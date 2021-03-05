«Загугли звезду»: Дмитрий Лысенков — о травмах на «Танцах со звездами», Лазареве, родстве с Охлобыстиным и личной жизни

Дмитрий Лысенков знаком зрителям своими работами в сериалах «Домашний арест», «Бедные люди», «ИП Пирогова», участием в шоу «Танцы со звездами». 9 марта на ТНТ выходит комедия «Девушки с Макаровым», где Дмитрий Лысенков играет вместе с Павлом Майковым, Алевтиной Тукан, Георгием Дроновым и другими актерами.

Накануне премьеры Дмитрий стал новым гостем авторского проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и честно ответил на самые популярные запросы о себе, которые появляются в Сети.

Дмитрий Лысенков, биография

— Родился я в Ленинграде, в далеком 1982 году, в прошлом веке. Учился в простой гимназии. Потом поступил в театральный институт в Петербурге, отучился. Работал в театре имени Ленсовета, потом перешел в Александринский театр и оттуда ушел. Теперь вот переехал в Москву и работаю здесь на вольных хлебах.

Дмитрий Лысенков, родители

— Папа — геодезист-топограф, это те люди, которые делают съемку местности. Мама всякие разные профессии осваивала. Когда были печатные машинки, она была секретарь-машинист. Сейчас занимается эпиляцией и маникюром.

Почему вы решили стать актером?

— Это случайность, я первый в нашей семье такой. Не знаю, буду ли основателем династии, но до меня у нас никто не стремился в эту профессию. Так вышло, что я — самородок. Ломоносов тоже из крестьян был, а университет его именем назван.

Дмитрий Лысенков, рост

— В военном билете указано 178 сантиметров, но, по-моему, я 176 см. Видимо, стоптался, груз лет давит.

Дмитрий Лысенков, вес

— После «Танцев со звездами» на 4 килограмма убавился, сейчас 81 или 79 кг, что-то такое. Давно не взвешивался.

После окончания программы я неделю ел сладкое, теперь боюсь вставать на весы.

Дмитрий Лысенков, фильмы

— Это «Домашний арест», были «Бедные люди». В общем по комедийной сатирической истории специализируюсь — это если говорить о телеке. Еще заметная работа — это фильм «Сталинград», хотя я не очень его люблю. Пожалуй, пока все. Многое еще предстоит сделать.

С кем из актеров вы бы не хотели работать?

— Таких, с кем я никогда не буду работать, к, счастью, еще не встречал. Хотя я знаю об их существовании. Но меня Бог миловал. А из тех, кого хотелось бы отметить — это Константин Хабенский. Мне было очень интересно работать с ним. Еще на заре моей карьеры доводилось наблюдать за Евгением Мироновым. Он играл Ленина, а я усилено за ним следил, как он посвящает себя профессии.

В основном — те, на кого я ровняюсь, служат в театре, а не в кино.

Дмитрий Лысенков, спектакли?

— Я больше не работаю в штате театре, но занят в двух спектаклях в Санкт-Петербурге. В «Преступлении и наказании» Константина Богомолова я играю Раскольникова. И в постановке Михаила Бычкова «Человек из Подольска» я играю этого самого человека.

А в Москве в «Современнике» идет собрание сочинений, где мы играем пьесу Гришковца. И в «Театре наций» идет «Иранская конференция». Все остальные только готовятся к премьере, они будут в Москве.

Какими ролями в театре вы гордитесь?

— Свидригайлов в «Преступлении и наказании», спектакль шел в Александринском театре. И там была «Оптимистическая трагедия», которая получила золотую маску, как лучший спектакль большой формы. Я там играл Сиплого.

Эти спектакли я бы еще хотел продолжать играть. Еще надо отметить «Старший сын», тоже когда-то номинировался на «Золотую маску». Это моя первая главная роль.

Спектакль «Женитьба» тоже был очень успешным, он до сих пор идет в Александринском театре, но уже без меня.

Дмитрий Лысенков, «Танцы со звездами»

— «Танцы со звездами»- это тяжелый труд, скажу я вам. Для меня он особо тяжелым оказался, но не в смысле танца, а по части стрессоустойчивости. Прямой эфир и телевидение – это ситуация «на гибнущем корабле».

Если у кино есть опоздание на три часа – это ничего страшного, нагоним. А на ТВ опоздание на несколько минут – это уже катастрофа. Поэтому телевидение, очень стрессовая история.

Что касается самих танцев, то это конечно работа, спорт, который может стать искусством, при определенном владении им. Не могу сказать, что я овладел этим искусством, но я старался. И спасибо хореографам. В нашей паре у каждого танца был свой хореограф. Они старались представить меня в этой паре в лучшем свете.

Я рад, что познакомился с таким количеством людей, с которым никогда бы нее пересекся. Партнерша моя, Ольга Николаева, рэпер ST. Юмор нас сплотил.

Расстроились, что не победили в шоу?

— Я же понимаю, что это, прежде всего, шоу, соревновательного элемента там минимум. Даже просто посмотрев на расклад участников, можно предположить, кто будет бороться, а кто в качестве массовки. Ну вот я, например.

Если там есть профессиональный танцор, среди непрофессионалов, то это уже о многом говорит. У нас это был Сергей Лазарев, который танцует в своих шоу. А в моей жизни танцы присутствовали 17 лет назад в институте. Это разный уровень.

Для нас, Антона Шагина, Игоря Меркурбанова, театральных артистов — это немного другая история. Дошли до финала — уже хорошо. Я не планировал занять 1 место, не настолько я наивен.

— Серей Лазарев – достойный победитель?

— Я думаю, Лазарев изначально шел на эту победу. И сказать, что он недостоин ее — было бы несправедливо. Во-первых, он работяга, во-вторых, у него данные лучше, чем у других.

Я думаю, что Лазарев справедливо победил Даву в шоу. Но если бы был чемпионат по бальным танцам, то победил бы Дава.

— Были ли травмы на шоу?

-У меня были, я закончил операцией. В финале уже не танцевал. Мои ноги, которые имеют широконогтевое строение не приспособлены для такой узконосой бальной обуви, которую носят танцоры. В общем, вросли ногти и пришлось их удалять, операционное вмешательство было. Поэтому мы не танцевали наши два последних танца. Я был записан к врачу, и он без разговоров сделал операцию. Теперь заживаю.

Можно, конечно, было через силу продолжать, но я не настолько предан профессии. Когда что-то гноится, лучше обратиться к врачу, чем подождать еще недельку, чтобы получить круглый кубок.

Дмитрий Лысенков, дети

— Софье 9,5 лет, и Алисе 5 лет. Они — девочки, увлекаются всем, но очень недолго. Я и себя помню, я ходил на станцию юннатов, занимался ушу, цитрусоводством, но все было недолго. Они повторяют мой путь, никаких определенных пристрастий нет.

Старшая занималась балетом, а поскольку это больно и не очень интересно, она попросила забрать ее. Потом пошла в хип-хоп, он заинтересовал ее сильнее, но мы переехали в Москву. Сейчас планируем подтянуть школьную программу, потому что в Питере как-то не пошла учеба. Класс был брошенный, даже классного руководителя не было толком.

Младшая была отдана в хор. Но хор был не полностью составлен, только азы и мало народа ходило на занятия, так что стало скучно. Она очень чисто поет, поэтому и отдали. Пока никаких других увлечений не замечаем. Хотя с увлечением ходит в садик.

Дмитрий Лысенков, жена

— Моя жена тоже актриса, Мария Зимина. Мы познакомились, когда работали в Александринском театре. С тех пор вместе 10 лет. Она сейчас ездит в Петербург, играет в театре, но задумывается отказаться. Интересуется фотографией и рисует — этим больше зарабатывает, чем актерством.

Хотя не важно, каким творчеством заниматься, важно, что бы это приносило удовольствие. Надо признать, у нее что ни роли, то всякие премии, как и у меня. Мы в этом смысле, такая семья у которой полный диван дипломов и наград. Эдакая полочка тщеславия.

Дмитрий Лысенков и Иван Охлобыстин

-Да, я видел запрос, что Дмитрий Лысенков сын Ивана Охлобыстина. Но нет. Ему должно было быть 16 лет, когда я появился на свет. У нас не такая большая разница, чтобы он был моим отцом. Мой папа — Олег Константинович Лысенков никакого сходства с Охлобыстиным не имеет.

Я больше на маму похож.

А с Иваном Охлобыстиным мы знакомы, но родственных связей нет. Я помню как-то на съемках проходящие люди говорили: «Смотри, сын Охлобыстина». Наверное, кто-то до сих пор так думает, поэтому у меня так благополучно складывается карьера.

Знакомы ли вы с ним лично?

— Мы пересекались один раз. Есть такой проект «Кино на сцене». Мы читали «Неуловимых мстителей» в Петербурге. Тогда и познакомились, больше не встречались.

Дмитрий Лысенков, сериал «Девушки с Макаровым».

-Мой герой криминалист по фамилии Куренков. У меня на съемках партнерами были всего два человека. Это Паша Майков, главный герой, который играет Макарова и Алевтина Тукан, которая играет Туркину.

Смешные случаи на площадке?

— Это заблуждение, что на съемочной площадке очень весело. Часто это просто работа с серьезной выработкой. Но как-то Паша Майков оговорился, он рассказывал про старушку и была фраза: «А она им грибочки маринованные». Он в своей торопливой манере: «А она им мариночки грибованные». Пять минут хохотали и дальше работать.

Что подарите жене на 8 Марта?

— Цветы. Они 7 марта дорожают, а 8 марта мы их все покупаем и дарим. Я не считаю это за праздник, но цветы, это нужно. Лучше делать праздник из простого дня, чем из государственного праздника. 8 Марта и День Конституции, примерно одного уровня праздники.

Я просто скажу от сердца: женщины, вы и есть смысл жизни мужчин, оставайтесь смыслом. И желаю вам рядом мужчин, которые этот смысл осознают.

Смотрите также