Популярный артист - о драме и комедии, праве на депрессию и о том, зажрались ли русские актеры.

Сценаристы и режиссеры продолжают осмыслять тему коронавируса, изменившего мир. В комедийном сериале «Афера» (онлайн-кинотеатр KION, с 20 апреля) в одной деревушке наконец отменили карантин. Но на сходе граждан решили скрыть этот радостный факт от трех братьев Поповых — уж больно лютуют эти головорезы в мирное время, пусть и дальше на своей заимке шкерятся. Сериал состоит из десяти коротеньких серий по 10 минут. Можно смотреть частями, а можно зараз как полнометражный фильм. О сериале и о жизни вообще «Телепрограмма» расспросила актера Сергея Степина — он сыграл председателя сельсовета.

— Сергей Васильевич, сериал «Афера» начинается с того, что мальчик бежит по деревне и кричит: «Люди, карантин закончился!» Его ликование совпадает с вашими ощущениями? Ковид никуда не делся, но вроде легче стало?

— Да, ощущение есть, что как-то стало полегче. Люди без масок стали чаще попадаться — по крайней мере на улице. Порог боли уже ослаблен, полегче дышится.

— В плане денег как справились? Театры не работали, съемки приостановили.

— Буквально за десять дней до объявления карантина я закончил сниматься в фильме, и у меня финансовая подушка безопасности была. Повезло. Сначала даже эйфория была. Отдохнул неделю, другую. Пообщался с семьей, поиграл с ребенком. И вдруг понимаю, что и всю следующую неделю не надо никуда идти.

Не будет ни спектаклей, ни репетиций, ни съемок. И здесь начались совсем другие мысли. А если это не закончится? Как дальше жить? Месяц мы просидели. И потом вдруг стали поступать предложения записывать какие-то отрывки, люди делали кино в интернете. Попадались очень смешные сценарии, я где-то даже участвовал.

— После успеха сериала «ЧОП» вас охотно зовут на похожие характерные роли. Вас это не огорчает?

— У меня нет никакого расстройства по этому поводу. Не скажу, что меня используют только в комедийном плане. Последняя моя любимая большая работа — это сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Там у меня совершенно драматическая роль. И мне очень приятно, что продюсеры рискнули. А во-вторых, театр — отдушина в этом плане. И редко, но случаются драматические роли и в кино. Пунктика по поводу нереализованности у меня нет.

— В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» ваш герой — пенсионер. А вам всего 55. Каково это — увидеть себя стариком?

— Мне казалось, что я неважно показался на пробах Сан Саныча. Был уверен, что меня не утвердят, возьмут возрастного артиста. У меня особого грима-то не было. Приехал на площадку — девочки очень тонко, ненавязчиво все сделали, подседили меня белой краской. Возраст, он все-таки происходит где-то в глазах. Ты его носишь с собой, а он где-то внутри сидит. Это люди, которые смотрят на все усталыми глазами.

Это и есть возраст, и я хотел это передать. У меня дядя прошел войну, он совсем недавно ушел из жизни. Очень часто он был абсолютно живым, будто ему лет шестьдесят, все-все его интересовало. Но временами он как-то останавливался и становился самим собой — усталым, прожившим долгую жизнь. Ему было 93 года. Вспоминал очень многое из детства, говорил: «Почему-то то, что было вчера, не помню, а то, что было в тридцатых, как будто случилось вчера».Такие моменты актер впитывает, запоминает. И поэтому Сан Саныч у меня такой. Я посвятил эту роль моему дяде Николаю Борисовичу Никифорову.

— Тут недавно Никита Михалков ругался на Павла Деревянко, Александру Бортич. Мол, зарабатывают о-го-го, а страну хают. Забыв уточнить, что даже самый популярный артист зарабатывает не каждый день. Как считаете, зажрался русский актер?

— Я не могу сказать, что кто-то зажрался. Честно говоря, даже не знаю таких. Я в нескольких работах встречался с Димой Нагиевым. Мы в хороших отношениях, узнаем друг друга, здороваемся, очень нам приятно беседовать.

Он из наших звезд первой величины. Так вот, Дима приезжает на площадку первым и уезжает последним. Потому что продюсеры прекрасно понимают, что Дима дорогой. И пытаются, естественно, выжимать из него соки на протяжении всего дня (актерская смена длится 12 часов. — Авт.). Иногда думаешь, что, наверное, я бы так не смог, как работает Дима. Я перед такими, как он, снимаю шляпу.

— Страх невостребованности всегда сопутствует актеру?

— На самом деле да. Есть в этой профессии элемент женственности: ты должен нравиться. Поэтому нельзя останавливаться на каком-то одном амплуа. Нужно обязательно пробовать себя и там и там. Но в кино редко дают экспериментировать — там просто используют артиста. Зато ты это можешь в театре — и так и сяк, как угодно.

— Актер имеет право на депрессию? Пострадал как следует, для профессии хорошо?

— Да, это часть профессии. Ну как ты будешь играть не то что депрессию, а размышления о жизни и смерти, если никогда этим не занимался по-настоящему? Жизнь — она разная. И депрессию нужно пережить, и радость безграничную, и любовь, и предательство — как у всех людей, так и у артистов.

— А что вам помогало всплыть, когда кажется, что все — сил уже нет?

— Вера. Бывают такие моменты — неприятные, вроде бы и ненужные. И только со временем понимаешь, что все, что происходило в жизни, тебе было нужно. Если ты перешагнул через что-то, преодолел это, у тебя появлялись и новые силы, и новые возможности. Понимаешь, как много случайностей были не случайны. Все как-то налаживается. Главное — не опускать руки и верить. Верить! В то, что полное, искреннее доверие судьбе и Богу обязательно не даст тебе утонуть.

Смотрите также: