Марк Тишман о шоу «Маска»: «Я единственный в мире Орел, который видит через свои ноздри»

Артист рассказала Teleprogramma.pro, почему прикипел к костюму Орла и как чуть не был раскрыт водителем по пути на съемки «Маски».

11 апреля шоу «Маска» на НТВ (производство «ВайтМедиа») покинул Орел. Разоблачение оказалось очень неожиданным! Ни поклонники, ни члены жюри даже не думали, что под маской Орла скрывается Марк Тишман.

Teleprogramma.pro поговорила с исполнителем и узнала, как его уговорили участвовать в «Маске», как Орлу помогал Банан и была ли возможность подсмотреть, кто прячется в других костюмах.

— Поделитесь, когда поступило предложение принять участие в шоу «Маска», сомневались или приняли не раздумывая?

— Предложение поступило 31 декабря около 7 вечера, я был в Дубае и собирался выходить на сцену, мне позвонила Юлия Сумачева, продюсер «Маски», сказала, что хочет пригласить меня в свой самый секретный проект. Я согласился, не раздумывая, тут же получил картинки костюмов на выбор,

— Расстроились, что не дошли до финала?

— Не могу сказать, что обрадовался, но я счастлив, что прошел девять программ и так и остался нераскрытым членами жюри, которые меня прекрасно знают. Это для меня победа, ведь изначально мы с продюсерами проекта придумали Орлу образ такого мистификатора, индейца, в которого постоянно вселяются новые персоны и голоса.

И если вы послушаете все номера Орла, то поймете, что я практически не повторился тембрально. Пел и басом, и тенором, и фальцетом, и хрипом. Но не повторяться и не петь своим голосом было с каждым разом сложнее, краски кончались, поэтому я рад, что ушел непобежденным. Меня так и не смогли узнать то есть. К тому же, у меня теперь есть целых девять разных номеров в самом рейтинговом шоу нашего ТВ, это просто подарок судьбы.

— Не ошиблись с выбором костюма или хотели бы оказаться под другой маской?

— Нет, ни на секунду не пожалел. Во-первых, именно в маске Орла мне удалось максимально уйти от своей индивидуальности и увести от нее членов жюри, зрителей, коллег, друзей.

Костюм и образ мне здорово помогли, подсказали новых характер, повадки, тембр. Во-вторых, маска Орла мне очень близка своей какой-то загадочностью, инопланетностью. Таких в природе не бывает — чисто белых, это фантазия художников, я плод чьего-то воображения.

Мне нравится это, вы меня больше такого нигде не встретите. А еще нравится, что шоу заканчивается, а шлейф образа остается навсегда. Теперь зрители будут говорить: о, смотри, О-рррел пошел, Орел запел. Мне это нравится.

— Сам костюм был тяжелым, в нем сложно петь?

— Сам костюм не столько тяжелый, сколько, конечно, ограничивает тебя в движениях. Там очень много частей, деталей, перьев, украшений, они переплетаются, туника не позволяет садиться или делать широкий шаг.

Но потом к нему привыкаешь и находишь способ и двигаться, и даже танцевать, посмотрите хотя бы мой номер на песню Губина «Ночь».

Самая большая сложность была в том, что я все шоу практически прошел на ощупь, почти ничего не видел. Я шутил, что я единственный в мире Орел, который видит через свои ноздри. Я действительно видел через две маленькие сеточки справа и слева, то есть, обзорное зрение отсутствовало совсем.

Часто уходил со сцены не в ту сторону, и тогда меня спасали наши доблестные секьюрити. А однажды потерялся во время номинации на сцене, и меня поворачивал лицом к камерам Банан, это было смешно.

Я буду очень скучать по своему Орлу, по этой оболочке, в которой столько нового я испытал и открыл, и буду вспоминать только хорошее.

— А какие еще сложности поджидали на проекте лично вас?

— Конечно, волнение, особенно первые программы. Ты надеваешь тяжелый костюм, в котором ничего не видишь, и ты не понимаешь еще принцип работы на сцене в таком костюме, как существовать, чтобы это было эффектно. Все новое, незнакомое, ты как бы заново учишься быть на сцене, ищешь другие механизмы.

К остальному я был готов, да и то удовольствие, которое ты получаешь от участия в проекте, тот азарт, драйв, они нивелировали все трудности.

— Как думаете, почему выбор жюри пал именно на вас?

— Это вопрос к жюри, я не знаю, у них свои соображения, своя логика, они делают это шоу в огромной степени.

— Как скрывали от близких свое участие в «Маске»?

— Я придумал легенду, что я снимаюсь в музыкальном сериале, вот. Старался выкладывать в соцсетях в дни съемок «Маски» фото из других городов, локаций, аэропорта.

— Предположите, кто еще может скрываться под другими масками?

— У меня, конечно, есть свои версии, но я ими делиться не буду, это же такой кайф самим вести расследование.

Не буду лишать зрителей этого удовольствия, а то поверят мне и расслабятся, а там окажутся совершенно другие персонажи.

— А за кулисами проекта есть какие-то ссоры или участники не видят друг друга?

— Никакие ссоры невозможны, мы — участники проекта — не видим друг друга, не пересекаемся. Только на сцене во время голосования, когда мы в своих костюмах.

С каждым из участников всегда есть администратор шоу с рацией, они на связи друг с другом и следят за тем, чтобы в коридорах участники мы не пересеклись.

Гримерки участников нарочно разбросаны по огромному Главкино. Да и сама атмосфера шоу абсолютно не располагает к ссорам. Ты становишься участником одной большой детективной яркой веселой истории, она про талант, про находчивость, про маскировку, про интуицию, про логическое мышление, но не про ссоры.

И что еще очень важно, и в чем немалый секрет успеха этого шоу — вся команда, администраторы, редакторы, хореографы, танцоры, логисты, продюсеры, все абсолютно фанаты шоу, все горят и живут им, так что атмосфера соответствующая.

— Не было случаев, когда вы чуть не столкнулись с кем-то из других участников и вас могли рассекретить?

— Нет, не припомню. Был однажды случай, когда я ехал на репетицию и вижу, что водитель тайком снимает меня на свой телефон. Я, конечно, перепугался, но выяснилось, что он просто хотел сделать фото для своей жены, но стеснялся спросить.

Я стал аккуратно выяснять, что, как, для чего, и понял, что там нет злого умысла, сказал ему, что я приехал съемку «Шоу Танцы», которое проходит там же.

— Чем вы заняты помимо проекта, поделитесь новостями.

— У меня только что во время проекта с аншлагом прошел сольный концерт в Vegas City Hall, который был отменен год назад из-за карантинных ограничений. Я выпустил новую песню «Пьяней» и видео на нее, которое снял в январе на Занзибаре.

Сейчас, надеюсь, запуститься еще один проект, в котором я приму участие тоже в неожиданном для себя качестве. Но рассказывать подробности пока не буду, всякие актерские суеверия. Хотя сам проект не такой секретный, как «Маска».

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