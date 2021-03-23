«Он хочет стать отцом Тони, мужем Юли и моим любовником»: семью Децла преследует маньяк

Ирина Толмацкая рассказала Teleprogramma.pro о мужчине, который вот уже два года донимает ее семью.

Cын популярного рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) Тони рассказал, что его семью преследует настоящий «психопат». Мужчина по имени Виктор пишет гадости самому Антонию, его маме Юлии и бабушке Ирине.

Он не только назойливо донимает близких Кирилла Толмацкого в соцсетях, но и названивает по телефону, делает фотографии рядом с домом семьи.

Ирина Толмацкая, мать Децла, рассказала Teleprogramma.pro о преследователе.

«Все началось пару лет назад. Обычно я его отправляю в бан, он создает новые страницы и начинает писать снова», — рассказывает Ирина.

Все началось после смерти Кирилла. Популярный исполнитель скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. Вскоре его матери написал мужчина по имени Виктор. Он представился другом покойного сына, говорил, что хочет помочь.

«Рассказывал много историй из жизни сына. Возможно, они были знакомы, а, возможно, он просто очень активно следил за жизнью Кирилла, собирал факты», — рассуждает Ирина.

Женщина достаточно быстро поняла, что Виктор, мягко говоря, человек со странностями.

«В какой-то момент он предложил мне заняться сексом. Я возмутилась: «Виктор, если вы действительно друг моего сына, то ведете себя странно». После он стал писать какие-то гадости, вести себя агрессивно. Я блокирую его, он снова появляется в комментариях под другим именем, но я понимаю – это он», — говорит Ирина.

Мужчина каким-то образом выяснил адреса семьи и регулярно появляется рядом с домами. Об этом Толмацкие узнают из фотографий, которые мужчина публикует у себя на странице в соцсетях.

Но лично встретиться с ним не удалось – Виктор старательно избегает личного контакта. Однажды согласился на встречу, но не пришел.

«Я уже взрослый человек и видела много провокаций, я не реагирую на него, не даю эмоций. Видимо, он решил получить реакцию от Тони. Внуку 15 лет, присутствует горячность, максимализм и, конечно, он сердится. На логичное возмущение Тони: «Что ты трешься возле нас?», Виктор отвечает: «Я хочу быть твоим отцом и тереться о твою маму». Это еще больше накаляет ситуацию. Внук пытается защитить маму, меня», — делится Ирина.

Ирина предполагает, что Виктор живет с мамой, такой вывод она сделала из общения с ним. И даже не против прийти к нему домой, поговорить с женщиной, может она сможет сделать какое-то внушение сыну.

Не исключает, что обратится в полицию, но пока склоняется в пользу визита к психологу, чтобы узнать, как вести себя с подобными людьми.

«Я так поняла, что он хочет быть мужем Юлии, папой Тони и моим любовником. Я женщина в возрасте, по его мнению, меня нужно ублажать. Звонит по пять раз в день и молчит в трубку. Вот и сегодня звонил. Номера всегда разные. Тут нельзя обижаться. Человек в здравом уме такого не скажет и не сделает. Но каких-то угроз из серии отрублю голову или изнасилую – от него не поступает», — говорит Ирина.

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