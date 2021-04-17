Валерия Ланская: «Если любовь взаимная, с ее помощью можно склеить что угодно»

Звезда московских мюзиклов и сериалов («Есенин», «Кадетство», «Временно недоступен» и др.) Валерия Ланская теперь воплощает на малых экранах образ матери семейства, столкнувшейся с изменой мужа: в детективной мелодраме «Конец невинности» актриса отправилась в длинный и непростой путь на 30 с лишним серий. Чем все кончится, даже сложно предположить. Зато «Телепрограмма» побеседовала с актрисой про ее собственную жизнь.

— Валерия, в сериале «Конец невинности» ваша героиня Полина узнает, что муж живет на две семьи. Сложно представить себя в таких обстоятельствах?

— Не вижу смысла ставить себя на ее место. Это же судьба героини, а не моя. Несмотря на то, что она живет, скажем так, в моем теле, это абсолютно другой человек. Так что я представляла, каково быть этой женщиной — как она реагирует на представленные обстоятельства жизни. Реакция весьма неожиданная и интересная. Не могу давать спойлеры, потому что проект рассчитан на тридцать с лишним серий.

— Оказаться в таком положении, как она, — это всегда удар по самолюбию женщины?

— Думаю, в первую очередь в голову приходят другие мысли. Обида, например. Осознание несправедливости. Потому что она честно жила семьей, ребенком, работой и посвящала себя мужу. У нее были искренние, нежные любовные отношения с ним, несмотря на то, что они много лет вместе — и это, кстати, весьма правдоподобно: я видела такие пары в жизни. Поэтому после того, как она выясняет, что кроме нее в жизни мужа есть еще одна женщина, начинает душить обида. Уже потом на четвертом и пятом плане всплывает вопрос «Что со мной не так?». Но сперва — обида и непонимание. И желание узнать, кому он ее предпочел, была ли действительно измена или нет. В этом, кстати, тоже скрыта большая интрига.

— Есть вещи, которые женщина, и особенно мать семьи, никогда не должна прощать мужчине?

— Если любовь взаимная, то с помощью нее можно склеить что угодно. Но если нет — это бессмысленно. Ничего не поможет.

— Была сцена в этом сериале, которая далась особенно сложно?

— У нас огромный проект с бесконечным количеством смен и сцен. Выделить одну сцену трудно. Их было множество! Почти каждая была вызовом и испытанием — не было такой, чтоб приехать и расслабленно отработать. Постоянно надо было что-то доказывать. Масса сложных сцен на надрыве, множество монологов, большие объемы текста, сложные отношения героев.

Когда мы начинали работать — сразу снимали квартиру Полины, где из сцены в сцену были выяснения отношений, слезы, ребенок. «Впрыгнуть» в начало съемок, чтобы доказать, придумать, сыграть — все это было крайне непросто. Физически было тяжелее во втором блоке: там началась беготня и, собственно, детектив.

— Сейчас у вас прекрасная семья. А до этого с предательством со стороны мужчин сталкиваться приходилось?

— Я бы не называла то, что было, этим громким словом. Но обиды, слезы, конфликты, выяснения отношений, конечно, были. И довольно много. Да.

— Без измен?

— Без. Но нервную систему такие разборки все равно подрасшатали.

— Как и шоу «Точь-в-точь», которое все артисты переносят довольно нервно. Тяжело вы в него втягивались?

— Это было сложно на протяжении всех десяти выпусков — огромное испытание и необычный эксперимент. Вызов, встряска. Я согласилась, потому что хотела отнестись к этому проекту с юмором и получить удовольствие. Это же развлекательная программа? Думала: эксперимент, хулиганство, значит надо кайфануть! Но когда оказалась внутри, поняла, что не получится — все было довольно нервно, тяжело физически, эмоционально.

И даже когда получается и хвалят, ставят хорошие оценки, все равно не понимаешь, получилось ли на 100% или нет. Максимально непредсказуемое шоу. Иногда кажется, что все классно, поймала образ, а потом смотришь эфир и думаешь: «Боже, почему так-то? Надо ж было иначе! Почему так плохо?». И наоборот — когда внутри кажется, что в десятку, судьи реагируют так, что это плохо. Словом, необычный и стрессовый эксперимент.

— Сын Артемий видел эфиры? Угадывал, где мама?

— Пару раз было. Но обычно мы включаем телевизор и сразу говорим: «Сейчас будет мама». Он смотрит и кричит: «Ой, мама! Браво, браво!». Удивляется, конечно, видеть меня в разных образах. Еще когда были съемки, я ему показывала фото и спрашивала: «Видишь, что это мама? Веришь?». Он отвечал: «Не-е-ет, не может быть». Так что для него это больше игра.

— Во что он еще играет? Что увлекает его?

— Мы на многие сферы пытались привлечь его внимание. Но в итоге лишнее отсеялось и осталось то, что ему действительно интересно. Спортивная гимнастика, плавание, футбол и театр, поскольку Артемий очень эмоциональный, мне хочется развивать это. Там же он занимается музыкой и танцами. Ему нравится, потому что получается.

— То есть живет парень в пять лет уже без минуты свободного времени?

— Нет, у него куча свободного времени! Это только кажется, что множество секций. Утром он три часа в театре, вечером час в бассейне. Остается масса времени днем и целый вечер. Можно обгуляться с друзьями, обсмотреться мультиков, обыграться с родителями. И успеть еще много чего. Так что пока нет школы — именно так. Ему нравятся все занятия. До этого мы ходили в другой театр, где Артемию не понравилось.

Потом пришли в Детский музыкальный театр юного актера, где играли мы с сестрой, отвела к своим педагогам — и все пришлось по душе. Теперь мы рано встаем, он сам рвется в театр, едем и с радостью там занимается. Рисовать может часами — тоже учится с педагогом. Английский по зуму — два раза в неделю. Не так весело, но необходимо, к тому же педагог придумывает кучу разных интересных ходов. Так что все в удовольствие. Ничего не заставляем через силу.

— При этом вы сами, как признавались в инстаграме, любите и картины писать, и конструктор собирать, и даже посуду делать. Чему чаще посвящаете время?

— Чередую. Обычно могу начинать новое дело, только завершив прежнее. Так и с книгами, и даже с духами — пока не закончила, не могу открывать новый флакон. Не знаю почему, такой характер. Вот сейчас я на съемках в Ростове, на столе лежит вышивка и два учебника по истории. В перерыве между съемками и вечером, после смены, можно включить какой-нибудь фильм и повышивать. Чтобы отвлечься и отдохнуть после сложной двенадцатичасовой работы.

— А посуда? Может, как Евгения Крюкова, организуете собственный интернет-магазин?

— Сейчас доделаю вышивку, и надо будет сделать эскизы — альбомы и карандаши с собой. Мне это нравится. Мы недавно доделали ремонт, и я обошла множество магазинов с посудой, чтобы выбрать то, что по душе. И тут я поняла, что мне вообще нравится посуда. Нравятся очень разные стили, хотелось купить много всего. Но все в доме не поместится и будет аляписто, вычурно. Так что я решила сама развиваться в этом направлении. Мне пришла в голову мысль, что можно сделать серию посуды для реализации в театре.

— Интересно и необычно. А какие планы на лето? После съемок хотелось бы полететь и погреться туда, куда разрешено и не опасно?

— Загадывать, помня перипетии прошлого года, не хотелось бы. Но вообще очень хочется, конечно. Всей семьей уехать на острова, к морю, теплу и песку. На две-три недели. Лежать, есть, загорать и плавать. Греться на солнце. И не думать ни о чем.

«Конец невинности», Первый канал, понедельник-четверг, 21.30

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