День дурака: Над Сябитовой шутить опасаются, а Сюткин чуть не довел до инфаркта своего гитариста

1 апреля отмечается День смеха, или День дураков. Традиция веселиться, шутить и обманывать друг друга именно в этот день прижилась во многих странах. Россиянам она тоже не чужда, но не все относятся к ней позитивно.
Teleprogramma.pro узнала в Иосифа Пригожина, Розы Сябиторой, Александры Ребенок, Оксаны Сташенко и Валерия Сюткина, что они думают по поводу розыгрышей.
Иосиф Пригожин, продюсер
Для известного продюсера 1 апреля особый день, и дело вовсе не в розыгрышах. 2 апреля у Иосифа Пригожина день рождения.
«Самая большая шутка была бы, если меня мама родила не второго, а первого апреля. Я ей благодарен за это», — говорит продюсер.
В его доме с удовольствием шутят друг над другом в День смеха, но все таки, самый большой розыгрыш Пригожин устроил Валерии в другой день.
«Это был мой самый большой розыгрыш для Валерии. Она была в шоке, когда я снял маску Ананаса, она даже не догадывалась, что я участвую в проекте».
Оксана Сташенко, актриса
Актриса не любит розыгрыши и даже откровенно их побаивается. Говорит, что всегда волнуется и старается не попасться на удочку шутников.
«Я всегда боюсь розыгрышей и сама никого не разыгрываю, вдруг остальные думают также. Может они такие же доверчивые и шутки их испугают.
Муж иногда этим пользуется, начинает сочинять, а я верю. И в конце концов, он не выдерживает и признается, что все сочинил. Но отношусь к этому очень лояльно», — делится Сташенко.
Она даже в пионерском лагере отказывалась мазать других зубной пастой и оставалась в стороне. Все из-за той же нелюбви к розыгрышам.
Зато порой она благодарна супругу за шукти.
«Порой мы попадаем, например, в какую-нибудь новую компанию, а он мне говорит: «Ксюш, ты была на фестивале, а там такой-то артист был. Он одноклассник мой».
И начинает сочинять историю про него. Все удивляются, а потом останавливают и говорят:
«Подожди, как одноклассник? Он же лет на 20 тебя старше».
Над такими безобидными шутками я люблю посмеяться. Люди обычно верят, но в последнее время я ломаю ему кайф. Потому, что что в его рассказах уже побывали и Песков, пресс-секретарь президента, и Пугачева, и Киркоров.
Я благодарна ему за эти шутки, потому что в новых компаниях меня часто просят рассказать что-то о коллегах, а я не очень люблю это делать, тем более говорить о ком-то отрицательно».
Валерий Сюткин, исполнитель
В жизни артиста всегда есть место для юмора, особенно 1 апреля. Порой розыгрыши, в которых он участвовал, были очень масштабными.
«В 80-х годах, когда мы только начинали ездить, как профессиональные артисты, была смешная история. У нас гитарист перед концертом решил обновить обувь, купил новые ботинки где-то по пути, в Кировской области, а старые просто выкинул из автобуса в лесу во время остановки.
Мы послали водителя, что бы он нашел эти ботинки. И опять положили их в ящик с концертными вещами. Вы не представляете, какое у него было такое удивление на лице, когда снова увидел их!
Во второй раз он выбросил старую обувь рядом с гостиницей. На этот раз возвращать ботинки ему лично мы не стали, а отправили их почтой на его домашний адрес.
В итоге довели до того, что он их изрезал», — вспоминает шутку Валерий Сюткин.
Были в жизни артиста и другие примечательные розыгрыши, но в основном разыгрывает он, а вот сам попадается на улочку редко.
«Я обладаю неким чутьем, поэтому редко клюю на разные уловки».
Агата Муцениеце, актриса
«Одна моя героиня однажды попала в такую историю. Друзья устроили в ее честь вечеринку и сказали, что никто не смог придти. И она старалась сохранить лицо: «Ну и к черту их всех, мне никто не нужен!». И тут из-за дивана выпрыгивает толпа людей: «Сюрприз!». Мне кажется, что это самое смешное, что может быть с человеком».
Роза Сябитова, телеведущая
Известная телесваха относится к розыгрышам настороженно, несмотря на то, что в детстве была отъявленной хулиганкой.
«В детстве была хулиганкой, без тормозов и меня боялись, наверное, поэтому в зрелом возрасте меня побаиваются и шутить со мной не рискуют.
Я тоже не шучу. Что бы хорошо шутить надо иметь талант — уметь провести розыгрыш так, чтобы он не имел никаких последствий. А я так не умею.
Единственная апрельская шутка, которая меня забавляет, это про рождение ребенка к Новому году, как проходит 9 месяцев», — говорит Роза Сябитова.
Александра Ребенок, актриса
Актриса категорически против розыгрышей и 1 апреля не воспринимает, как праздник.
«Я никогда не разыгрывала никого и меня тоже. Я вообще не очень люблю
розыгрыши. Я таким не занимаюсь. К, счастью, ко мне тоже очень серьезно относятся. Хотя я очень люблю юмор и шутки, но не в рамках розыгрышей на 1 апреля», — заключила актриса.