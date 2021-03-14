Владимир Кузьмин: «Раньше у нас в райдере было так: «Бутылка виски, бутылка водки». А сейчас — кефир и молоко»

За время карантина артист сочинил сразу три альбома. И все это - без привычного для рокеров допинга!

Девятибалльные штормы в жизни 65-летнего Владимира Кузьмина случались не раз и не два. А какой рок-музыкант обошелся без них? Но теперь он надежно пришвартован в тихой гавани. Травяные чаи вместо алкогольных рек, репетиции в студии вместо ночных загулов. В личной жизни тоже порядок: в 2019-м назад Кузьмин вернулся к Екатерине Трофимовой, с которой прожил 17 лет, а потом расставался на целый год.

А вот с рок-н-роллом все по-прежнему. Разве что его лирика стала более философской. В день 8 Марта артист дал концерт в Москве, представив публике новую пластинку «Мне одиноко, детка». А накануне Владимир Кузьмин пришел в студию Радио «Комсомольская правда» (Москва, 97,2 FM, radiokp.ru).

М. А.: У вас альбом за альбомом. Сели на карантин, называется.

— Для меня это было самое счастливое время. За последние 40 лет не было такой паузы в концертах. Я сидел в своей студии, писал и писал. Мне писалось и писалось, было так хорошо, что я записал даже три альбома — просто один я выпустил, а два на подхвате. Я не заметил какого-то угнетения, скуки.

У меня две студии — одна в Москве, одна за городом. Я с 5 — 6 утра начинаю играть на гитаре. Это моя медитация. В эти моменты я ничего толком не сочиняю — тупо играю, импровизирую. Я понимаю, что многим людям было тяжело. Еще бы чуть-чуть, и я бы, наверное, тоже загрустил. И я бесконечно благодарен Вселенной, что у меня есть этот творческий конек.

С. Е.: Вы делали прививку от коронавируса?

— Да, сделал. И другим советую.

С. Е.: Когда я впервые был на вашем концерте, мне было 19. В зале было мое поколение и зрелые люди 30 — 40 лет. Чьи глаза вы видите в зале сейчас?

— В основном, конечно, взрослая публика. Хотя мы в Казани были, приехала группа девчонок из другого города, такие молодые. Я говорю: «Тебе сколько лет?» — «20». — «Откуда ты мою музыку знаешь?» — «Родители…» Другую спрашиваю: «А тебе сколько?» — «17». — «А ты откуда мою музыку знаешь?» — «А я ее еще в утробе матери слушала». Когда молодые девушки приходят на концерт, это всегда приятно. Приятно, что вообще приходят на концерт люди!

М. А.: 31 мая у вас день рождения, вам исполнится 66. Вы пока не говорите себе: «Володя, надо поберечься. Я буду давать два концерта в месяц, не больше»?

— По 20 концертов в месяц больше не будет, слава богу. Я сказал, что у нас тур — это пять концертов максимум, потом перерыв. Зачем себя и людей мучить? Я люблю возвращаться в Москву, садиться в студию — для меня это счастье. Но, чтобы это счастье получить, надо поработать, устать, полетать.

Мы в Хабаровске были недавно. Всего семь часов вроде разница, но потом три дня не спишь — не пойму, то ли день, то ли ночь. Надо следить за здоровьем. Я даже ложусь теперь обязательно раньше двенадцати. Потому что все ученые утверждают, что сон, который до полуночи, полезнее.

«Первым в Союзе рэп спел я»

С. Е.: До вас доносится что-то из современной музыки? Сейчас на повестке дня рэп. Слышали что-то?

— Меня на первой секунде вырубает, я выключаю. Безграмотные рифмы, бесконечная матерщина. Это не мое. Хотя на самом деле первым в Союзе спел рэп я. Песня «Воробей», если помните (декламирует. — Авт.): «Полет успехом увенчался, в раю он все же оказался, я знаю, все мои друзья напоминают воробья». 83-й год, а мы уже рэповали. Я много слушаю музыки современной, но заграничной. Блюз-рок играет очень много молодых парней. Совершенно другая культура! У нас ее нет.

С. Е.: Вы встаете в пять утра и целый день играете. Выбрали отшельничество? И никаких тусовок.

— Они занимают очень много энергии. Я лучше уютненько посижу на диване и на гитарке поиграю. Может, это лень такая?

М. А.: С супругой Екатериной тоже никуда не ходите? Кино, театр, ресторан?

— Ходим, почему? Но тусовок больше нет. После концерта у нас в былые времена…

С. Е.: До утра был банкетик…

— …до утра со всеми чудесами. Несколько лет назад я прекратил все ужины после концерта.

С. Е.: Это правда, что вы завязали с алкоголем? Совсем-совсем?

— Я могу сесть, выпить кружку пива с удовольствием. И все. Расслабился — и мне кайф. Мне не надо добавлять. Раньше было надо. У нас в райдере стояло: бутылка виски, бутылка водки… А сейчас кефир, молоко.

С. Е.: Когда случился перелом?

— Когда понял, что все это дело опасно. Когда начали друзья умирать. С Крисом (Кельми, умер в 63 года. — Авт.) я сидел за одной партой в институте. Очень жалко было наблюдать его историю. И еще Женя Осин (умер в 54 года. — Авт.), я с ним дружил, он был у меня на свадьбе. Я вовремя остановился, теперь меня не заставишь туда идти. По молодости давили даже администраторы: «Давай еще добавь! Еще концертик отколбасим на кураже!» Но потом начинаются отходняки. Думаю, зачем? Ну не нужно мне.

М. А.: Теперь у Владимира Кузьмина внутренняя гармония?

— Я считаю, что у меня сейчас самое лучшее время за последние годы. Да, я в гармонии с этим миром и с самим собой. Мне верится, что скоро кошмар пандемии закончится, люди расслабятся, потому что общая энергия пока не очень хорошая. Пусть мир начнет жить по-прежнему.

6 важных песен:

«Когда меня ты позовешь»

«Сибирские морозы»

«5 минут до дома твоего»

«Моя любовь»

«Душа»

«Симона»

Смотрите также: