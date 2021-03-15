Юрий Стоянов: «Мне неважно, какие штрафы в «Маске» — 10 миллионов или 100 рублей»

Актер Юрий Стоянов стал четвертым, кто покинул шоу «Маска» на НТВ (производство «ВайТ Медиа»). Он скрывался в костюме Банана и даже рад, что рассекретили именно его. В отличие от Азизы, которая буквально испепеляла жюри взглядом, артист был настроен позитивно.

Он признался, что снимать маску невероятно приятно, так как дышать в ней оказалось очень тяжело.

Teleprogramma.pro спросила у Юрия Стоянова о том, как удалось сохранить в тайне свое участие и какие штрафы светят за разглашение тайн шоу.

— Кто-то знал, что вы участвовали в «Маске», как удалось все держать в секрете?

— Никто не знал. Дома только супруга была в курсе с самого начала. Но она молчала, и я молчал. Может, конечно, кто-то из близких догадывался, но вопросы не задавал. Ни мама, ни дети – никто не знали, только жена.

К третьему выпуску стали появляться предположения. Писали в Instagram, спрашивали. Люди смотрят, слушают. Но я молчал, как партизан.

— А трудно было скрывать, когда сыпались вопросы?

— Молчать было нетрудно. Это условие. Ты принял его и надо соблюдать.

— А штрафы за разглашение подробностей шоу большие? Иосиф Пригожин, который скрывался в костюме Ананаса, сказал, что в договоре была прописана цифра в 10 миллионов рублей. У вас были такие же условия?

— Мне неловко даже говорить про это, но я не знаю, не обратил внимания. Лично для меня неважно, какой там штраф — 10 миллионов или 100 рублей.

Я дал честное слово, мы ударили по рукам, что все остается в тайне. Для меня это принципиально! Ели ты дал слово, то ты молчишь. Для меня одной просьбы достаточно.

Могу предположить, что такие штрафы не только для Иосифа Пригожина, но и для всех участников шоу и для тех, кто делает «Маску», — гримеров, водителей, осветителей, режиссера и так далее.

— А удалось хоть раз заговорить с кем-то из масок и может есть мысли, кто может скрываться внутри?

— Мы вообще не знаем друг друга, я никого не видел. Однажды кто-то прошел по моему этажу замотанный и закутанный, но там не понять.

Единственное место, где все встречаемся – это перед выходом на сцену. Но там все уже в костюмах, в масках – снова не ясно, кто внутри. Отсутствуют физические условия для пересечения артистов. Может, мы вчера сидели все вместе в ресторане вместе и даже не догадывались, что я Банан, а он… тоже в «Маске».

Смотрите также