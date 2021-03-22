Голос и создатель «Кураж-Бамбей» Денис Колесников — о новом сезоне «Галилео», озвучке и кроссовках Abibas

22 марта на телеканале СТС открывает новый сезон научно-популярного шоу «Галилео». Бесстрашный экспериментатор Даня Крастер снова расскажет о самом интересном и неизвестном. А озвучит научные эксперименты и путешествия в отдаленные уголки планеты Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.

Голос Дениса Колесникова хорошо знаком зрителям. Именно он подарил российскую речь чудаковатым ученым в «Теории большого взрыва» и героев других комедийных хитов.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro поговорила с Денисом Колесниковым про новый сезон «Галилео», голосе за кадром и неутешительном будущем кинотеатров.

— Какие задачи стояли перед вами в шоу СТС «Галилео»?

— В новом сезоне, который стартует 22 марта, я буду закадровым голосом программы. Поскольку я уже озвучил большую часть этого сезона, скажу честно, что вас ждет много интересного и удивительного. Впрочем, как и всегда, ведь я слежу за «Галилео» еще с тех пор, когда проект вел Александр Пушной.

А этой весной ведущим будет Даня Крастер, ютьюб-блогер и DIY-энтузиаст.

— Есть ощущение, что специалисты озвучивания в России — это некая отдельная каста, у которой свои поклонники и свой мир. Согласны?

— Я не думаю, что это так. Просто есть большие фанатские комьюнити. В случае с Гоблином или Сыендуком — сейчас это уже больше блогерская история, не про озвучку. То есть они продолжают озвучивать, но это скорее имиджевые штуки. Заняты они немного другим. И в этом нет ничего страшного. Это их бренды и личное дело, как развиваться.

Мне, например, нужно быть вовлеченным в процесс перевода и озвучки полностью: я не могу взять текст и просто начитать его. Приходится быть и редактором, и «укладчиком», и режиссером озвучивания, и даже переводчиком иногда.

Притом что в моей команде отличные переводчики, с которыми я работаю очень давно. Я им полностью доверяю, но вот приходится пропускать материл через себя, чтобы он получился искренним, смешным и понятным зрителю.

— А если говорить о ваших предпочтениях, вы за оригинальные голоса или дубляж?

— По-разному. Есть, например, «Симпсоны», которых много лет смотрю в русской озвучке. Там голоса еще со времен РЕН-ТВ, но они уже слились с картинкой, поэтому без них сериал не представляю. Но если их не будет, то я точно буду смотреть только в оригинале.

— Сейчас в России есть мода на изучение новых языков. Это может снизить уровень популярности и востребованности специалистов из сферы дубляжа?

— Я не вижу связи, разве что некогда самая читающая Россия все-таки из тех стран, где не любят читать субтитры на экране. За границей все наоборот.

В кинотеатрах зарубежное кино идет с американскими субтитрами и на языке оригинала. У нас тоже есть любители, но в итоге все-таки нужна озвучка. Может это связано с тем, что в России еще остались отголоски старой советской школы дубляжа, которая считалась одной из лучших в мире.

— У вас есть и последователи, и соперники. А есть те, кто похож на вас и в то же время является вашим конкурентом?

— Очень много людей пользуется тем, что они якобы могут меня пародировать. И это нормально. Был случай: клиент пришел за рекламой, которую хотел записать моим голосом. Ценник у меня гораздо выше рынка, потому что я голос телеканала. Плюс по ряду контрактных ограничений не могу озвучивать любую рекламу: в первую очередь рекламу табачной и алкогольной продукции.

Клиенту ценник показался завышенным, и он отказался. Некоторое время спустя он прислал нам ролик, записанный пародистом, с припиской: «Это всего за 5000 рублей, а звучит один в один».

Разумеется, голос не был похож: человек пародировал манеру и явно переигрывал. Мы ответили: «Поздравляем!

Рады, что вас устроил этот результат. Кроссовки Abibas до сих пор продаются и внешне тоже вполне похожи на кроссовки другого всемирно известного бренда». Больше этот клиент нам не писал, а вышла ли та реклама в итоге или нет, я не знаю.

— Вы озвучили фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды». Как отреагировали его фанаты?

— Честно говоря, у меня не было фидбека от них. Но те, кто посмотрел и написал мне, были довольны и самим фильмом, и озвучкой. Я, кстати, не фанат Дэвида Боуи и по сути до этого знал только пару-тройку его нетленных хитов. Тем интереснее было разбираться с его биографией и персонажем в фильме.

Кроме того, это совсем не комедия, а вполне себе драматический байопик: о молодом человеке, который пытается найти себя через призму семейных травм, внутренней борьбы и непонимания его творчества в кругах шоу-бизнеса.

— А какую роль вы сыграли в жизни Эльфа-торговца?

— Эльф-торговец (Ярослав Андреев) был большим фанатом «Как я встретил вашу маму», поэтому он донатил на озвучку. За это ему и была особая благодарность. Я, пожалуй, сделал ему самый запоминающийся джингл и звуковую узнаваемость. Но в остальном вся его карьера — это полностью его собственная заслуга.

Сейчас у него есть блогерское агентство WildJam, а Forbes не так давно выпустил про него статью, где в том числе была наша история с донатами.

— После карантина многие продолжают смотреть кино и сериалы дома. На ваш взгляд, онлайн-ресурсы смогут окончательно вытеснить кинотеатры?

— Тенденция неутешительная. Да, большой телевизор и звуковое оборудование с каждым годом становятся все доступнее. Но есть еще такой момент, что крупные стриминги начинают снимать глобальные блокбастер-сериалы, которые уже в принципе рассчитаны именно на домашний просмотр, а не на киносеансы. В итоге киношная отрасль останется, но будет трансформироваться. Ходить будут нечасто из-за выросшей стоимости билетов.

Это станет чем-то привилегированным. Возможно, изменится весь процесс и церемония похода в кино. Глядишь — и хрустеть чипсами, наконец, перестанут во время просмотра.

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