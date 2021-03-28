Звезда «Холостяка» Татьяна Супиченко о Тимати: «Это тот уникальный случай, когда пересеклись параллельные»

Татьяна Супиченко рассказала Teleprogramma.pro о закулисье проекта и попытке довести Тимати до ЗАГСа и конкурентках.

Тимати, без ложной скромности, можно назвать один из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Новый сезон «Холостяка» на ТНТ обещает быть самым рейтинговым за всю историю программы.

Заинтересовать рэпера пытаются первые красавицы страны. Удастся ли кому-то действительно покорить музыканта и что для этого нужно — на данную тему Teleprogramma.pro поговорила с одной из участниц шоу Татьяной Супиченко — той самой, кому Тимати подарил первую розу.



— Татьяна, во время знакомства Тимати подарил вам розу. Чем вы его смогли покорить? Немного напоминает «Укрощение строптивого».

— А мне кажется, что успех Тимура кроется в том, что он остается непокоренным.

— Какие еще у вас есть преимущества перед другими участницами?

— Если начинаешь сравнивать, то признаешь существование идеалов. А я не люблю рамки и ограничения.

— Ведущий Никита Добрынин сказал в интервью, что довести Тимати до ЗАГСа будет очень сложно. Вы согласны или у вас другие планы на главного холостяка?

— Не люблю «доводить» людей, куда они не хотят. Я иду по направлению чувств и эмоций и рада тем, кто хочет пройти этот путь со мной.

— Если бы на месте Тимати был другой мужчина, вы бы все равно пошли на кастинг?

— Спустя время, я нареку проект «Холостяк» крутым поворотом в своей жизни. Я благодарна, что мне написали и предложили пройти кастинг. Сама бы я никогда не сделала такой шаг.

Про Тимура я узнала в процессе, сомнения были. Но это тот уникальный случай, когда пересеклись параллельные!

— Вы верите, что на подобных проектах можно найти свою любовь? Мировой опыт шоу «Холостяк» показывает, что только три пары реально создали семьи. Остальные сразу расставались после завершения шоу.

— Я верю, что любовь уникальное и непредсказуемое явление. Люди встречаются в школе, университете на работе. Чем проект отличается от группы журфака?

— А дружбы между участницами возможна или только конкуренция?

— Возможна! Я увлекаюсь психологией и мне было любопытно наблюдать за девушками, все разные, интересные. Чувства каждой можно было понять. Проект это концентрированная жизнь, поэтому все наши переживания и реакции могут быть эмоциональными.

— Во время съемок знакомства были конфликты или смешные ситуации?

— Единственной просьбой режиссеров было встать в центр круга на паркете при встрече с Тимуром. Так вот ни одна девушка не смогла правильно выполнить эту «сценарную задачу». С тех пор нас уже ни о чем не просили.

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