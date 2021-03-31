Марина Федункив: «Да, я не модель. Зато у меня есть чувство юмора!»

У актрисы сплошные перемены. Во-первых, из шумного мегаполиса Марина Федункив переехала в собственный загородный дом. А во-вторых, она отправляется в долгожданный гастрольный тур, который много раз откладывали из-за пандемии. И это ее первая программа, где она не только шутит и показывает юмористические миниатюры, но и поет!

«Главное — в обморок не грохнуться!»

— Строчка из вашего хита «Ты не устоишь перед смелостью моего желания» провоцирует нерешительных женщин на решительные поступки. А вы сами можете первой дать понять мужчине, что он вам нравится? Мужчины ведь часто не решаются ухаживать за известными дамами, опасаясь отказа.

— Да, я могу! Но, скорее всего, не стану этого делать. В этом плане я все же «орудие старого образца» и мне хочется, чтобы мужчина проявлял инициативу. Ведь и в повседневной жизни, и в работе я сама часто настаивала, убеждала, делала первый шаг. И давалось это ох как непросто: приходилось перебарывать себя, ведь я человек сомневающийся, неуверенный до конца в том, что и как делаю.

Например, на роль мамы Коляна в «Реальных пацанах» я предложила себя сама и убедила продюсеров, что все получится. Они изначально отнеслись очень скептически: мол, вы с Колей, который исполнял главную роль, не сильно различаетесь по возрасту, какая ты мама… Так что от меня часто исходит немало инициативы.

— У вас скоро гастрольный тур. В концертной программе вы выступаете и как певица, и как артистка разговорного жанра. Страшно ли запускать свое шоу? Большая команда работает с вами?

— Вы не представляете, как я его ждала! Программу начала репетировать еще на карантине — параллельно записывали песни и писали веселые номера, чтобы разбавлять концерт стендапом и комедийными миниатюрами.

Планировали поехать на гастроли осенью, потом переносили на февраль, но теперь точно стартуем в мае и июне, а продолжим осенью. Я, конечно, очень сильно волнуюсь и потому в программу постоянно требую вносить изменения. Хотя мы уже попробовали работать ее на частных мероприятиях — программа отлично зашла, но все равно песенное амплуа для меня — новое направление, поэтому не хочу ударить в грязь лицом. Вам раскрываю первым закулисные секретики.

Команда и правда большая — есть саунд-продюсеры, режиссер и хореограф, авторы миниатюр, художники по костюмам. На сцене я не одна — в песенных номерах и в миниатюрах задействовано еще пять артистов и артисток. У каждого свой образ, характер, шутки прописаны под каждого героя. Эти несколько часов зритель точно не соскучится.

— Песни у вас заводные. Когда совсем отступит пандемия, то ваш эстрадный проект имеет большие перспективы на юбилеях и прочих заказниках. Запели именно с таким прицелом? Актеры часто говорят, что у поющих звезд шоу-бизнеса гонорары за концерт гораздо выше, чем у них за спектакль.

— Мне ближе творческая составляющая. Песенную историю придумал и убедил меня в ней мой продюсер Игорь. Наверняка у него был такой расчет и прицел, о которых вы говорите. Он как-то умеет совмещать креативную составляющую с коммерческой жилкой. Он же и нашел разных авторов, в том числе и топовых хитмейкеров.

Были случаи, когда мы работали на днях рождения или свадьбах и тут же подходили гости и бронировали программу уже на свои мероприятия. Я хотела, чтобы мой репертуар был максимально веселый, чтобы люди могли расслабиться и насмеяться. И мне кажется, что это начинает получаться. Мне запомнился случай на мероприятии в Ростове: очень серьезные мужчины в строгих костюмах долго сидели, не проявляя эмоций, а потом выскочили танцевать как сумасшедшие под песню «Лав стори».

Да так подпевали, что даже их супруги обалдели. Что же касается гонораров, то не скрываю — это правда, что поющие артисты зарабатывают больше. Но скажу, что и затратная часть по концертам куда выше: часто стоимость песни (от момента написания до выпуска) может быть выше, чем постановка целого антрепризного спектакля. А если таких песен нужно 15?

— Читала, что Марина Федункив едет записывать новые песни на студию в Стокгольме. Это шутка к 1 апреля?

— Это моя мечта, которая близка к реализации. Шведы не только подарили миру группы ABBA, Roxette, Ace of Base, Army of Lovers, но и делают продакшен огромному количеству знаменитых артистов — от Леди Гаги до Тейлор Свифт. А мой продюсер давно дружит и много сотрудничал со шведскими саунд-продюсерами Фредриком Шемпе (он работал над первым альбомом Бритни Спирс!) и Дэвидом Кригером, который создал много хитов для «Евровидения».

Игорь предложил им сделать для меня несколько песен. Русский текст пишут наши авторы, но музыка, продюсирование, все звуковые примочки — на стороне шведов. В Швеции этот стиль называется «шлагер», а у нас это такой хитовый дископоп. Чтобы придать материалу традиционное шведское и близкое российскому уху звучание, Фредрик и Дэвид договорились со знаменитым Бьорном из группы ABBA, что писать вокал и делать сведение мы будем не просто в Стокгольме, а на оригинальной студии ABBA!

Теперь главное в обморок там не грохнуться на записи от осознания того, что на этом месте стояли и записывали вокал легендарные Агнета и Фрида, песни которых я заслушивала до дыр в молодости. Сейчас мы делаем необходимые разрешения, чтобы въехать в Швецию. И уже в апреле готовим релиз первой песни.

— Как давно вы занимаетесь вокалом?

— Не так давно и, если честно, ученица из меня так себе. Слава богу, от отца, который был профессиональным музыкантом, мне достались голос и слух. То есть в ноты я попадаю. К занятиям стараюсь подходить серьезно, хоть на них часто не хватает времени… Они и для повседневной жизни важны — помогают правильно дышать, укрепить диафрагму. Мне как астматику они особенно полезны.

«Переехала за город и обустроила баньку»

— Закрытие телепроекта Comedy Woman для вас стало стрессом? Или, наоборот, освободило место для чего-то более важного и нового?

— Честно говоря, стресса не было. Еще до объявления о закрытии это висело в воздухе. Более того, я собиралась покинуть проект. Как вы сказали, чтобы освободить место для нового и важного. Было стойкое впечатление, что играю одно и то же, лучшее уже сыграно и нет развития. Тогда зачем я здесь? Не уходила по нескольким причинам.

Во-первых, из-за большого уважения к продюсеру проектов ТНТ Славе Дусмухаметову, который меня когда-то и пригласил в Comedy Woman. Во-вторых, из-за преданных зрителей проекта, которые, несмотря ни на что, поддерживали нас, смотрели выпуски. Что касается возрождения этого шоу — если будет интересная концепция, то рассмотрю, конечно, такой вариант. У меня сейчас большое количество интересных телепроектов и на ТНТ, и на новом телеканале «Суббота», и песенные истории, спектакли… А сейчас еще приняла предложение над книгой поработать. Так что есть чем заниматься, и времени свободного ну очень мало.

— Вы недавно завершили строительство загородного дома и уже переехали. У вас особнячок или просторный дом? Будете грядки разводить?

— Загородный дом долго был моей главной мечтой. Я ведь росла в деревне на Украине в доме у бабушки с дедушкой, а в Пермь переехала уже в сознательном возрасте. Поэтому мне всегда хотелось жить в доме.

Он совсем не огромный — это скорее такая уютная дача. Но иногда, особенно когда самостоятельно решаю заняться уборкой, мне кажется, что он просто гигантский. Грядки я посадила еще в карантинную весну в прошлом году. У меня совсем небольшой кусочек земли — так что это даже не огород с грядками, а мини-палисадник. Зато наконец обустроила маленькую баню.

— Дом — это еще и много забот. Как справляетесь?

— Ух, и не говорите! Поначалу, как только переехала, даже ругала себя: зачем только мечтала о доме? Ведь возникает миллион проблем, а коммунальные службы не спешат их решать. Но постепенно все наладилось, и теперь я себя ощущаю как в той поговорке: «Мой дом — моя крепость».

«Оля Бузова дарит мне позитив»

— Недавно в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным вы сказали: «Я до сих пор себе не нравлюсь. Работаю с тем, что есть». Что вы имели в виду? Вы ведь прекрасно выглядите!

— Не подумайте только, что я кокетничаю или напрашиваюсь на комплимент. Я объективно понимаю, что я не красивая и тем более не модель, как Наталья Водянова или Ирина Шейк. Ну так и что? Зато у меня есть чувство юмора, харизма и другие фишечки, которые привлекают людей. Комплексовать из-за внешности смысла не имеет. Знаю много красивых и несчастных.

Тут важнее, как ты будешь себя видеть, над собой работать, сможешь ли принять себя такой, какая есть, и раскрыть другие свои достоинства. Они есть у каждого человека и у каждого индивидуальны. Кстати, раз уж упомянули ту программу. Там одной из гостей была Оля Бузова. И после программы снова появились комментарии в интернете, где нас сталкивают лбами. Так вот, как раз Оля — яркий пример того, как напористостью, работоспособностью, железной мотивацией можно добиться многого.

Сколько хейта было и есть в ее сторону, сколько проходились по ее внешности, другой человек уже давно бы сломался, а она идет вперед, развернула к себе шоу-бизнес, который не хотел ее принимать. Да, Оля может меня рассмешить своими высказываниями, вдохновить сделать пародию. Но именно это и круто! Она мне дарит позитив, а ее непосредственность в сочетании с целеустремленностью вызывают у меня к ней только симпатию.

— Лев Толстой в «Анне Карениной» писал: «Весна — время планов и предположений». Какие планы в рабочей и личной жизни для вас сейчас на первом месте?

— Мне бы очень хотелось, чтобы наш концертный тур по России наконец состоялся. Это первое. Второе: я искренне надеюсь, что проекты, которые мы реализуем на канале «Суббота», лицом которого я стала, понравятся аудитории.

Третье: у меня запланированы музыкальные дуэты с зарубежными артистами, но из-за пандемии и закрытых границ это сложно реализовать, поэтому еще одна мечта — чтобы границы поскорее открылись, вирус исчез и все удалось реализовать. Ну а в личной жизни мечтаю о большем количестве свободного времени, чтобы проводить его с близкими и дорогими людьми и любимыми домашними животными — у меня уже четыре кошки и две собаки.

Личное дело:

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года. Окончила Пермский государственный институт культуры и искусства, после чего начала карьеру в команде КВН «Добрянка», писала сценарии юмористических проектов. В 2008 году переехала в Москву, популярность к актрисе пришла в 2010-м после съемок в сериале «Реальные пацаны». В 2011-м стала участницей проекта Comedy Woman. Телеведущая, актриса антрепризных спектаклей, певица.

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