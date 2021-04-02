«Загугли звезду»: Никас Сафронов – о попытках суицида, явлении Леонардо да Винчи, Софи Лорен, элитной недвижимости и личной жизни

Имя российского художника Никаса Сафронова знакомо каждому. Его работы выставляются по всему миру, ему позировали Софи Лорен, Орнелла Мути и президенты разных стран.

Teleprogramma.pro пригласила художника стать гостем авторского проекта «Загугли звезду». Никас Сафронов не только согласился, но и честно рассказал, о женах, детях, стоимости элитной недвижимости и многом другом.

Никас Сафронов, где родился

— Родился в Ульяновске, в бараке, который построили немцы для рабочих автозавода. Мой папа приехал с Сахалина, там встретил маму и устроился на завод грузчиком.

В детстве, кстати, я чуть не утонул, но выплыл сам. С тех пор научился хорошо плавать и понял, что спасаться надо самому.

Никас Сафронов, образование

— Закончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова. Потом был Суриковский институт и Институт психологии. Также получал образование в Италии и Голландии. А еще обучался 8 месяцев иконописи в Загорске.

Работал в театрах как художник, стенограф. Делал несколько спектаклей.

Никас Сафронов, в молодости

— Был наивным, глупым, как все молодые люди. Влюблялся, резал себе вены, пытался повеситься, но, слава богу, все кратковременно. Даже пел под окнами, а в меня бросали горшки.

Но на личную жизнь оставалось не так много времени, как хотелось. Я учился, ночами работал грузчиком, сторожем.

Потом ушел в армию, отслужил два года в ракетных войсках. Вскоре скончалась мама и я перебрался в Литву. Там понял, что мое призвание – быть художником. Это произошло во сне.

Мне приснилось, что я гуляю по галерее, где висят мои картины, а со мной какой-то дед. Мы спорим.

В какой-то момент я вижу, что он улетает. И это не просто дед, а Леонардо да Винчи.

Я кричу — куда он? А он молча бросает мне шар, я поймал его, от этого проснулся и понял, что надо рисовать.

Что еще про молодость…. Хочется думать, что ты и сейчас молод.

Ко мне три года назад ко мне на день рождения приезжала Софи Лорен. Посмотрела на меня и говорит: «Никас, а ты полысел». Получается, молодость успела пройти.

Никас Сафронов, картины

— Я не люблю свои картины, мне кажется, они не законченные. Да Винчи писал свои работы по 12 лет и все не мог завершить. Потому что всегда есть что досказать.

Иногда лучше оставить и смотреть через несколько лет посторонним взглядом. Мне как-то прислали мою студенческую работу из училища, тогда я был ею недоволен, а теперь смотрю – симпатично.

Или случай из моей жизни: я когда-то делал зубы и подарил маленькую картину зубному технику. Еще подумал тогда, надо же как легко отделался. А потом в 90-е он мне говорит: мне за эту работу дают 28 тысяч долларов, можно я ее продам?

А еще через несколько лет ко мне обратился человек и попросил подтвердить, что это моя работа, так как собирался выкупить ее за 50 тысяч долларов! Я поперхнулся.

Никас Сафронов, цена картин

— Графика примерно 5 тысяч долларов, большая – 30-50 тысяч, в зависимости от деталей. Портрет может стоить и 100 тысяч долларов. Но знаете, человек, который спрашивает о цене яхты — никогда не может себе ее позволить.

Ко мне порой приходит заказчик, а я говорю: «Ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете! Я бы не смог у него купить картину».

Но мы же понимаем, что за стоимостью картин кроется многолетняя работа и нужно привлекать не эпатажем, а качеством.

Никас Сафронов, портреты знаменитостей

— Писал Аль Пачино, Мадонну, Джека Николсона, Софи Лорен, Орнеллу Мути, Пласидо Доминго, Хулио Иглесиаса, Катрин Денев, Мирей Матье, всех невозможно перечислить.

Должен приехать за портретом Николас Кейдж.

А президентов писали?

— Конечно, у меня 53 президента. И американские и африканские, и других страны. Не всех писал в живую, но 70-80% были личные встречи и позирование.

Никас Сафронов, национальность

— Во мне немного литовского, финского и русского.

Никас Сафронов, рост и вес

— Рост — 1,83 было во времена студенчества, сейчас на 2 сантиметра усел. Вес 75 кг, цвет глаз – зеленый, борода уже светлая, усы еще темные. Есть родинка на бедре, но ее видят исключительно близкие женщины, с которыми я встречался и встречаюсь.

Никас Сафронов и Софи Лорен

— Я впервые ее увидел, когда мне было пять лет. В макулатуре валялись журналы и там был ее портрет. Я вырвал и повесил в спальне.

А в 1988 году попал на вечеринку в Италии, мы встретились, познакомились. Через пять лет она приехала в Москву на фестиваль и нашла меня. Я тогда жил в однушке на Малой Грузинской, было как-то неловко, но пригласил ее в гости.

С тех пор мы дружим, поздравляем друг друга с днями рожденьями, регулярно встречаемся. После пандемии надеюсь увидеться лично.

Никас Сафронов, жены

— Жен было две. С первой, француженкой, мы расстались через 20 дней, она два года не давала мне развод. Напряженное было время.

Со второй женой прожили год, потом разъехались по разным городам, отношения сошли на нет. Но мы останавливались друг у друга, я участвовал в жизни сына.

Потом были денежные вопросы, она не давала общаться с сыном. Спустя годы мы немного наладили общение.

А еще были женщины с которыми я встречался, которые меня бросали, я всем им благодарен.

Никас Сафронов, дети

— Детей у меня много. Объявившихся штук 30, но я общаюсь с шестерыми: Лука – самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано – мой законный сын. Юлечка есть, Саша еще есть. Они мои, но я их не воспитывал, теперь пытаюсь компенсировать помощью.

Раньше я занимался карьерой, а сейчас готов жениться и даже могу рассмотреть кандидатуру.

Как-то даже в одной газете было объявление, что я ищу спутницу. Прихожу домой, а у подъезда тетка с двумя чемоданами. Говорит: вы не думайте, что я буду спать с вами. Сначала я привыкну и может быть потом…

Как-то не так я себе это представлял… Дал ей на такси, оплатил гостиницу и денег на обратную дорогу. Объявление попросил удалить.

Никас Сафронов, состояние

— Больше 10 миллионов долларов. Но я не оцениваю свои картины, квартиру. Она, наверно стоит миллионов 20, не меньше. Есть есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции.

С ней отдельная история, пять лет мучился. Когда купил участок, оказалось, что это земля под огород, где можно лишь капусту выращивать. В общем, обманули на огромную сумму, но потихоньку разрешили все и теперь делаю ремонт. Все что есть в банке, а там не так много, направляю на турецкую квартиру.

Что касается картин, то выставочные застрахованы на случай кражи на 5-7, а какие-то на 14 миллионов долларов.

Никас Сафронов, квартира

— Первую купил на Пушкинской, обнаружил, что дом стоит на сваях. Я с дуру продал, а проданные деньги положил в банк, а через два месяца они пропали.

Снял жилье на Тверской, туда же ко мне Иосиф Кобзон привел позировать Лужкова, на тот момент мэра Москвы. После — смогли найти квартиру в доме, который построил архитектор Щусев.

С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт. И документы теряли и строители пропадали и какими-то крышами грозили, но все сделали законно и официально, в общем, целая история.

У меня есть большая библиотека, много антикварной мебели, камин, все постепенно собиралось.

Кстати, в этом доме много кто из известных жил и живет, например, Федор Бондарчук.

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