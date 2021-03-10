Елена Малышева: «Любовь не имеет оттенков. Она или есть, или нет»

— Елена Васильевна, как и где праздновать будете? Юбилей все-таки, по-тихому неприлично будет.

— Сегодня все праздники стали тихими, большие сборища выглядят нелепо. Вот и мы решили большого праздника не проводить. Хотя в этот день у нас двойной праздник: это и мой день рождения, и день рождения моего брата, мы с ним двойняшки. Если будем в Москве, то соберемся все вместе. А семья у нас большая.

У моей мамы трое детей, шестеро внуков и семь правнуков. У всех внуков теперь жены или мужья. Так что даже семейная компания в нашем случае — это суперпраздник. Мама и все ее дети, с симптомами или без симптомов, перенесли коронавирусную инфекцию и имеют антитела. Определенная безопасность всем обеспечена.

— 60… Величие и масштаб даты вас впечатляют?

— Отвечу вам словами моего любимого поэта Владимира Маяковского: «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою — ведь мы свои же люди, — пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». С социализмом, конечно, уже не получится, но суть ясна. Я не делаю фетиша из цифр. Просто люблю жизнь.

«Спасибо мужу за мою судьбу»

— Вы с супругом вместе уже почти 34 года. Говорят, что с годами самая пламенная любовь уходит и семью скрепляют взаимное уважение, ответственность. Это так?

— Про моего мужа можно сказать одним словом: мужчина. Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек. Я всегда говорю своему мужу, что своей судьбой я обязана именно ему. Ему я обязана и фамилией, и брендом «Елена Малышева», потому что моя девичья фамилия — Шабунина. Он всегда смеется в ответ, что я, как подснежник, проросла бы и через асфальт. Но это неправда. Только близкие люди могут дать тебе прекрасную судьбу. Или отнять ее у тебя. Поэтому спасибо моему мужу за мою судьбу.

— Вы когда-нибудь ссорились по-настоящему?

— В любой семье бывает всякое, потому что жизнь длинная. Для меня муж — мой самый близкий человек на свете.

— Счастливой семейной жизни можно научиться?

— Самому главному меня научила моя мама. Формула простая: близкие люди могут обижаться друг на друга, но они обязательно должны понять и простить. Понять и простить — это самое главное умение.

— В прошлом году вы в третий раз стали бабушкой. Бабушки и дедушки нередко рассказывают, что внуки вызывают у них иные чувства, чем собственные дети, что это особенная радость. У вас так же?

— Я не отношусь к людям, которые делят свои чувства на иные и прочие. Я просто очень люблю своих детей и внуков. Мне кажется, любовь не имеет каких-то особых оттенков. Она или есть, или нет.

— «Я русская с ног до головы. Я человек, который состарится здесь, потому что я все и всех здесь люблю», — признались вы. Тем временем ваши сыновья строят карьеру в США. В эпоху глобализма каждый вправе сам решать, где жить и работать. Но все же почему они решили уехать?

— Я действительно русская с ног до головы, что уж тут поделаешь. Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Мой старший сын учится в США, он получает специальное дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Правда, всю весну их госпиталь был перепрофилирован под коронавирус и он проработал в реанимации.

Такая уж у нас профессия — в одну секунду может оказаться, что твоя помощь нужна экстренно и по другой специализации. Мой младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито. Но я живу по прежним законам. И Россия моя Родина.

— Вы уже можете сказать себе: «Все, я за сыновей спокойна, дальше они сами…»?

— Наши дети — наша вечная любовь и тревога. Только с маленькими мы тревожимся о том, как малыш поел, а потом начинаем беспокоиться, с кем он гуляет и на ком женится. Иногда, наткнувшись в телефоне на детские фотографии моих мальчишек, я не могу поверить, что они уже взрослые дяденьки.

«Маска от вируса не защитит»

— Правда, что вы пока не сделали прививку от коронавируса? Почему?

— Я абсолютный сторонник прививок и вакцинации, но у меня есть антитела против коронавируса. Я думаю, что перенесла эту инфекцию, как банальное ОРЗ. Что касается остальных прививок, то я вакцинируюсь каждый год от гриппа. А в течение последних двух лет мы с мужем полностью повторили весь детский календарь прививок.

Мы вакцинированы от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, пневмококка, даже от герпеса. Всем, кто сейчас размышляет, делать или нет прививку от коронавируса, я могу точно сказать, что если вы в высокой группе риска, то прививку нужно сделать обязательно. Это спасение.

— Когда пандемия только разгоралась, никто не понимал, какой размах она приобретет. Насколько оправдались ваши ожидания?

— В самом начале я сказала, что этот вирус — это «чудо чудное». Тогда я опиралась на первые научные данные о том, что дети практически не инфицируются, не болеют и не умирают от коронавируса. Тогда меня чуть не разорвали в интернете — безграмотность всегда очень воинственна. Прошло время, и все, что я говорила, подтверждено полностью на 1000%.

Сегодня также оказалось, что беременные женщины не заражают плод коронавирусом, малыш рождается здоровым. Таких пандемий никогда не было — во время эпидемии испанки массово умирали люди от 20 до 40 лет, беременные и дети. Я рада, что моя вера в науку меня не подвела. Собственно, наука никогда не подводит.

— Вы регулярно рассказываете о научных исследованиях, доказывающих, что полный локдаун только вредит и что в медицинских масках тоже нет смысла. С одной стороны, вы лишь доносите научные факты. А с другой — вступаете в противоречие с официальными рекомендациями властей. Бывает, что люди рвутся в магазин без маски и говорят, что Елена Васильевна так велела. Не кажется ли вам, что вы провоцируете конфликты?

— Осенью Россия оказалась чуть ли не единственной страной, которая никаких повторных локдаунов и карантина не объявляла. Хотя количество истеричных выкриков было огромным: «Закройте Россию на ключ!» Исследования показали, что никакого влияния эти меры на распространение вируса не имеют. Что касается масок, то в начале пандемии все без исключения врачи и ВОЗ тоже говорили о том, что маски неэффективны. Но мы толком не знали вирус и боялись его. А сейчас вышли полномасштабные исследования о том, что ношение масок не влияет на распространение инфекции.

Как врачи, мы должны это понимать и объяснять людям — для того чтобы у них не было чувства ложной защищенности. Маска не защитит от вируса. Защитит вакцина! Но в передачах мы специально подчеркиваем, что если существует закон о том, что маски надо носить, то их следует носить. Законы нужно соблюдать. Но, надев маску, не надо думать, что вы защищены. Когда не было ни вакцины, ни лекарств, что-то надо было делать. Иначе люди просто сошли бы с ума. А маски дали хоть какую-то надежду.

— Много лет занимаясь санпросветом, вы не раз сталкивались с самыми дремучими народными заблуждениями касательно здоровья. Какие из них поразили вас больше всего?

— Больше всего меня поражает то, что многие люди по-прежнему думают, что за их жизнь отвечают врачи, государство и даже президент. А на самом деле за жизнь человека отвечает только он сам и никто больше. Эта истина — самое лучшее представление о жизни и о себе.

— Если доктор выпивает «по праздникам», курит, ест копченую колбасу, есть ли у него шанс оставаться в ваших глазах врачом? Или он — позор профессии?

— Такое поведение говорит о низком уровне образования врача. А необразованный врач опасен для пациента. Копченая колбаса, например, приводит к развитию рака толстого кишечника. А алкоголизм и курение — это вообще наркотические зависимости. Вам хочется лечиться у врача-наркомана? И наша профессия здесь абсолютно ни при чем. Речь идет о конкретном малограмотном человеке. А профессия у нас самая лучшая на свете.

— Вы последовательный противник алкоголя в любых количествах. Неужели и в юбилей шампанского не пригубите?

— Мы обязательно поднимем бокалы. Первый тост посвятим нашей маме и обязательно вспомним нашего потрясающего папу.

Сказано!

«Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»

«К сожалению, когда вы встаете с кровати, вы себя не контролируете».

«Сколько раз в неделю надо мыть пульт от телевизора? Давайте без фанатизма. Не менее одного».

«Эта программа делается для того, чтобы хоть что-то хорошее в вашей жизни произошло».

«В этом возрасте безумие противопоказано!»

«После сорока женщина часто становится согбенной, с горбиком».

«Все углеводы — это наркотики. И, как все наркотики, они приносят счастье».

«Уборку дома не нужно делать очень тщательно, чтобы у микробов не было привыкания».

«Насморк — это основа всего зла!»

(Цитаты из программы «Жить здорово!» разных лет.)

Личное дело:

Елена Малышева родилась 13 марта 1961 года в Кемерове. Доктор медицинских наук, профессор. Кемеровский медицинский институт окончила с отличием. В аспирантуру поступила уже в Москве. «Роман» с телевидением начался еще в родном Кемерове, где она вела свою первую программу о здоровье «Рецепт» на местном канале. Муж Игорь Малышев — тоже врач, доктор медицинских наук и профессор, специалист по молекулярной биологии. У супругов двое сыновей — Юрий (1988) и Василий (1990) и трое внуков.

«Жить здорово!» по будням в 9.50

«Здоровье» по воскресеньям в 8.10