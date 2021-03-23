«Я была в шоке»: звезда «Холостяка» Анастасия Леонова – об участии в проекте, детях Тимати и Егоре Криде

Новый сезон «Холостяка» обещает стать одним из самых рейтинговых и интересных за всю историю проекта. Нарушать правила шоу главный герой начал с самого первого дубля: во время знакомства Тимати подарил розу одной из участниц, а после — пригласил в проект второго холостяка Егора Крида.

Teleprogramma.pro пообщалась с Анастасией Леоновой – девушка успешно выдержала кастинг и теперь ей предстоит заинтересовать холостяка. Она рассказала, почему пришла на проект, верит ли в любовь и на что готова ради победы.

— Почему ты решила пойти на шоу?

— Мне всегда нравился Тимур, я следила за его творчеством еще со времен «Фабрики звезд», у него очень сильная энергетика, которая мгновенно притягивает девушек. Он харизматичный мужчина и успешный артист. Поэтому мне захотелось узнать его не как всем известного Тимати, а как человека. Поэтому я пришла на шоу «Холостяк».

— Волновалась перед встречей с Тимати?

— Наше знакомство прошло очень волнительно, я думаю, это было заметно в первом выпуске, поэтому все мои заготовки что и как сказать, канули в лету. Но я уверена, что он волновался не меньше участниц, хотя был невозмутим и спокоен на первый взгляд.

— Зрители отметили, что ты очень похожа на Анну Седокову. Как ты к этому относишься?

— Такое сравнение я слышу не в первый раз, возможно, наши типажи действительно немного схожи. Не скажу, что меня это как-то задевает, ведь Анна Седокова — очень красивая женщина.

— Конкуренция была огромная, 40 тысяч заявок! Переживала что не пройдешь?

— Честно сказать, я верю в судьбу. То что должно произойти в твоей жизни — обязательно рано и поздно произойдет. После подачи заявки, меня пригласили на кастинг, а дальше просто отпустила ситуацию, и как видите я здесь.

— Если бы холостяком был другой герой, пошла бы?

— Поучаствовать в шоу мне стало интересно, когда я узнала, что главным героем станет именно Тимур. Кажется, это первый сезон, когда имя героя объявили заранее, поэтому на прошлые сезоны желая идти не возникало.

— Не смущает, что у Тимура двое детей?

— Я всегда придерживалась правила, что если любишь человека, то нужно принимать со всеми плюсами и минусами, у каждого из нас есть свое прошлое. Дети — это прекрасно!

К тому же не секрет, что Тимур — прекрасный отец и то как он относится к своей семье лишь подтверждает, что он надежный мужчина, на которого можно положиться.

— Какие к вам преимущества перед другими девушками? Как вам состав участниц?

— Я не сравниваю себя с другими участницами, мы все абсолютно разные.

У каждой своя уникальная история и причина быть здесь. Я считаю, что состав девушек в этом сезоне прекрасный, ведь Тимур лично отбирал каждую из нас.

— На съемках были какие-то происшествия или неприятные ситуации?

— Были разные моменты. Участницы приглядывались друг к другу, было видно напряжение, ведь мы соперницы. Я думаю, гораздо интереснее будет посмотреть шоу!

— Как отреагировали на появление Егора Крида?

— Когда Тимур пригласил Егора и вдруг объявил, что он станет вторым холостяком — я была в шоке. Это было очень неожиданное заявление, которое сбило с толку всех девчонок. Конечно, Егор яркий персонаж, и возможно некоторые девушки даже обрадовались такому повороту, хотя старались этого не показывать. Но я думаю, что видя реакцию некоторых девушек Тимур сделал свои выводы.

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