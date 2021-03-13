Колин Ферт: «Нужно молиться, чтобы рядом был тот, кто тебя любит»

Для многих зрителей Ферт — прежде всего герой комедий. Говоря о нем, люди вспоминают трилогию о Бриджит Джонс, а также такие кинохиты, как «Реальная любовь», «Мамма Миа!», и даже оскароносную ленту «Король говорит!», где персонаж Колина, хоть и правит страной, выглядит порой недотепой. А ведь этот артист способен не только веселить публику.

Очередной серьезный фильм в карьере 60-летней звезды — драма «Супернова», выходящая в российский прокат и повествующая о многолетних отношениях двоих мужчин, один из которых страдает прогрессирующей деменцией (его играет Стэнли Туччи), а другой (Ферт) вынужден помогать ему уйти из жизни достойно.

«У меня личное отношение к болезни»

— Вы опасаетесь, что сами можете столкнуться с тем, что разрушает разум героя Стэнли Туччи?

— Конечно, ведь это распространенный недуг. В Великобритании это сейчас, вероятно, одна из главных медицинских проблем. К сожалению, у меня личное отношение к этой болезни: от нее страдали члены нескольких поколений моей семьи… Конечно, я не провожу свои дни в беспокойстве, но, когда стареешь, об этом задумываешься. Это особенно жестокая болезнь, поскольку проникает в связи с другими людьми. Она разрушает жизнь не только самого больного, но и тех, кто с ним связан родственными или дружескими узами.

— В процессе подготовки к роли вы задавали себе вопрос о том, хотели бы добровольно уйти из жизни?

— Эта болезнь полностью лишает человека права выбора. И можно понять героя, который хочет сделать выбор, пока он еще может его сделать. На этот вопрос придется отвечать, если тебя перед ним поставят, дать абстрактный ответ невозможно. Но никто бы не захотел предстать перед таким испытанием в одиночестве. Об этом, собственно, наш фильм. Можно только молиться о том, чтобы рядом с тобой были близкие люди, которые любят тебя и исходят из твоих интересов.

— Что заставило вас согласиться на столь непростую роль?

— Я получил сценарий от Стэнли Туччи, который послал его мне без разрешения режиссера. Это не выглядело как предложение работы. Поскольку мы со Стэнли дружим уже 20 лет, то перед нами открылась интригующая перспектива.

«Фотографы ждали под окнами»

— А какая перспектива открылась перед вами, когда вам исполнилось 60?

— О, это серьезная цифра! Я не был к ней готов. Я был согласен на любую другую. Например, 59. У меня фотографы стояли под окнами, чтобы сфоткать того, кому исполнилось 60. А я до сих пор, когда кто-то напоминает мне о возрасте, слышу в голове внутренний голос: «Что???» Но в 61, говорят, будет еще хуже. В общем, к сожалению, нет никаких репетиций, чтобы подготовить себя к этому. Когда я был молодым, думал, что старшие принадлежат какой-то особой породе, что они примерно всегда такими и были. И какой сюрприз, когда все это происходит уже с тобой, причем происходит довольно быстро!

— Как возраст влияет на вашу работу?

— Актер в отличие от писателя к нему привязан. Можно наложить грим и сыграть 80-летнего, но в основном мне приходится рассказывать о своем поколении. В 20 лет я играл растерянных, влюбленных и наивных персонажей. А когда приблизился к 50, понял, что моя тема — это кризис, ассоциирующийся именно с возрастом. Я играю персонажей, которые полагают, что держат все под контролем, или, наоборот, списали себя в утиль, но сталкиваются с новыми возможностями. Достигнув высшей точки, вдруг оказываются свержены с нее неудачей или бедой. Эти темы присутствуют и в «Одиноком мужчине» (картина вышла в 2009-м. — Ред.), и в «Супернове». Между этими моими фильмами есть что-то общее — они о том, как люди оказываются бессильны перед постигшими их переменами.

— Я всегда спрашиваю лучших актеров мира о том, используют ли они в своей работе опыт русской школы, систему Станиславского…

— Я осваивал этот метод в Лондонском центре драмы! Многое из того, что я там узнал, оказалось очень полезным, кое-что — нет. Но я считаю не очень здоровым явлением, когда актер остается в роли при выключенной камере. Думаю, что техника Станиславского помогает нам овладеть дисциплиной, найти фокус роли, который многие и так ищут и находят инстинктивно. Что касается персонажей «Суперновы», то мы настолько их полюбили, что сопереживали им без каких-то специальных стараний.

«Система Станиславского бесценна, но ее нельзя превращать в догму»

Двукратного лауреата «Золотого глобуса» Стэнли Туччи хорошо знают по комедии «Дьявол носит Prada» или триллеру «Милые кости», за который он был номинирован на «Оскар». В картине «Супернова» он сыграл одну из лучших своих ролей.

— С возрастом начинаешь больше задумываться о возможности потерять свои умственные способности, — говорит 60-летний Стэнли. — Хочется как-то без этого обойтись. К счастью, в моей семье не было случаев этой ужасной болезни. Но, конечно, я могу понять решение своего персонажа: он хочет, чтобы его запомнили как человека, которым он был, а не тем, каким он становится. Он не хочет, чтобы те, кто его любит, страдали и приносили в жертву свою жизнь. Мне казалось важным рассказать эту историю и сделать это именно так интимно и задушевно…

Что касается системы Станиславского, то я не верю в то, что можно создать себе образ и оставаться в нем весь день — это было бы утомительно. Ты просто готовишься и потом это осуществляешь, а когда дело сделано — просто идешь ужинать. Не важно, какой ты придерживаешься системы, важно только то, верю я тебе или нет, когда смотрю фильм. Но я до сих пор возвращаюсь к этим книгам, нахожу в них много для себя интересного. Они бесценны, но их нельзя превращать в догму.

Двукратного лауреата «Золотого глобуса» Стэнли Туччи хорошо знают по комедии «Дьявол носит Prada» или триллеру «Милые кости», за который он был номинирован на «Оскар». В картине «Супернова» он сыграл одну из лучших своих ролей.

— С возрастом начинаешь больше задумываться о возможности потерять свои умственные способности, — говорит 60-летний Стэнли. — Хочется как-то без этого обойтись. К счастью, в моей семье не было случаев этой ужасной болезни. Но, конечно, я могу понять решение своего персонажа: он хочет, чтобы его запомнили как человека, которым он был, а не тем, каким он становится. Он не хочет, чтобы те, кто его любит, страдали и приносили в жертву свою жизнь. Мне казалось важным рассказать эту историю и сделать это именно так интимно и задушевно…

Что касается системы Станиславского, то я не верю в то, что можно создать себе образ и оставаться в нем весь день — это было бы утомительно. Ты просто готовишься и потом это осуществляешь, а когда дело сделано — просто идешь ужинать. Не важно, какой ты придерживаешься системы, важно только то, верю я тебе или нет, когда смотрю фильм. Но я до сих пор возвращаюсь к этим книгам, нахожу в них много для себя интересного. Они бесценны, но их нельзя превращать в догму.

Личное дело

Колин Ферт родился 10 сентября 1960 года в Грэйсхотте, Англия. Родители были университетскими преподавателями. Сыграл большое количество ролей в театре, кино и на телевидении, был неоднократным лауреатом британских премий, но настоящий перелом в его международной карьере произошел с первой номинацией на «Оскар» за роль в фильме Тома Форда «Одинокий мужчина». Уже в следующем году получил заветный приз за фильм «Король говорит!». Женат на продюсере Ливии Джуггиоли, у пары трое сыновей.

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