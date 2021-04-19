Олеся Малибу откровенно об эскорт-рынке: «Мне платили от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц»

По ее словам, многие российские звезды зарабатывают на жизнь подобным образом, но скрывают данные факт.

Олеся Малибу – личность достаточно известная, особенно в определенных кругах. Девушка не скрывает, что зарабатывает на жизнь оказанием эскорт-услуг.

Teleprogramma.pro попросила девушку честно рассказать о рынке экскорта: кто туда попадает, какие девушки сегодня в цене и во сколько обходится заказчику их общество.

Как девушки попадают в эскорт

— Как девушки попадают в эскорт? По каким параметрам их отбирают? Рост, вес, возраст, объемы…. Что еще важно?

— Все по-разному. Меня лично менеджер нашла сама. Написала мне в Instagram. Обычно в соцсетях ищут кандидаток, смотрят профиль и если девушка заинтересовала, то пишут ей.

Параметры? Ну здесь все стандартно: стройность, силиконовая грудь, накаченные губы.

— А возрастной ценз присутствует?

— Естественно, стараются подбирать молодых девчонок, до 25 лет. Мне сейчас 31 год, но я все еще работают. Это тоже индивидуальный показатель.

Все зависит от внешности, опыта работы, коммуникабельности. От того, сможет ли девушка нормально общаться с клиентом.

— С внешностью примерно понятно. А как обстоят дела с образованием, знанием языков?

-Если работаешь в России, то знание иностранных языков не нужно. Но если зарубежные поездки, то важно знание английского языка. Я не езжу, так что обхожусь русским языком. А насчет образования – а зачем оно там нужно? Туда и без высшего берут.

От чего зависит доход

— Но если оно все таки имеется и знание языков на уровне, то доход будет больше?

— Нет, доход больше в той сфере от другого. От того, насколько девушка хитрая, насколько хорошо может договориться с менеджером. Чтобы хорошо зарабатывать — нужно быть мной.

У меня как-то был заказ на миллион рублей и менеджер хотел забрать себе 75%, а мне оставить 25%. Разве у меня на лбу написано «лох»?

— Говорят, если у девушки есть дети, она не может больше заниматься эскортом?

— Это все не правда. Есть девушки и после родов некоторые хорошо выглядят.

— Обычно такую работу принято скрывать от друзей и родных.

— Обычно – да, но я откровенный человек и говорю, что есть. Я отдаю отчет в своих действиях, а если это кому-то не нравится, это не мои проблемы. Отчитываюсь только перед собой.

Многие, конечно, открещиваются. Среди известных телеведущих и балерин можно найти тех, кто занимается подобным делом, но они пытаются это завуалировать.

Мои родители знают про эскорт и реагируют спокойной. Я единственный ребенок в семье, с детства меня очень любят и принимают любые поступки. Хотя я перед ними не отчитываюсь.

«Мне платили от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц»

— Сколько в среднем зарабатывает девушка в эскорте? И сколько платят вам?

— Все индивидуально. Мне платили от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц. Отсюда и роскошная квартира на Таганке, в которой я живу. И две других, купленных в Москве. Так что я обеспеченная девушка.

У меня были очень богатые мужчины, которые конкретно меня спонсировали.

— Получается, легкие деньги…

— Как легкие? От некоторых отказываются родители, мужья забирают детей. Кого-то к геморройным клиентам отвозят и их там избивают. Тут как повезет, ничего заранее не запланируешь.

Бывает, что менеджеры шантажируют девушек, которые скрывают от родных свое занятие. Размещают их паспорта и адреса в разных группах, чтобы потом были проблемы.

Меня пытались также шантажировать, требовали 150 тысяч рублей, но я их послала.

— С учетом подобного риска, девушек не страхуют или обеспечивают охраной?

— Естественно, никто не застрахован. Здесь на что-то надеяться бесполезно. У меня был случай, что мужчина был пьян и не заплатил, просто выгнал из квартиры. Звонила ему потом, трубки не взял. Это издержки работы. Так что деньги вперед.

— Вы получили приглашение на встречу и что дальше?

— Иногда мы ходим в ресторан – это тоже только за деньги. Но в основном встречи проходят в номерах.

Интим тут не самое важное, его у мужчин в переизбытке. Максимум пять минут и потом приятное общение. Платят именно за удовольствие поговорить.

— Мужчины каких профессий чаще всего заказывают эскорт?

— Чиновники, политики, бизнесмены. А медийные персоны редко очень.

В Дубае опасно, могут посадить

— А в какие страны чаще ездят российские девушки?

— В основном, Эмираты. Раньше приглашали в Европу: в Париж, в Грецию. В Дубае много, но там опасно. Если поймают, то посадят в тюрьму. Там девушка не может работать сама по себе, только через менеджера. Я бы не советовала туда ездить.

— Случается истории, как с Джулией Робертс в «Красотке»?

— Не знаю, я не верю в эти истории и не знаю ни одной, чтобы девушка из эскорта вышла замуж за богатого клиента. Максимум – это попасть на содержание. Он мне платит, мы встречается, куда-то ходим, делает подарки.

Мне дарили золото, бриллианты. Отправляли на Мальдивы, могли дать миллион на траты. Поэтому я и купила квартиры.

— Помимо работы у вас есть личная жизнь, вы были замужем. Скрываете от мужчин свое дело?

— Вот от своего бывшего мужа скрывала. Это был 2011 год, тогда я на многое смотрела по-другому. Сейчас бы не стала скрывать, но преподнесла это более доступно.

— Не каждый мужчина решится на отношения с женщиной, которая в этом бизнесе.

— Я думаю, что да. Есть мужчины и есть деньги, это оставляет свой отпечаток. В основном те, кто пытаются ухаживать имеют скоромный заработок.

Но я строю отношения не ради денег, мне важна красота. Для меня внешность мужчины играет большую роль.

— А скоромный – это сколько по-вашему?

— От 50 тысяч рублей. На эти деньги не прожить, мне только доставка экзотических фруктов каждый раз обходится в 3-5 тысяч рублей. Я люблю их и много ем. Так что такой ухажер меня не прокормит.

Смотрите также