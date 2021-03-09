«Может начаться приступ удушья»: звезда «Войны семей» Александра Флоринская — о ЧП на съемках второго сезона

Актриса рассказала Teleprogramma.pro о тайнах закулисья, а также о «горячих» фото в Playboy.

Второй сезон комедийного сериала о мужской дружбе и семейных ценностях «Война семей» вышел 26 февраля на видеосервисе START. Одну из главных ролей сыграла актриса Александра Флоринская. Она исполнила роль Марии – бывшей подруги Миши (Александр Робак) и родной матери Вадима (Арам Вардеванян), которая много лет назад оставила его в детском доме.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с артисткой о тайнах закулисья сериала, а также о «горячих» фото и о таблетке «вечной молодости».

Что нового будет в «Войне семей»

— Что нового во втором сезоне стоит ждать зрителям сериала?

— Мне кажется, что наш проект создан для того, чтобы удивлять зрителя. Думаю, что второй сезон всех поразит поворотами сюжета, неожиданными парами среди персонажей и событиями – сценарий непредсказуемый.

— Как изменится ваша героиня Мария, какие испытания ее ждут?

— В этом сезоне Марии будет больше, мы решили сделать ее историю более многогранной. Если в прошлом сезоне была драма женщины, совершившей роковую ошибку, то в этом сезоне в линии Марии добавлено больше комедии, сострадания. Она раскроется как мать и подруга, станет, по сути, полноценным членом семьи – они с Таней (Светлана Колпакова) станут практически лучшими подругами, тогда как в прошлом сезоне были основными противницами.

Но, тем не менее, Мария – непростая женщина, какая-то «роковушность» в ней останется. Это и удивит, и заинтересует, в чем-то возмутит зрителя. Надеюсь, что нам удалось сделать все, чтобы зрителю было интересно развитие моего персонажа.

О страшной аллергии на лошадей

— Расскажите подробнее про съемки. Были какие-то смешные случаи на площадке или происшествия?

— Если говорить про какие-то отдельные случаи, то я в очередной раз снималась с лошадью. На лошадей у меня сильнейшая аллергия, но что делать. Причем аллергия достаточно опасная, я отекаю, опухаю, у меня может начаться приступ удушья… Ну что делать, я снималась с этой лошадью.

Еще такой эпизод был: лошадь встает на дыбы и, естественно, там работала девушка-каскадер. Но для того, чтобы смонтировать меня, нужно было к ней прижиматься. И естественные движения человека, под которым лошадь встает на дыбы, мне невозможно было изобразить. Это психологический наклон к лошади, от которой я начинаю задыхаться, это была целая история.

Может, это не было бы так смешно, если бы не следующая сцена. Мне, конечно, быстро помогли, группа снабдила меня разными противоаллергическими препаратами, и чуть ли не скорая помощь дежурила на площадке, на всякий случай. Но против природы не попрешь и у меня абсолютно отек нос и разговаривать я могла совершенно непохожим на себя голосом.

— «Война семей» поднимает довольно непростые темы: усыновление, измены, предательства, но при этом снят в комедийном жанре. Такое сочетание тем и жанра усложняло или облегчало работу?

— Смешение таких серьезных тем и ярких комедийных ситуаций – это очень непросто, нужно продержаться на этом лезвии, и не упасть ни в ту, ни в другую сторону. Но у нас был замечательный режиссер с большим чувством юмора, который очень чутко чувствует жанр.

— С кем из партнеров-мужчин за всю вашу карьеру было работать особенно волнительно?

— Даже сложно сказать. Всегда волнительно работать с новыми партнерами, которых ты еще не знаешь. Когда еще ты не сработался — волнуешься. Я бы не сказала, что могу выделить кого-то особенно. Да и не буду выделять, вдруг кто-то обидится. Вдруг кто-то хочет, чтобы волнительно было именно с ним. Просто очень радостно работать, мне очень везет на партнеров.

О съемках в Playboy

— Вводя в поисковике ваше имя, сразу же выдается популярный запрос «горячее фото». О каких снимках думаете в первую очередь, увидев такое? И были кадры, за которые мучает совесть?

— Я к этому отношусь, как к издержкам профессии. В юности я была моделью, а в модельном мире к обнаженной натуре в принципе другое отношение, это тоже часть их работы. Я в свое время снималась для Playboy, правда, это была сюжетная фотосессия, не совсем прям обнаженка.

Естественно, эти фотографии остались. Сказать, что мне за какие-то фото стыдно… Пусть будет стыдно тому, кто это публикует. Естественно, что-то остается за кадром и если кто-то это публикует, я вообще не знаю, с какой целью, с целью наживы наверное? Пусть это остается на его совести, мне за это не стыдно, потому что я не имею к этому отношения. Это часть моей профессии.

— Вы прекрасно выглядите! Что за таблетка «вечной молодости» в вашем распоряжении?

— Спасибо за комплимент. Я стараюсь, как и все женщины, подольше выглядеть молодой. Сейчас настолько индустрия продления молодости развита — были бы средства. Причем есть как вмешательства эстетических хирургов, так и прекрасные техники новые и массажи, и гимнастики, которые подтягивают лицо, тело.

Вообще, я поняла, что недостаточно быть просто худой. Нужно быть подтянутой, чтобы мышцы были в тонусе. Я занялась йогой. Со мной это работает прекрасно.

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