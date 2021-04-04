Денис Шведов: «Девушки мне пишут, жена знает. Мы с этим живем, все окей»

Сериал «Налет» — это адаптация французского проекта Braquo: история про четверых полицейских (Владимир Машков, Денис Шведов, Александр Паль и Лукерья Ильяшенко), которые пытаются восстановить честь коллеги и друга, покончившего с собой.

Во второй части сериала честная компания, отстраненная от службы, продолжает бороться с криминалом всеми доступными путями и, конечно, натыкается на новые проблемы. К примеру, герой Дениса Шведова — бывший коп, устраивается на заправку, но от местной ОПГ это его не спасает.

— Ваш Павел Карпенко отвечает за силовой режим внутри группы главных героев. Нет ощущения, что он наименее переживающий за себя и проблемы вокруг персонаж?

— Во втором сезоне есть сцена с женой, которая получила травму, и в больнице Карпенко раскрывается совсем иначе. Этот эпизод как раз опровергает тезис о том, что он вовсе не рефлексирующий персонаж. Надеюсь, что сцена осталась в финальном монтаже. Что поможет сделать личность Павла многограннее.

— Таких сугубо дисциплинированных героев сложнее играть?

— Конечно. Большинство артистов любят пространство для реализации, чтобы можно было проявить себя тут — так, а тут — сяк. Сложнее всего быть выразительным без ярких средств и красок.

В поведении или даже отсутствии реакции найти наполненность персонажа. Как в свое время в спектакле «Поминальная молитва» в «Ленкоме» мы видели Евгения Леонова в образе Тевье-молочника, который стоял в сторонке и, казалось бы, просто кормил лошадку. На авансцене люди рвали жилы, но весь зал смотрел, как Леонов кормит лошадь. Пример грубый, но я об этом.

— Если вспоминать актеров старой школы, у вас перед глазами был пример Владимира Машкова. Что отличает его на площадке? Чем он запомнился?

— Отношением к работе. К процессу. Все в мелочах. Тридцатый съемочный день, все вымотаны, сна мало. Неизвестно, у кого что в личной жизни происходит. Но смотришь со стороны и удивляешься: как у него получается не пропускать это все в рабочий процесс? Не срывается ни на ком, не выказывает недовольство, не предъявляет претензий. Такое отношение к профессии — показатель. И довольно редкий. Встречается в основном у тех, кто старше меня.

— Полицейских вы переиграли великое множество. А вот комедий было мало. Хотелось бы побольше смешных ролей?

— Конечно, мне очень понравилось работать в сериале «Иванько». Но дело в другом. Не столь важна профессия героя — да, у меня получается так, что зачастую это силовик, важнее, что происходит в сценарии и как это рассказано: и авторами, и затем режиссером. И да, хочется, чтобы комедийные сериалы, легкие человеческие истории, в которые цензуре вмешаться очень сложно, почаще выходили. Побольше бы таких ролей.

— Вы недавно съездили на необитаемый остров, после чего написали в Инстаграме: «усох и перезагрузился». В чем заключалась перезагрузка?

— В «Последнем герое» я пробыл полтора месяца. Это очень большой срок для меня — редко могу себе позволить столько времени ничего не делать (не работать). Поэтому перезагрузка заключалась в резкой смене обстановки и образа жизни. Полный отказ от привычных инструментов получения удовольствия, времяпровождения, коммуникации, решения проблем — от всего. Это не было периодом переосмысления или переоценки ценностей. Скорее была возможность стряхнуть пыль с себя. Некое положительное потрясение. Когда вдруг начинаешь слышать тишину и понимаешь, что общение — самое главное, а не деньги, айфоны или машины. Даже говорить об этом неловко. Когда оказываешься на острове, понимаешь, что нет ничего важнее человека и общения с ним.

— Физиологически тоже преобразились?

— Скинул около 10 кило за полтора месяца. Жестко и экстремально. Но мне было комфортно.

— Пресловутая смена имиджа после острова, о которой все писали, — тоже часть перезагрузки?

— Нет, все проще. Когда я прихожу на пробы, меня утверждают и начинают снимать, во время процесса у меня нет права менять образ и имидж. И получается так, что примерно всегда я по контракту должен ходить с одной прической. А тут появилась возможность отрастить волосы, что-то с собой сделать, к тому же выгорел на солнце. Хоть что-то поменять! Но опять же ненадолго. Сейчас начнутся съемки продолжений моих проектов, где мне надо быть снова классическим Денисом Шведовым…

— Жена остро отреагировала на слухи о том, что на острове вас пытались соблазнять красивые девушки?

— Она ведь тоже из актерской среды (Александра Розовская. — Ред.), поэтому отлично понимает, что такое повышенное внимание. Да, мне пишут. Жена знает об этом. Мы с этим живем, и все окей. Это всего лишь часть профессии. Круто, раз у меня такая жена.

— Если выдается свободный день без съемок, как сейчас, пока мы с вами говорим и дети бегают на втором плане, проводите его с семьей? Или иногда надо побыть с собой.

— Мне одинаково комфортно и с семьей, и когда хочется побыть одному. Спокойно еду встретиться с друзьями или гоняю на мотоцикле. При этом при любой возможности провожу время с детьми по максимуму (дочери Мирославе — 4 года, сыну Ивану — два. — Авт.). Невероятный кайф.

— В чем они похожи на вас и чем отличаются?

— Они гораздо более свободные, быстрее развиваются, у них больше возможностей. И в отличие от моего детства у них полная семья.

— В ноябре вам исполнится 40. Последуете суеверному русскому обычаю — не будете отмечать — или вам наплевать на предрассудки?

— Я вообще не очень понимаю этот праздник. Но если на то пошло, в этот день хочется быть не в работе, а в интересном месте. Попробую осуществить это. Просто оказаться в месте, в котором еще ни разу не был. И это кайфово. У меня все просто: раз и поехал. Даже если в Питер!

— Можете ли вы прямо сейчас назвать себя счастливым?

— Да, я счастлив. Со мной близкие, моя семья, я получаю от этого невероятное удовольствие. И чувствую себя защищенным. У меня есть тыл. А еще есть возможность заниматься любимым делом. Так, когда это перестает быть работой, несмотря на сложность. Ну, и возможность погонять в онлайн-игры — это тоже круто.

— Стрелялки или спорт?

— Пострелять, да. Экшен. Люблю прийти после смены и порубиться. Чтобы поорать можно было, вспомнить чью-то маму. Сколько всего сразу выходит наружу. Чувствуешь себя отдохнувшим, прямо вау!

«Налет-2» по воскресеньям в 23.10

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