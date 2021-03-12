«Загугли звезду»: Аскольд Запашный — о жестоком нападении тигра, чем кормит животных в цирке, о спорах с братом и личной жизни

Что первое приходит вам в голову, когда слышите фамилию Запашные? Конечно же, цирк, тигры, львы и самые захватывающие представления.

Новым гостем нашего авторского проекта «Загугли звезду» стал дрессировщик Аскольд Запашный. Он честно ответил на самые популярные запросы о себе, которые появляются в Сети.

Где работает?

— Народный артист России Аскольд Вальтерович Запашный. Я династийный артист, в четвертом поколении. Художественный руководитель Большого московского цирка.

Еще при жизни папы мы создали цирк братьев Запашных – это наш частный бизнес, мы даем представления.

Где живет?

— Живу я в цирке, так как провожу здесь очень много времени. Это, конечно, шутка, но недалекая от правды.

У меня есть дом и квартира в Москве, но адрес, по понятным причинам, называть не буду. Люди всякие встречаются. Самое главное, что нужно знать – я живу в России и провожу здесь очень много времени.

Национальность

— Была одна любопытная передача на НТВ, где делали тест ДНК и определяли, кто ты по национальности. Этот вопрос меня всегда занимал. По паспорту я — русский.

Но! Наша фамилия вроде украинская, а бабушка Лидия Карловна Томпсон — немка, мама моя чисто русская. Но много разговоров, что и поляки примешаны.

ДНК показало, что на 60% — я русский, на 35% примешана украинская кровь, и по 5% всех остальных имеется.

Кто отец

— Вальтер Михайлович Запашный, Народный артист РФ. Его не стало в 2007 году. Папа был совершено уникальным человеком.

Он начинал свою карьеру, как артист-акробат, добился с братьями больших успехов. Потом занялся дрессировкой хищных животных – это до сих пор наше главенствующее ремесло. Большинство людей воспринимают братьев Запашных именно, как дрессировщиков.

Рост

— У меня рост от 178 до 180 см. Я думаю, что это зависит от атмосферного давления и от нагрузок в течении дня. Почему-то колеблется.

Позвоночник

— Наверное, я один из немногих медийных людей, кто успешно перенес пять сложнейших операций на позвоночнике. У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах.

До операций были очень серьезные проблемы, отнимались ноги-руки, но, к счастью, все в прошлом. Сегодня, как вы видите, я работаю в различных жанрах, пять раз в неделю бываю в качалке, плюс занимаюсь активными видами спорта.

Мешают ли вам перенесенные травмы?

— У меня частично потеряна чувствительность в ногах: на левой ноге два пальца ничего не чувствуют. В целом, по ногам на 20-30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов. Спотыкаюсь иногда, но в целом нормально.

Конечно, как бы здорово не сделали операцию, все равно иногда отстреливает. Но я считаю себя счастливым человеком. Я могу работать, ходить, бегать, качаться. Порой возникает боль, но это не такая большая плата за возможность жить полноценной жизнью.

Нападение тигра

— Это было во время съемок программы Маргариты Назаровой. Со мной была чужая тигрица, но ручная и контролируемая, по заверениям коллег. В какой-то момент в студии что-то взорвалось и животное перепугалось, сорвалось с поводка и побежало по студии.

Пропустить такое было нельзя, решили снять фрагмент. Планировалось, что я буду убегать от нее, а за углом остановимся. Никто не ожидал, что тигрица проявит такую прыть. Видимо, она почувствовала себя настоящей хищницей и прыгнула на меня сзади.

Мне повезло, что она была небольшой, примерно 100 килограммов, поэтому смог с ней справиться. Она успела впустить в меня семь когтей и попыталась укусить клыками за ногу.

Это было яркое событие, но еще ярче оказался полученный опыт. Пока меня везли в больницу все СМИ написали: «На Запашного напал тигр». Я не хотел волновать маму, ничего ей сам не сказал, а вышло еще хуже. Узнали из новостей и решили, что меня чуть ли не съели.

Что стало с тигрицей?

— Я на нее не обиделся, она сделал свою работу. Мы ее спровоцировали, ведь это хищница, охотник. Тут вопросы к дрессировщику, который сказал, что она на людей не кидается. Видимо, он недостаточно хорошо знает свое животное.

Следует ли усыплять животное, напавшее на человека?

— Все зависит от обстоятельств — где и как это произошло. В 99% случаях нападение животного – это вина хозяина. Но бывает и 1% — это нападения на детей, например. Я бы не брал за правило, что обязательно нужно усыплять в случае нападений. Все индивидуально.

К сожалению, недавно был случай в Большом московском цирке, молодого служащего убил медведь. Парень посчитал, что мишка ласковый и добрый, и зашел в клетку. Потом медведя продали в зоопарк.

Аскольд и Эдгард Запашные

— Факт, что мы 40 с лишним лет умудряемся не разругаться, говорит о большом уважении и любви. У нас с братом и работа, и жизнь совместная. Тот факт, что нас воспитали, как единое целом – о многом говорит. Я безумно своего брата люблю, хотя мы часто спорим и ругаемся, но в споре рождается истина.

Чем кормят животных в цирке?

— Есть четкая система питания. Хищники ничего не едят, кроме мяса. Могут иногда есть творог, но это баловство. Основной район – это говядина. На каждого в сутки приходится от 6 до 12 килограммов. Девочки чуть меньше едят, мальчики – побольше. Есть три крупных самца-льва, они так вообще любят поесть.

Сильнее говядины они любят конину, но ее сложно доставать в таких количествах. Любят курицу, но только ей питаться не могут, не хватает микроэлементов. А вот свинину и рыбу не хотят. В нашем цирке в сутки на животных уходит 150 килограмм мяса, вот и считайте…

Жена

— Супругу зовут Элен. Она родилась в Белоруссии, а потом уехала с семьей в Израиль. На учебу снова вернулась в Белоруссию и во время наших гастролей мы познакомились.

Элен по образованию — врач. Занимается косметологией, а еще вместе со мной погружается в цирк. Даже играла небольшие цирковые роли.

Дети

— Старшая Ева. Она родилась в 2010 году. А младшая Эльза, она появилась на свет в 2011 году. Девчонки стоят на лыжах, катаются на коньках, учатся играть на фортепьяно.

Эльза рисует, Ева ставит спектакли и увлекается ногтями, купили ей специальный наборчик. Обе поют, изучают иностранные языки: иврит и английский.

Какие проекты готовятся сейчас?

— На фоне пандемии – это выведение Московского цирка в онлайн. Собираемся запустить некое реалити-шоу, делать много документалистики. Рассказывать, как мы создает проекты.

Сейчас запускаем шоу «История». Многие ограничений очень сильно ударили по нашим планам, ждем, в какую сторону двигаться. Но пандемия родила много интересных будущих проектов.

У нас грядет 55-летие Большого московского цирка. Мне бы хотелось рассказать, что такое цирк на самом деле. Стать более открытыми, показать, что происходит за кулисами. Потому что в последнее время слишком много демонизации цирка идет.

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