«Загугли звезду»: Даниил Вахрушев – о мистике вокруг «Закона каменных джунглей», продолжении «Физрука», поджоге ВГИКА и личной жизни

Даниил Вахрушев — молодой актер, который знаком зрителям своими ролями в сериалах «Физрук», «Закон каменных джунглей», фильму «Елки» и многих других.

Сейчас Даниил занят в четырех новых проектах, которые обещают стать настоящими хитами. В авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Даниил Вахрушев честно ответил на самые популярные запросы о себе, которые появляются в Сети.

Даниил Вахрушев, биография

— Я родился в городе Котлас Архангельской области, жил там до 16 лет, а потом уехал учиться в Москву.

Детство было классное, занимались паркуром, была творческая среда вокруг. Хотя с виду может показаться, что в Котласе этого не должно быть, но на самом деле у нас очень много творческих людей.

Потом была учеба. Первый университет, куда я поступил — Московский институт культуры и искусств. После первого курса перепоступил во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), который и закончил.

Смешные случаи в студенчестве

— Однажды чуть не спалил ВГИК. Не знаю, смешно это или нет. Все произошло странно и сумбурно, никто даже ничего понять не сумел. Это было на четвертом курсе в общаге. Я бросил сигарету в помойку, которая находилась рядом с курилкой. В итоге начался пожар.

Сижу в общаге, вбегает знакомый и говорит: «Ты видел, кто-то чуть ВГИК не спалил!»

Показывает видео, как пожарные тушат, дым кругом. Понимаю, что это я. Но никто ничего не понял.

Даниил Вахрушев, роли в кино

— Скоро выйдет фильм «Печень». Мне не стыдно за него никак. Есть работы, за которые не очень удобно, они несут в себе совсем мало художественной ценности, но за «Печень» точно не будет стыдно. Даже если он не получился, мне нравится этот проект.

Еще мне нравится «Закон каменных джунглей». Там было очень много работы помимо площадки. Писали музыку, репетировали, общались с режиссером. В целом хорошая и близкая мне история.

«Физрук» — настоящая бомба, но я со временем подостыл к ситкомам. Формулы, которые там используются чтобы насмешить людей, они давно известны и работают. Так же как в «Ольге» или в «Сладкой жизни».

«ЗКД» — будет ли продолжение сериала?

— Этот серила настоящий бриллиантик, я считаю. Но проект оказался какой-то проклятый, можно даже так сказать. Все режиссеры поумирали.

Вышло два сезона, третий не планировали, но зато хотели снимать полный метр. Даже всем разослали сценарии, были рабочие встречи, а потом каким-то странным образом все затихло. Все.

У «Физрука» ожидается продолжение?

— Мы начали снимать полный метр. Но почему-то все заморозилось и на этом история с «Физруком» закончилась.

Даниил Вахрушев, личная жизнь

— У меня все в порядке, живу с девушкой. Она тоже актриса, сейчас на съемках, ее звать Даша. А еще у нее есть кот, который всегда спит.

Даниил Вахрушев и Полина Гренц

— Нет, с Полиной Гренц у нас ничего не было, не знаю откуда взялись слухи. Видимо, народ что-то надумал, когда вышел первый сезон «Физрука».

Даниил Вахрушев, где живет

— Территориально — в Марьиной роще.

Даниил Вахрушев, рост

— Я невысокий человек, наверное, 1 метр 69 сантиметров. А вес – килограммов 60.

Даниил Вахрушев, увлечение музыкой. Как все началось?

— Все началось еще в детстве, была подходящая среда: скейтеры, роллеры, рэпчик, панки. Я выбрал рэп. Уже в Москве открыл свою маленькую студию.

Музыка для вас — это просто увлечение или хотите добиться высот в данном направлении?

— Планов по этому поводу у меня нет. Но есть будет возможность стать популярным таким образом, то пожалуйста. Но все же, пока это больше хобби.

Даниил Вахрушев, последние новости

— Сейчас снимаем четыре проекта. Это фильм про любительскую хоккейную команду, мы к нему очень серьезно подошли. Там снимаются крутые артисты.

С августа мы тренировались, сейчас ездим по разным городам, снимаем, хотим, чтобы проект получился.

В Питере снимаем проект «Даркнет», тоже очень крутая штука. Я думаю, что эффект будет как «ЗКД». Мы первопроходцы, очень сильная штука.

Еще снимаем забавный сериал для ТНТ с Бондарчуком-младшим, Борей Дергачевым и Никитой Павленко. Мы играем четверых друзей

И снимаем пилот с Артуром Сопельниковым из «Физрука», играем историю а-ля Шерлок Холмс.

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