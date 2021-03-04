Режиссер Алексей Нужный: «В «Паре из будущего» Сергей Бурунов и Мария Аронова по-настоящему тонули в машине»

4 марта на экраны выходит фильм «Пара из будущего». Эта картина о любви, любви между супругами, которые прошли долгий жизненный пусть и как никогда близки к тому, чтобы расстаться. И, скорее всего, так бы и произошло, если бы в дело не вмешалась судьба. Герои Сергея Бурунова и Марии Ароновой получают уникальный шанс отправиться в прошлое и помешать себе молодым быть вместе.

Что из этого получится — сморите в кино, а как проходили съемки, какие трудности поджидали группу и чем все закончилось — читайте в интервью режиссера картины Алексея Нужного.

Teleprogramma.pro разузнала обо всех тонкостях отечественного кинематографа.

— Алексей, благодаря вам зритель за последние годы увидел много популярных фильмов и сериалов, такие как «Огонь», «Толя-робот», «Обратная связь», «Я худею» и т. д., какие работы вызывают особые эмоции?

— Я люблю все свои фильмы, людей, которые над ними работали и всех, кто трудился над выпуском этих фильмов в кинотеатре или на телевидении. Это всегда результат большого труда. Сейчас меня волнует результат картины «Пара из будущего», она получилась очень смешная и пронзительная. Уверен, она найдет свое место в сердцах зрителей.

— Касательно финансовой составляющей, сколько сегодня стоит снять хорошее кино?

— А сколько сегодня стоит написать хорошую книгу или хитовую песню? По-моему, ответ очевиден – это нельзя измерить деньгами. Чтобы зритель любил кино и хотел его пересматривать нужны другие компоненты — магические.

— Зрители часто думают, что звезды – это люди капризные и требуют для себя особые условия. Согласны? С какими-то особыми условиями от актеров сталкивались на площадке?

— Я, честно говоря, не знаю, как думают зрители про артистов. Наверное, каждый по разному. Лично я, как зритель, отношусь ко всем артистам уважительно и вижу их так, как артисты хотели бы, чтобы их видели.

А как режиссер я никогда не сталкивался с непристойным поведением. Если артисту оказывать заботу и внимание, он платит в ответ тем же.

— Скоро зритель увидит «Пару из Будущего». Где снимали фильм?

— Мы снимали «Пару из будущего» преимущественно в Нижнем Новгороде, а также в Подмосковье и Зарайске. Я очень люблю Нижний Новгород, он легкий, обаятельный, ландшафтный.

— Были какие-то интересные моменты, которые остались за кадром?

— Я сторонник того, чтобы все интересное было в кадре, чтобы все самое лучшее, трогательное, веселое наполняло фильм. Поэтому все, что было за кадром — скучно и уныло.

— Поделитесь какими-то хитростями, как снимали интересные моменты?

— Например, герои падающие в стог сена — это компьютерная графика. Мне приятно, если людей интересуют эти моменты, значит все выглядит натурально.

Сложная сцена, которая сделана полностью без графики, — это когда Аронова и Бурунов погружаются на дно в тонущей машине. Очень сложная и драматическая сцена. Вы можете посмотреть ее в кинотеатре. На большом экране она выглядит невероятно.

Все было сделано по традициям большого блокбастера. Мы действительно опускали машину на дно, но не реки, а бассейна, под контролем десятка спасателей. И артистам приходилось играть сложную сцену под водой.

— Как вы думаете, как поменяется наша жизнь за 20 лет? Как придумывали мир 2040 года в фильме?

— Я думаю жизнь изменится, все меняется. Это нормально. Не изменятся наши чувства и потребности. Мы все будем нуждаться в любви. Об этом фильм «Пара из будущего». Рекомендую его к просмотру всем, кто чувствует своим сердцем, а оно не может не чувствовать.

— Уже решили над чем будете работать дальше?

— Да. На студии «ТриТэ» Никиты Михалкова я запускаю новый проект, о котором пока не могу рассказывать. Назовем его – Секретный проект Алексея Нужного. Надеюсь, это будет очень необычно.

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