«Иду на процедуры»: Иосиф Пригожин рассекретил, как скрыл от Валерии свое участие в «Маске»

Иосиф Пригожин стал вторым участником шоу «Маска» (производство компании «ВайТ Медиа»), который покинул проект во втором сезоне.

Во время выпуска третьей серии, которая вышла 28 февраля на НТВ, выбор пал на Ананаса. Судьи принялись гадать, кто же внутри, и это далось нелегко. Пожалуй, это были самые томительные минуты шоу и вовсе не из-за накала страстей.

Teleprogramma.pro поговорила с известным продюсером и расспросила, как удавалось скрывать свое участие в проекте от Валерии. И как отреагировали другие маски, узнав, что в костюме Черной Пантеры, покинувший проект первой, скрывалась Светлана Хоркина.

— Расстроились, что покинули проект?

— Нет, не расстроился, потому что я знаю, что сейчас мне было бы очень тяжело продолжать принимать участие в этом проекте. Я не знаю, смог бы я выдержать все это. Более того, я вижу здесь сильных певцов, артистов, которые делают это отлично.

Я пока не знаю, кто находится в масках, сам не могу понять, поскольку я всегда был за кулисами, и никто не подозревал, что я могу быть в какой-то из самок. Даже уже не помню, что выходил на сцену. Если не углубляться, то тот человек в маске Ананаса, это был не я, вовсе не я. В принципе, я бы мог быть в двух масках одновременно.

— На прошлой неделе шоу покинула Светлана Хоркина. Удивлены, что в костюме Черной Пантеры была она?

— Я офигел! Она меня восхитила. Она была очень, очень крутой!

— Что бы вы хотели сказать жюри?

— Меньше болтайте! Я вспоминаю Сергея Лазарева, который однажды сказал: «Как долго же вы трепитесь!».

Когда я стоял на сцене и мне было очень плохо, а они все болтали и болтали, я думал об этом. И слишком красноречивый Тимур, который долго говорит, и все вокруг да около. Я офигел от того, насколько долго они каждый раз говорили.

— Каково было находиться в костюме, петь (с позиции комфорта)?

— Очень тяжело. Это подвиг. Я могу сказать, что я восторге от всех тех, кто согласился принять участие в «Маске». Это задача не из легких, а ведь моя маска не самая сложная, есть гораздо сложнее. Но все справляются со своей задачей, и все они молодцы.

Я снимаю шляпу перед Народной артисткой России, величайшей певицей Ларисой Долиной, которая не побоялась и согласилась надеть маску Оленя. Она великая певица. «Истинное величие никогда не опустится до высокомерия», – сказала великая Майя Плисецкая.

Поэтому Долина — абсолютный молодец. Мы с разными людьми спорим на счет ее участия в шоу. Сидеть – это значит ничего не делать, а делать – это значит идти вперед! Это очень важно.

Лариса Долина – выдающаяся певица. Она, кстати, меня тоже не узнала. И вообще никто не узнал. Поэтому я точно могу сказать, что я умею хранить тайны, и я командный человек. Я умею давать пас и умею забивать голы.

— Как думаете, какая маска следующей покинет проект?

— Вообще не представляю. Если бы меня не нагрузили английскими песнями, и я бы мог петь только на русском языке, то было бы ярче. Я сам люблю Майкла Джексона, Стинга и я бы что-нибудь интересное придумал.

Мы давно дружим с Тимуром Вайнштейном с НТВ поэтому я не хотел никого подвести и прилетел в Москву. Я знаю, как много вложено в этот проект и как на меня рассчитывали.

— А ваши родные знали, что вы принимаете участие в проекте? Как удалось скрывать от супруги?

— Никто не знал, даже Лера. По утрам, когда уходил на репетиции, у нас бывали такие диалоги:

— Ты куда?

— На процедуры.

— На процедуры в 9 утра?

— А на процедуры в 9 утра и ходят!

В 8 утра я уезжал на репетиции и шифровался как мог. А 8 февраля была пресс-конференция и я находился в студии, тоже пришлось скрываться.

— Продолжите смотреть шоу и за кого будете болеть?

— Пока не знаю, за кого буду болеть. В прошлом сезоне я болел за Оленя и Льва, а вот сейчас пока не могу сказать.

— Иосиф Игоревич, а чем заняты сейчас, какие проекты еще в разработке?

— Я работаю на телеканале «Авто плюс». Мы записываем новый альбом Валерии, новый сингл, готовимся к ее дню рождения и к первому большому концерту после пандемии. Это будет акустический концерт в «Крокус Сити Холл».

— Что планируете подарить Валерии на 8 Марта?

— Я ей дарю подарки в любые другие дни, и на 8 Марта тоже. Вот недавно я сделал ей подарок: она хотела одни часы и я ей их подарил. Если есть порыв, то надо брать и радовать свою любовь, и не нужно для этого ждать какой-то определенной даты.

Смотрите также