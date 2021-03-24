Антон Привольнов: «Сидел на кровати и думал: «Что же я наделал? Я потерял все!»

Антона телезрители прекрасно знают по проекту «Контрольная закупка», в котором он солировал на Первом канале на протяжении 12 лет, однако вот уже второй месяц Привольнов ведет в паре с Лерой Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Впервые Привольнов попал в эту передачу в качестве звездного гостя прошлой весной. Антон тогда произвел на продюсеров такое впечатление своей артистичностью и обаянием, что, когда в ноябре 2020-го после трагической гибели Александра Колтового начались поиски нового ведущего, в итоге остановились именно на его кандидатуре.

«Это был жуткий стресс»

— Выход на новую работу психологи считают стрессовой ситуацией. Как быстро вы адаптировались в новом проекте?

— Конечно, это был стресс жуткий, потому что первую программу мне пришлось вести без Леры Кудрявцевой, так как у нее были проблемы со здоровьем. К счастью, Лера выздоровела и быстро вернулась в эфир. Я рад возможности попробовать себя в чем-то новом, этого адреналина мне и не хватало в «Закупке». Новый этап жизни начался нормально благодаря слаженной команде, которая работает над проектом «Звезды сошлись». Мне кажется, мы нашли общий язык сразу.

— Чем вас удивили звезды в эфире?

— Я никогда не думал, что они настолько откровенны. Они рассказывают такие истории, над которыми я бы тысячу раз подумал — говорить или нет. Я всегда думал, что это пиар, хайп какой-то… А теперь понял, что они хотят поделиться своими переживаниями, комплексами, проблемами и решить их. Звезды в этих историях предстают такими же, как и обычные люди. Поэтому эта программа про всех нас.

— Были ли истории, которые вас шокировали?

— Очень сильная программа вышла 21 марта — у нас были истории про наследственные болезни звезд. Многие вспомнили детство. Я не знал, что у спокойной и женственной Ирины Безруковой был пьющий отец, который мог поднять руку на детей. Оказалось, что у очень многих знаменитостей было неблагополучное детство, они подверглись насилию. И ведь выплыли из этого всего — стали успешными людьми!

— Недавно в эфире был выпуск о проблемах во взаимоотношениях звезд с детьми. Ваш сын-подросток смотрел эту программу?

— Платон смотрел, отслеживал, не сказал ли я что-то про него. У меня была сложная задача — не ляпнуть что-нибудь про сына. Чтобы он меня не отчитывал потом: «Ты зачем это рассказал?!»

— Платон гордится тем, что папа в такой звездной передаче теперь работает?

— Он привык к тому, что папа работает на телевидении, поэтому для него нет новых красок. Ему скорее нравится, что я наконец занялся интернет-проектами.

— Какие предметы у Платона любимые, кем он мечтает стать? И как вы убеждаете 13-летнего подростка учить уроки?

— Дети сейчас не такие, какими были мы в школьные годы. Их не заставишь учиться — важно желание и понимание, что эти предметы им будут нужны в будущем. Платону нравится история — он пишет рефераты, заинтересовавшись какими-то темами, начинает копать глубже. Но, если ему что-то не нравится, то заставить учить этот предмет сложно. Сейчас сын хочет быть политологом. Но при этом он оканчивает в этом году музыкальную школу при Гнесинке по классу фортепиано.

— Удалось ли вам и ему адаптироваться к онлайн-обучению?

— Платон привык на карантине учиться в режиме онлайн, поэтому не очень хотел возвращаться к офлайн-формату. И я прислушался к желанию сына, временно перевел на онлайн-образование. Сначала размышлял: «А как же социализация?» А теперь понимаю, что сам очень часто учусь в режиме онлайн и качество образования не страдает. У сына пример отца перед глазами. Сейчас как раз получаю второе высшее образование: медиаменеджмент. Это совместный проект «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук. — Ред.), РАНХиГС и Манчестерского университета.

— Вы смогли сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Ребенка воспитываете вместе?

— Конечно, стараемся.

«Пес заряжает меня оптимизмом»

— «Контрольная закупка» выходила в эфир целых 12 лет. Для многих зрителей вы ассоциируетесь с этим шоу. На улице люди часто спрашивают про «Закупку»?

— Действительно, люди до сих пор подходят с вопросами на эту тему. Но сейчас появилось НТВ и «Звезды сошлись», поэтому я пробую себя в качестве интервьюера. Все-таки я оканчивал театральный институт и мне очень интересно общаться с людьми. Да, я знаю много про продукты, и эта информация от меня никуда не денется. Но заниматься только этим мне уже не очень интересно. Иду дальше.

— А почему закрыли «Контрольную закупку»? Рейтинги виноваты?

— Это вопрос не ко мне, а к руководству Первого канала. Не было проблем с рейтингами, они были стабильные. Думаю, что просто всему свое время. Программа была в эфире 12 лет! При ежедневных выходах это невообразимая удача. Конечно, усталость присутствовала, но в ежедневной программе у тебя нет возможности на перезагрузку и перемены — каждый день ты должен выходить в эфир.

— Вы вели на Первом канале шоу «Доброе утро», но год назад написали заявление по собственному желанию и ушли, как говорят, в никуда. Это была исключительно ваша инициатива?

— Да. Предупредил всех заранее об уходе и о том, что никаких претензий у меня к работодателям нет. Я надеюсь, что мы до сих пор хорошо друг к другу относимся. Я неконфликтный человек, благодарен Константину Львовичу Эрнсту, который в меня поверил и многое дал в профессиональном плане.

— Это ведь совпало с 40-летием, а в этом возрасте часто задумываются о перспективах, переменах…

— Происходит переоценка в жизни: что важно, а что не очень. И это нормально, потому что мы каждый день меняемся. Быть в движении, искать себя — это супер! Решение изменить жизнь дается сложно и всегда связано со страхами: «А вдруг не получится?» Эту фразу мне часто говорили люди, которые тоже хотят перемен, но боятся решиться. Я очень рад, что получилось у меня! Может, кто-то теперь скажет: ну если у Антона все вышло, значит, у меня тоже получится.

— Вам сейчас всего хватает для полного счастья?

— Я счастливый человек. На прошлой неделе мой психотерапевт сказала, что я больше не нуждаюсь в ее услугах. Она считает, что я психически полностью здоровый человек. И попрощалась со мной.

— Какой самый сложный период за минувший год вы прорабатывали с психотерапевтом?

— Наверное, когда я ушел с Первого канала, наступил жесткий момент — появились страхи, была неуверенность, проблемы со здоровьем. Случались моменты, когда я сидел на кровати и думал: «Господи, что же я наделал! Я потерял все!» Но прошло совсем немного времени — и этот сложный этап позади. И сейчас я могу сказать, что все было не зря. И меня все устраивает: мне комфортно ходить на работу, возвращаться домой…

— Тем более когда дома ждет такой симпатичный четвероногий друг! Сколько ему?

— Четыре с половиной года. Это парсон-рассел-терьер, предок джек-рассела. Это очень добрая собака. Даже слишком. Вадо (именно так зовут песика. — Ред.) заряжает оптимизмом. Если идет снег, то он бегает и радуется снегу. Еще он очень коммуникабельный, любит гостей, бегает по столам, но мы работаем над этим. Ничего нельзя поделать! Не может с собой никак совладать — прыгает на столы. Но зато пока ждет меня с работы — скучает, но ничего не грызет.

«Получив анализы, отказался от сладкого»

— У вас теперь по субботам эфир в Одноклассниках с шоу о еде и не только под названием «Как есть». Каковы амбиции у блогера Антона Привольнова?

— Оставлять людей без информации о продуктах было бы свинством. «Закупка» помогала многим людям при выборе в магазинах. «Как есть» — проект, который мы создали совместно с Московским университетом пищевых производств. Мы в процессе создания большой мультиплатформы, которая поможет покупателям объективно и без фанатизма — мы никого не пугаем. У нас видео, аналитика, есть возможность сканировать продукты, понимать, что у них внутри. К нам приходят серьезные эксперты, глубоко прорабатываем темы, в том числе о здоровье. Планируем запуск и на YouTube, возможно, будет и телевизионная версия.

— Вы и сами живой пример правильного образа жизни — в хорошей форме, без лишнего веса. На днях от сахара отказались. Почему?

— Мне пришли результаты анализов, а там повышенный сахар. У моей мамы диабет, поэтому я решил, что стоит перестать есть сладкое. Через полгода сдам анализы, посмотрим, что будет. Пока купил себе вот пастилу без сахара.

— Это уловка какая-то, наверное?

— Нет! Я состав читал. «Закупка» дает о себе знать! Там просто сушеное яблоко, черешня и яичный белок. Я все знаю про подсластители! Столько диетологов прошло через мои руки!

— Вы много лет ради съемок в передаче «Доброе утро» вставали в 4 утра. Как это отразилось на здоровье?

— Весь этот год после ухода с Первого канала просто восстанавливался, потому что, когда после этого сдал анализы, то у меня там поехали все показатели. И я полгода высыпался, налаживал сбитый график. Сейчас я уже встаю в восемь утра без будильника и счастлив.

— Как поддерживаете форму?

— Занимаюсь спортом три раза в неделю с тренером. Прыгаем, бегаем, растягиваемся, работаем с собственным весом. Ведь теперь я понял: в 40 лет жизнь только начинается!

Личное дело

Антон Привольнов родился 1 января 1981 года в Москве. Окончил ГИТИС, мастерскую Леонида Хейфеца, после чего служил в Театре Российской армии. Окончил школу кино и ТВ. С 2002 по 2019 год работал на Первом канале — вел программы «Контрольная закупка», «Доброе утро», «Живая жизнь». С января 2021 года — ведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ и интернет-проекта «Как есть». Разведен, сыну Платону 13 лет.

«Звезды сошлись» по воскресеньям в 23:30

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