Максим Дрозд: «Я активный старичок — может, и за пятым ребенком пойду»

Брутальный Максим Дрозд — наш ответ Джеки Чану и Джейсону Стэйтему в одном лице. Отслужил в ВДВ, имеет разряд по боксу и все (!) трюки, даже самые опасные, исполняет сам. В сериале «Заповедный спецназ», который только что посмотрели зрители НТВ, он воплотил образ непримиримого к несправедливости и криминалу отставника-спецназовца Юрия Тарханова, охраняющего красоты Забайкалья от браконьеров.

«Драка на двоих — легкая прогулка»

— Максим, судя по рейтингам, ваш «природоохранный» боевик зрителям понравился, что неудивительно: вы в кадре чего только не вытворяли — дрались, взрывались, даже с рысью контактировали… Неужели опять без дублеров?

— Как и всегда. Я могу делать все, только вот автомобиль водить не умею. И на скейте кататься (смеется). А плавание, драки, прыжки, взрывы — все сам. Драки пять на шесть — запросто, вот это я понимаю. А драка на двоих — так, легкая прогулка. К тому же у меня отличный партнер по дракам был: Дмитрий Бакунин, которого я называл Дима Пушинка: он весит 125 кило. Через себя кидаю его легко. Вот с такими людьми приятно работать.

— И что, без травм?

— Нет, ну вот связки порвал на ноге. Сам не продумал. Бежал по лесу и оступился. Мы же привыкли по асфальту бегать, где ровно. А там пересеченная местность — ямы, канавы, ухабы, бугры. Вот и наступил неудачно, резко свернул ногу. Связку под коленной чашечкой порвал. И доснимался уже в корсете. Ничего, в Ярославле врачи хоккейного «Локомотива» залечили. Там такое оборудование — как в космическом корабле!

— Вы прямо как Джеки Чан или Том Круз, которые тоже любят каскадерствовать…

— Под меня сложно подобрать дублера — в силу комплекции. В Америке все по-другому: у Тома Круза пять дублеров — на пробежку, на драки, на планы со спины и так далее. В Голливуде великолепно развит институт двойников. Каждая звезда бешеных денег стоит! Не дай бог что — весь процесс встанет, а это миллионы долларов. Его миллионы, Тома, ведь он еще и продюсер. Вот он упал на съемках «Миссия невыполнима-6», сломал лодыжку. Съемки встали. А я кому нужен? Ну заплатят страховку в лучшем случае. Так что всякое бывает. То прикладом в затылок приложат, то нос сломают на ровном месте. Кино предусматривает риски. Надо быть собранным.

— Вы учились в Школе-студии МХАТ у блестящего актера Авангарда Леонтьева, а играете все чаще громил-спецназовцев. Не обидно?

— Периодически у меня случаются драматические роли. Но… как-то я выпадаю из обоймы, скажем так, элитных артистов, которых рассматривают элитные режиссеры. Вот мог бы, например, сыграть в «Угрюм-реке»? Запросто. Куча героев, но меня там нет. Конечно, я бы хотел сняться в экранизации классики — Куприна, Бунина, Достоевского, Набокова… Исполнить роль психолога или хирурга, спасающего детей во время срочных операций. Или с радостью сыграл бы чиновника гоголевского извода. С бриллиантовыми запонками и телефоном Vertu. Который помогает людям жить лучше.

— В вашей карьере все же были элитные роли и режиссеры — например, Сергей Урсуляк и его «Ликвидация». Как, кстати, продвигается история с продолжением культового сериала?

— Никак. Были слухи. Права у Рубена Дишдишяна. На этом все. Не знаю, что должно случиться, чтобы Сергей Урсуляк и Владимир Машков снова объединились: один снимает, второй руководит театром. Когда? Да и чего из пальца высасывать? Мой герой (актер сыграл уголовника Толю Живчика. — Ред.) жив остался, так что посмотрим. А вообще есть что снимать и без продолжения «Ликвидации».

«Дети понимают, что такое добро и зло»

— У вас четверо детей. Говорите с ними о классике, обсуждаете то, что происходит в стране, в мире?

— Я им для этого уже не нужен. Большие все. Поймал себя на этой мысли. Сын Егор на втором курсе Школы-студии МХАТ, он великий (улыбается). Маша — дизайнер. Даша — вообще взрослый человек. Разве что мелкая (София. — Ред.), но она привязана к маме, я для нее в основном по линии купить что-то… Я понадоблюсь им для серьезных разговоров позже. Сейчас такой момент, что у них все ладненько и поплакаться в жилетку нет повода.

— Что вам удалось в первую очередь воспитать в них?

— Они понимают, что есть высшая сила. Добро и зло, грех и благородство. Они — воцерковленные, ходят в храм. И формируются, как я вижу, глубокими и порядочными личностями. Мне хочется, чтобы они нашли себя и были счастливыми. Нашли дело, которое будет доставлять удовольствие.

— Дедушкой уже готовы стать?

— Я их предупредил: так нагулялся с колясками, что больше не буду. Хотя кто его знает? Все это слова. Егору объясняю, что думать об этом рано, пока он не состоялся. Не надо! Придет время — все получится. А там… может, и я за пятым пойду? Иногда подумаешь: сколько мне осталось активных лет жизни? Максимум 10… Мне уже 53 — активный старичок.

— Всем бы молодым быть такими «старичками»…

— Подождите, есть исторический факт! Прописано в паспорте. Конечно, забываю иногда туда заглядывать. Вчера вот перетренировался. Пытаюсь быть в тонусе, разгоняю кровь. А куда деваться? Пятьдесят три…

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