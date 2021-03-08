Софья Эрнст: «Нелепостей в моей жизни хоть отбавляй»

С 9 марта на Первом канале выходит сериал «Угрюм-река». Одну из главных ролей в нем – жену Прохора Громова Нину Куприянову – сыграла актриса Софья Эрнст.

По словам самой Софьи, ее Нина – девушка из хорошей семьи, которой родители дали возможность учиться. Несмотря на жизнь вдали от столицы, девушка знакома с передовыми идеями современности. В какой-то степени можно сказать, что она разделяет взгляды феминисток. Но это лишь размышления романтичной барышни, которой только предстоит познакомиться с суровой реальностью. Поэтому по мере прохождения испытаний взгляды Нины на жизнь будут меняться.

Режиссер Юрий Мороз отметил, что ему было важно показать трансформацию героини от девочки, «собирающей бабочек» до властной женщины, сумевшей всех победить. И в итоге так и случается.

А пример Нины показывает, что в самые переломные моменты, когда порой даже мужчина может сойти с ума, только женщина способна не спасовать перед всеми ударами судьбы. О съемках в «Угрюм-реке», работе с Ренатой Литвиновой и о своем отношении к вечной любви Teleprogramma.pro рассказала Софья Эрнст.

«Играть драму интереснее»

— Софья, что было самым трудным для вас в работе над ролью Нины в сериале «Угрюм-река»?

— Это очень большая роль, в которой много граней. С ее разбором мне хорошо помог мой старший товарищ – талантливый актер Виктор Вержбицкий. Мне было страшно вступать в эту работу, потому что вначале мы видим мою героиню одним человеком, а в финале – совершенно другим. И было необходимо выстроить эту арку и мостик к ней. Поэтому помощь Виктора Александровича мне очень пригодилась.

— А хотели бы теоретически поменяться местами с Юлией Пересильд, играющей роковую Анфису Козыреву, которую любит ваш экранный муж? И на ваш взгляд, кого играть интереснее: обожаемую женщину или ту, которую не любят?

— Нет, не хотела бы. Всегда интереснее играть драму, либо комедию. Но в этот раз драму.

— Я читала, что волосы вашей героини завивали специальными щипцами 19 века…

— Давайте я познакомлю вас с нашим художником по гриму Натальей Гориной. (Через непродолжительное время появляется вместе с Натальей)

Такие «марселевские» щипцы, выпускавшиеся во Франции, использовали женщины в XIX веке, — объясняет Наталья Горина. -Нагревались они на муфельной печке. Щипцы достались мне по наследству. Когда я работала в театре, а потом уходила на «Ленфильм», то украла их у театра.

— Они очень горячие, но зато как волосы вьются. Поэтому я всегда дружила со своим художником по гриму, — говорит Софья. — Потому что иначе она бы мне этими щипцами… (смеется)

— Софья, а научились ли вы чему-то новому во время съемок сериала «Угрюм-река»?

— Ездить верхом. Хотя это был уже не первый мой подход к коню. Но каждый раз, когда я учусь и предпринимаю наибольшее количество усилий, в итоге мне дается минимальное съемочное время на коне. Для меня это самое сложное, поскольку, когда я залезаю на лошадь, то хочу с нее тут же слезть.

В этот раз случилось точно также. Поэтому мы почти не снимали сцены с участием коня, да и к тому же в этих эпизодах был задействован дублер. Почему-то с лошадями мне не везет, у меня с ними довольно сложные взаимоотношения.

Кстати, в фильме «Союз спасения» я тоже очень много скакала. Но в картину входят только эпизоды, как я подъезжаю и слезаю с коня.

— Давайте поговорим о других ваших работах. Какие роли вас ждут в самое ближайшее время?

— Сейчас мне предстоят съемки в фильме «Союз спасения» про декабристов, его продлили как сериал. Возможно, он выйдет на экраны через год-полтора. И планируется провести досъемки.

— А на какой стадии сейчас находится третий сезон сериала «Содержанки», где вы сыграли главную роль?

— Съемки уже закончились. И сейчас началось производство. А дальнейшая судьба фильма – в руках продюсера.

«Ренату Литвинову сложно мерить одним аршином»

— Я не могу не поговорить с вами о фильме «Северный ветер» Ренаты Литвиновой с вашим участием. Насколько экранный образ Ренаты отличается от настоящего?

— Мы с Ренатой работаем вместе уже пять лет. Я участвовала и в съемках ее короткометражки, затем был спектакль «Северный ветер», потом одноименное кино. Сейчас мы выпустили еще одну постановку «Звезда вашего периода». Рената так плавно перетекает из себя настоящей в себя художественную, что даже человеку, который с ней близок, очень тяжело нащупать эту грань. Она то и дело переходит из одного состояния в другое.

Рената невероятно пластична. У гончара для воплощения его замысла в жизнь есть глина и собственная личность. В случае Ренаты она есть и сам материал, и в то же время и мастер. И я до сих пор не могу рассекретить эту грань.

— А есть ли разница между работой с Ренатой в театре и в кино?

— Она везде одинаково прекрасна. Ренату вообще сложно мерить одним аршином. Она занимает собственную нишу в искусстве, работает в своем жанре и не стесняется оставаться неординарной и в обычной жизни. И то искусство, которое она производит, такое же неординарное. Поэтому и говорят, что дива у нас только одна.

Она одна такая смелая и неуемная, может являть себя без стеснения во всей своей красе. Мне кажется, это круто, и это искусство, подвластное только ей. По крайней мере, больше таких людей в своей жизни я не встречала.

— Ваша героиня Фаина, на которой женится персонаж Антона Шагина, чтобы забыть свою прежнюю любовь – ее сестру, получилась какой-то нелепой и угловатой. Она даже не умеет открывать шампанское. На мой взгляд, это прекрасное попадание в образ нелюбимой женщины, которую делает такой отсутствие ответного чувства. Но какую задачу все-таки ставила перед вами Рената?

— Нелепостей в моей жизни хоть отбавляй. Просто это такая органическая составляющая моей собственной личности, которая, возможно, укрыта от чужих глаз. Мы обычно стараемся скрывать ее. И общаясь с другими людьми, как правило, надеваем маску. Но Ренате как раз и интересна вот эта грань личности. Она просто позволила пустить в работу все самое сокровенное и даже на этом настаивала.

— По сюжету фильма «Северный ветер» героиня Ренаты Литвиновой Маргарита всю жизнь ждет звонка любимого мужчины. А вы верите в вечную любовь?

— Я верю. А вы? А вот что еще верить, если не в вечную любовь? Тогда и жить радостно.

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