«В одном кадре все могло поменяться 7 раз»: как погода «издевалась» над создателями сериала «Несломленная»

С 5 апреля на канале «Россия» стартует показ сериала «Несломленная». Многосерийный фильм рассказывает об известном шеф-поваре и владелице сети ресторанов Анне Стрельцовой (Марина Коняшкина), которая в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря (Павел Баршак). Но самое страшное заключается в том, что она попадает в тюрьму. Спустя какое-то время героиня решается на побег из мест заключения.

А дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову, а в ее квартире живут чужие люди.

Роль Григория играет актер Илья Носков, рассказавший в интервью Teleprogramma.pro о своем герое, работе с Еленой Цыплаковой и переменчивой погоде Калиниграда.

«В сериале много перевертышей, связанных с моим персонажем»

«Мой персонаж – шеф-повар и ресторатор. И, конечно, он сам тоже умеет готовить. У главной героини есть отец, владеющий сетью ресторанов, у которого мой герой многому научился, — поясняет Илья Носков. Когда играешь врача, музыканта, а в моем случае – ресторатора, нужно учитывать какие-то профессиональные нюансы, чтобы быть убедительным в кадре. Например, для ресторатора важно, как все нарезается, как делается блюдо, у представителей этой профессии свой определенный сленг. У меня есть друзья-рестораторы, к советам которых я прибегал при работе над ролью. Вообще, в сериале есть много перевертышей, связанных с моим персонажем. Например, зритель думает, что герой такой, а на самом деле он другой».

— А вы сами умеете готовить? Какие у вас коронные блюда?

— Я могу приготовить мясо, борщ, суп, понятно, что салаты. Разные блюда.

«В работе с Еленой Цыплаковой у нас все сложилось»

— Как вам работалось с Еленой Цыплаковой?

— Елена — хороший режиссер и человек. Также мы вместе работали и над сериалами «Ласточка» и «Свидетельство о рождении». Мы хорошо общались, Елена была мне как мама и кстати, играла ее в «Свидетельстве…». У нас сложились очень теплые отношения. И сериал получился хорошим, мы получали за него призы.

Наше сотрудничество успешно продолжилось и на многосерийном фильме «Несломленная». В наше время, когда сериалы строгаются один за другим, приятно, что есть люди, находящиеся с тобой на одной волне. Хотелось бы отметить и операторскую работу Дмитрия Масса. Он художник с большой буквы, который работал вместе с Еленой. Добавьте сюда и завораживающие виды Калининграда. В общем, все сложилось

— А бывало, что Елена могла проявлять жесткость?

— Естественно. Как режиссер Елена отстаивает какие-то свои позиции, находится в диалоге с актерами и слышит их. Все ее замечания только по делу. С нами нельзя быть постоянно мягким, а то же мы расслабимся. Нужно иногда поставить нас и на место.

— Вы делите режиссуру на мужскую и женскую?

— Я считаю, что режиссура – это чисто мужское дело. В моей жизни были опыты съемок и проб с женщинами. Но ничего не получалось. А сотрудничество с Еленой – это тот исключительный случай, когда все сложилось. Она и актриса, и режиссер, с ней все получается. Она и режиссирует, и направляет.

«Погода в Калининграде могла измениться семь раз за один день»

— В сериале речь идет о шеф-поварах. А как кормили на съемочной площадке?

— Конечно, в Калининграде мы находили рестораны. Там, где мы снимали, собирались компанией и сами что-то себе заказывали. Калининграде все по-другому. Это совершенно иной мир. И там все было вкусно – и на съемочной, и за съемочной площадкой.

— Съемки проходили только в Калининграде?

— Лично я снимался только в Калининграде, Калининградской области и Куршской косе. Когда съемки шли на Куршской косе, ветра задували настолько, что у нас улетали зонтики, разбивалась посуда. Однажды погода в кадре поменялась семь раз: сначала пошел дождь, затем вышло солнце, а потом снова налетели тучи и так далее. И все это случилось за один съемочный день. В принципе, с погодой нам везло. На Куршской косе нас и предупреждали, что все быстро налетает и также быстро улетает.

— Затронул ли съемочный процесс коронавирус?

— Съемки проходили после пика пандемии – в сентябре-октябре прошлого года. Естественно, все были в масках, актерам каждый день измеряли температуру. Я понимаю, что пандемия затронула Калининград в меньшей степени, поэтому там и проходили съемки. Насколько я знаю, там снимали свои фильмы еще несколько групп.

— Сериал называется «Несломленная». А что вам в этой жизни помогает не сломаться?

— По-разному. У всех людей же своя система координат, за что держится человек. Наверное, у меня это близкие: семья, дети. Это тебя вдохновляет, помогает держаться на плаву.

— Над чем работаете сейчас?

— Сейчас я в театре выпускаю спектакль «Орфей спускается в ад», где я играю Вэла.

Сериал «Несломленная» начинается на канале «Россия» 5 апреля, в 21: 20

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