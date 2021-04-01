День дурака: Над Сябитовой шутить опасаются, а Сюткин чуть не довел до инфаркта своего гитариста

1 апреля отмечается День смеха, или День дураков. Традиция веселиться, шутить и обманывать друг друга именно в этот день прижилась во многих странах. Россиянам она тоже не чужда, но не все относятся к ней позитивно.

Teleprogramma.pro узнала в Иосифа Пригожина, Розы Сябиторой, Александры Ребенок, Оксаны Сташенко и Валерия Сюткина, что они думают по поводу розыгрышей.

Иосиф Пригожин, продюсер

Для известного продюсера 1 апреля особый день, и дело вовсе не в розыгрышах. 2 апреля у Иосифа Пригожина день рождения.

«Самая большая шутка была бы, если меня мама родила не второго, а первого апреля. Я ей благодарен за это», — говорит продюсер.

В его доме с удовольствием шутят друг над другом в День смеха, но все таки, самый большой розыгрыш Пригожин устроил Валерии в другой день.

«Это был мой самый большой розыгрыш для Валерии. Она была в шоке, когда я снял маску Ананаса, она даже не догадывалась, что я участвую в проекте».

Оксана Сташенко, актриса

Актриса не любит розыгрыши и даже откровенно их побаивается. Говорит, что всегда волнуется и старается не попасться на удочку шутников.

«Я всегда боюсь розыгрышей и сама никого не разыгрываю, вдруг остальные думают также. Может они такие же доверчивые и шутки их испугают. Муж иногда этим пользуется, начинает сочинять, а я верю. И в конце концов, он не выдерживает и признается, что все сочинил. Но отношусь к этому очень лояльно», — делится Сташенко.

Она даже в пионерском лагере отказывалась мазать других зубной пастой и оставалась в стороне. Все из-за той же нелюбви к розыгрышам.

Зато порой она благодарна супругу за шукти.

«Порой мы попадаем, например, в какую-нибудь новую компанию, а он мне говорит: «Ксюш, ты была на фестивале, а там такой-то артист был. Он одноклассник мой». И начинает сочинять историю про него. Все удивляются, а потом останавливают и говорят: «Подожди, как одноклассник? Он же лет на 20 тебя старше». Над такими безобидными шутками я люблю посмеяться. Люди обычно верят, но в последнее время я ломаю ему кайф. Потому, что что в его рассказах уже побывали и Песков, пресс-секретарь президента, и Пугачева, и Киркоров. Я благодарна ему за эти шутки, потому что в новых компаниях меня часто просят рассказать что-то о коллегах, а я не очень люблю это делать, тем более говорить о ком-то отрицательно».

Валерий Сюткин, исполнитель

В жизни артиста всегда есть место для юмора, особенно 1 апреля. Порой розыгрыши, в которых он участвовал, были очень масштабными.

«В 80-х годах, когда мы только начинали ездить, как профессиональные артисты, была смешная история. У нас гитарист перед концертом решил обновить обувь, купил новые ботинки где-то по пути, в Кировской области, а старые просто выкинул из автобуса в лесу во время остановки. Мы послали водителя, что бы он нашел эти ботинки. И опять положили их в ящик с концертными вещами. Вы не представляете, какое у него было такое удивление на лице, когда снова увидел их! Во второй раз он выбросил старую обувь рядом с гостиницей. На этот раз возвращать ботинки ему лично мы не стали, а отправили их почтой на его домашний адрес. В итоге довели до того, что он их изрезал», — вспоминает шутку Валерий Сюткин.

Были в жизни артиста и другие примечательные розыгрыши, но в основном разыгрывает он, а вот сам попадается на улочку редко.

«Я обладаю неким чутьем, поэтому редко клюю на разные уловки».

Агата Муцениеце, актриса

Актриса сдержано относится к традиции разыгрывать людей, видимо поэтому и сама редко становится объектом шуток. В жизни она бы хотела повторить историю одной своей героини, которой друзья устроили классный розыгрыш. О нем актриса рассказала во время съемок шоу «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия».

«Одна моя героиня однажды попала в такую историю. Друзья устроили в ее честь вечеринку и сказали, что никто не смог придти. И она старалась сохранить лицо: «Ну и к черту их всех, мне никто не нужен!». И тут из-за дивана выпрыгивает толпа людей: «Сюрприз!». Мне кажется, что это самое смешное, что может быть с человеком».

Роза Сябитова, телеведущая

Известная телесваха относится к розыгрышам настороженно, несмотря на то, что в детстве была отъявленной хулиганкой.

«В детстве была хулиганкой, без тормозов и меня боялись, наверное, поэтому в зрелом возрасте меня побаиваются и шутить со мной не рискуют. Я тоже не шучу. Что бы хорошо шутить надо иметь талант — уметь провести розыгрыш так, чтобы он не имел никаких последствий. А я так не умею. Единственная апрельская шутка, которая меня забавляет, это про рождение ребенка к Новому году, как проходит 9 месяцев», — говорит Роза Сябитова.

Александра Ребенок, актриса

Актриса категорически против розыгрышей и 1 апреля не воспринимает, как праздник.

«Я никогда не разыгрывала никого и меня тоже. Я вообще не очень люблю розыгрыши. Я таким не занимаюсь. К, счастью, ко мне тоже очень серьезно относятся. Хотя я очень люблю юмор и шутки, но не в рамках розыгрышей на 1 апреля», — заключила актриса.

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