в театре.

— Где предпочитаете с мужем отдыхать?

— Обычно мы решаемся на это спонтанно, потому что графики отдыха у нас, как правило, не совпадают. Но вот после спада пика пандемии получилось вместе выбраться в Пятигорск на минеральные воды, и нам очень понравилось. Поскольку сейчас границы практически закрыты, мы хотим снова поехать туда же — в Кисловодск, например. Или еще куда по нашей матушке-России. Всем рекомендую!

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