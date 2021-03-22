«Двоякое ощущение»: Ольга Бузова рассказала, как ей удалось скрыть свое участие в шоу «Маска»

21 марта еще одна участница популярного шоу «Маска» на НТВ (производство ВайТ Медиа) покинула проект. Для многих оказалось настоящим шоком, что в костюме скрывалась Ольга Бузова.

Знаменитая артистка больше месяца ухитрялась скрывать свое участие в проекте от родных и многомиллионной армии фанатов. Сама Ольга говорит, что было непросто, потому что за ее жизнью пристально следят не только поклонники, но и члены жюри.

А еще в интервью Teleprogramma.pro Ольга Бузова рассказала, почему хочет стать новым членом жюри и поделилась планами на ближайшее будущее.

— Как думаете, почему выбор жюри пал именно на вас?

— Мне сказали, что во время зрительского голосования больше всего голосов за оба сезона было у меня. Зрители очень хотели снять с меня маску и понять, кто же прячется под ней. И еще мне сказали, что никто из участников так часто не попадал в номинацию, как я. Это было весело (смеется). Но я очень рада оказаться в сказке, которую для нас всех устроил канал НТВ.

— Что испытали, когда поняли, что покидаете проект?

— Честно, я и расстроилась, и обрадовалась! Двоякое ощущение. Ведь теперь не нужно никого обманывать и говорить, что под маской Розовой пантеры не я! Но я бы хотела спеть еще одну песню… Очень хотела и мне, конечно, не хватило еще одного выпуска. Но ничего… Спою в новогоднем эфире (смеется) или в другом шоу.

— Хотели бы что-то сказать членам жюри?

— Как вы могли меня не узнать?! Филипп? Регина? Саша Ревва? Тима Родригез? Как? Но с Филиппом мы поговорим дома, как я и сказала на шоу.

Я была, как и всегда честна, и, несмотря на близкую дружбу с каждым членом жюри, я ни одному из них не сказала про свое участие в шоу «Маска».

Мне кажется, это было бы неправильно и ломало бы всю историю, все таинство. А мне так хотелось сберечь его. И у меня это получилось — это доказывают удивленные лица всех членов жюри, когда я сняла маску.

— Будете за кого-то болеть?

— Как и вся Россия, каждое воскресенье я смотрю шоу «Маска» и гадаю вместе со зрителями кто в какой маске находится. Образы у каждого из героя просто бомбические. Я вместе с членами жюри ломаю голову и многих не могу отгадать. Хотя по некоторым я уверена, но говорить свои догадки не буду.

— А хотели бы попробовать свои силы в следующем сезоне маски?

— Только если стать ведущей шоу или членом жюри. Быть участницей — уже нет. Я не люблю повторений. Я была, попробовала, получила колоссальное удовольствие.

— Как скрывали от родных и близких факт, что принимаете участие в «Маске»?

— Это была целая спецоперация, потому что, если меня нет в Stories несколько часов, то у людей уже возникает вопрос, где я. Но мне нужно было не только отводить от себя подозрения огромной армии поклонников шоу, но еще и внимание членов жюри, которые в большинстве подписаны на меня и тоже следили за моими обновлениями.

Поэтому Филипп и удивился, когда я сняла маску, сказав, что не мог даже предположить, что это я была под маской Розовой Пантеры. Во время съемок я всегда была либо не в Москве, либо выкладывала Stories из каких-то мест. Я еще тот партизан. Я могла бы работать секретным агентом (смеется).

— Поделитесь новостями, над какими проектами работаете сейчас?

— 8 апреля все идите на мультфильм «100% волк», где я озвучила одну из героинь. Мне, правда, этот герой вообще не близок, но опыт был очень интересен. Я люблю собак, а по мультфильму моя героиня очень их не любит…

22 марта выйдет отрывок моего нового трека в TikTok, это будет очень необычный коллаб…

А в апреле я улечу на съемки нового сериала, затем еще будет фильм и новое шоу, и не одно… Ох, много всего вас ждет. А там в новом сезоне, концерт, альбом…

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