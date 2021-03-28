Участница шоу «Точь-в-точь» Дарья Антонюк: «Когда артистов называют жирными, я думаю: что происходит с людьми?»

Пять лет назад к удивлению многих Дарья Антонюк выиграла шоу «Голос», обойдя Александра Панайотова, считавшегося в том финале фаворитом. По иронии судьбы певица теперь снова соревнуется с Александром — уже в проекте «Точь-в-точь», где артисты показывают мастерство перевоплощения в звезд мирового уровня.

«Шлю Маниже лучи поддержки»

— Даша, в шоу «Точь-в-точь» ваши образы — сплошь поющие иконы: Алла Пугачева, Уитни Хьюстон, Бритни Спирс. Просто везет или мечты сбываются?

— Все участники с самого начала предлагают персонажей, которых хотят показать. После этого создатели рассматривают варианты и утверждают. У меня получилось так, что все, кого выпало сыграть, как раз и совпали с моими предпочтениями.

— Заливка лица силиконом, пластический грим и прочие технические прибамбасы, на которые уходят часы перед выходом на сцену, — это страшно?

— Совсем нет. Художники по гриму удивлялись, как я стойко все переносила. Мне было интересно. Конечно, когда слепок (маска, копирующая контуры лица, на которую впоследствии накладывают грим. — Ред.) застыл, было тяжеловато дышать. Но я справилась. Что касается силиконового грима, он очень тяжелый, стягивает лицо, работать мимикой совершенно невозможно. Бывает так, что на сцене стараешься артикулировать, а потом смотришь запись и понимаешь, что лицо будто неподвижное. Это усложняет работу: конечно, петь неудобно. А еще грим сушит губы, кожу и провоцирует воспаления. Но что делать? Таковы условия игры.

— После всего этого больно читать критические комментарии?

— Очень сложно. Мало того что я постоянно анализирую выступления, так еще и времени на репетиции у нас не так много. За час надо подготовить номер, аналогичный номерам Бритни Спирс или Бейонсе, которые ставили их по полгода. Кроме того, мы готовимся по конкретному референсу (образу из определенного клипа или выступления), а зрители или судьи часто начинают сравнивать номер с распространенным или стереотипным представлением об этом артисте. Хотя у меня не было задачи показать звезду именно в таком виде, перед глазами был конкретный референс, отсыл. То есть задача не всегда совпадает с оценкой, такое случается. Плюс волнение на сцене всегда присутствует и тоже негативно сказывается…

— Значит, все-таки больно…

— Если я скажу, что не реагирую на это болезненно, то скажу неправду. Меня травмируют критические уколы. Но обидно бывает только тогда, когда я понимаю: сделать так, как нужно было, технической возможности не было.

— Однако вам не впервой оказываться под шквальным огнем. Когда вы выиграли в «Голосе» у Панайотова, то вам тоже досталось от его фанатов. Сочувствуете сейчас в этой связи Маниже? Никогда еще участника «Евровидения» от России так не полоскали…

— Я посылаю ей лучи поддержки. Манижа — прекрасная! Травля — это жутко. В XXI веке непостижимо видеть, как травят за внешний вид, национальность, вес, ориентацию и так далее. Непонятно, для чего? Я сталкиваюсь с этим ежедневно и думаю: а почему люди решили, что должно быть именно так, как они для себя придумали? Зачем публично высказываться о том, чего не знаешь и не понимаешь? Вот пример. «Она слишком толстая для Бритни Спирс», — пишут про меня. А я начинаю вспоминать и понимаю, что в 16 — 17 лет Бритни была одной, а через 10 лет стала совсем другой. Она уже превратилась в женщину. И я показывала ее в 25 лет.

— Конечно, Бритни после розового периода с косичками изменилась…

— Да, и ее начали травить за это фанаты! За то, что Бритни начала становиться, извините, «жирной». Но жирной она никогда не была. Нормальная женщина. И вот я думаю: что происходит с людьми? Все вокруг выглядят как супермодели? Все обладают идеальной фигурой? Да и что такое «идеальная фигура»? В бум Инстаграма и фотошопа исказилось знание о реальной внешности человека. Нормой стала ненормальность. То, с чем сталкивается Манижа, это только подтверждает. Хорошо, что у нее хватает сил относиться к ситуации с юмором (певица выпустила клип-мистификацию, где псевдоученый доказывает, что она не просто нерусская, но даже и не человек, а соль. — Ред.).

«Не хочется клепать что попало»

— Вы не только певица, но и актриса, второй год работаете в «Табакерке», были отмечены премией «Хрустальная Турандот» за лучший дебют в спектакле «Моя прекрасная леди». Как развивается актерская карьера?

— Вся арт-индустрия замерла в попытках сохранить себе жизнь. В Театре Табакова я участвую в спектакле в качестве приглашенного артиста. Пока это все, что касается театральных работ. Мне достаточно и этого, но рада буду, если позовут в другие постановки. Потому что последнее время посвящаю себя музыке. Этим сложно заниматься без поддержки продюсеров и крупных лейблов. Я работаю сама, кто бы что про меня ни выдумывал. И стараюсь собрать идеальную команду. Это очень важно — найти людей, с которыми вы на одной волне. Поэтому я трачу много времени на то, что изучаю индустрию, ищу своих людей, создаю музыку. Пока так. Работаю в этом направлении. Хочется сделать качественно, а не побыстрее наклепать что попало.

— И самый главный вопрос: в отсутствие продюсеров есть ли рядом мужчина, который поддерживает вас в минуты уныния и самобичевания?

— Рядом всегда был, есть и, надеюсь, дальше будет друг, который поддерживает меня во всем и всегда. Это важно.

«Точь-в-точь» по воскресеньям в 18.25

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