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Роман Курцын: «Адреналин мне был нужен до 25 лет. А сейчас я уже много всего попробовал»

Актер - о преимуществах Ярославля перед Москвой, настойчивых поклонницах и испытаниях на пути в профессию.

Роман Курцын: «Адреналин мне был нужен до 25 лет. А сейчас я уже много всего попробовал»
Актер Роман Курцын. Фото: globallookpress

Фильм «Гуляй, Вася!» — легкая (почти невесомая), очаровательная комедия Романа Каримова о парне, который пытается получить развод у своей бывшей жены Василисы и в результате находит новую любовь, — вышел в 2017 году.

Роман Курцын играл там роль второго плана — Макса, сурового и очень простого парня из провинции, у которого герой в итоге и уводит подругу. В продолжении фильма, «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», которое выходит в прокат 4 марта, Макс оказывается в самом центре сюжета.

И при этом из отрицательного персонажа становится положительным. Влюбившись в ту самую Васю, он превращается в человека, способного на подвиги. Ему приходится бегать, прыгать и драться на ринге с чемпионом по боям без правил.

«Я выплевывал легкие»

Во время съемок поединка Роману сломали два ребра, но он продолжал работать. Фото
Во время съемок поединка Роману сломали два ребра, но он продолжал работать. Фото: Инстаграм

— Этот бой мы снимали два дня, — рассказывает Курцын. — В жизни раунд у бойца продолжается несколько минут, а мне приходилось драться

по 12 часов в день. Я выплевывал легкие, потому что была напрочь сбита дыхалка. Но времени не было, надо было снимать… Меня еще и дважды отправили в глубокий нокаут: парень, который со мной сражался, — настоящий боец, не знает, что такое кино, и не умеет бить по-актерски. Он пытался, но было видно, что это имитация боя.

А режиссер Роман Каримов, когда понял, что драка не получается, разъярился, подошел к нему и сказал: «Да ты бей его по-настоящему!» И в итоге он два раза меня отключил. Я занимаюсь единоборствами, карате и тоже вроде не чайник, но не ожидал, что удары будут настолько сильными.

— И как Каримов к этому отнесся?

— О, ему очень понравилось!

— Вы не только актер, но и профессиональный каскадер. В жизни вы любите экстремальные развлечения? С тарзанки, например, прыгать?

— Нет, съемок мне хватает. И когда я отдыхаю, обычно просто валяюсь на пляже тюленем. Да, у меня есть мотоцикл, спортивная машина, но я очень спокойный водитель, мне уже не нужны скорость и адреналин. С 18 до 25 лет нужны были, а сейчас я много чего попробовал. И от тарзанки у меня точно дух не захватит.

— А можно на Эверест забраться.

— Я не очень люблю холод. Хотя, если бы забраться на Эверест нужно было для съемок, забрался бы без проблем. И с парашютом бы прыгнул. И играть в шахматы научился бы, например. У меня в этом смысле нет стоп-крана.

— Вы живете в Ярославле и, говорят, не любите Москву.

— Да, не очень. Она меня как-то не приняла в 2007 году, когда я сюда приехал. Сейчас она, конечно, стала приятнее, да и люди изменились к лучшему. В 2007-м страшно было ходить по Ярославскому вокзалу, где я жил, не отпускало ощущение опасности. А сейчас можно ночью выйти и прогуляться…

Вообще даже не в Москве дело. Я не люблю большие города, а люблю маленькие и уютные. Кто ни приезжает ко мне в Ярославль, говорит: «Блин, понятно, почему ты отсюда не хочешь уехать». Он маленький, камерный, при этом развитый и чистый. Там люди выходят и просто гуляют, а не несутся куда-то по делам.

Ты можешь подойти к кому-то на улице и попросить телефон, чтобы позвонить. Или кому-то улыбнуться — и человек не подумает, что ты сумасшедший. В маленьких городах принято помогать. А дружба — это важно, потому что, мне кажется, сила в дружбе. Уж точно не в деньгах и не в их количестве.

— А почему вы в 2007-м жили на Ярославском вокзале?

— Самый популярный вопрос. Ну ладно, расскажу еще раз. Поначалу я не мог себе снять даже комнату. Я снимался, но получал катастрофически маленькие деньги — 1200, что ли, рублей за день. Поэтому мне приходилось спать в зале ожидания, положив рюкзак под голову.

А рано утром ехал в съемочный павильон, там принимал душ и чистил зубы… Те, из кого счастливый случай сразу сделал суперзвезд, мне кажется, потом профессию не очень-то ценят. А когда ты идешь к цели через трудности, это прекрасно. Так что я очень благодарен судьбе за эту историю.

— Вас на вокзале не пытались ограбить?

— Да нет. На пятый день меня знали все охранники, я со всеми познакомился и был под контролем. Самый экшен был потом в Марьине, где я снял комнату. Вот где был приключенческий боевик. В меня стреляли…

— Кто?

— Я пошел на рынок, увидел, как какие-то мужики ударили девчонку, и в результате у меня с ними получилась потасовка. Им не удалось со мной справиться, но потом они ждали меня у метро со стволами.

И мне пришлось убегать от них по лесопарку, а на следующий день собирать вещи и уезжать из Марьина. Я слышал звуки выстрелов, погоня была, совсем как в кино… Только с одним отличием: вряд ли оружие им выдавал реквизитор.

«Благодаря маскам могу ездить в метро»

— Вам хочется играть драматические роли?

— У меня их много. Из 75 ролей больше 60 — главные, и половина — драматические. Например, «Желтый глаз тигра» на Первом канале, я очень горжусь этим проектом. Или «Проспект Обороны» — тоже очень глубокая драматическая история про парня, который бросил своего сына и жалеет об этом всю жизнь.

Недавно вышел «Огонь», где я играл пожарного, готового пожертвовать собой ради спасения людей. Сейчас выйдет фильм Ольги Субботиной «Два берега» — там я играю одержимого человека, который хочет к себе «приклеить» женщину, которая его не любит. Да и в «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» сплошная драма вперемешку с комедией и боевиком.

— Вы несколько лет назад говорили, что поклонницы то раскрашивают вашу машину губной помадой, то звонят и угрожают перерезать себе вены. Сейчас они успокоились?

— Скорее по этому поводу успокоился я. Когда звонила та девушка, о которой вы говорите, я пытался ее остановить, долго беседовал, выходил на видеосвязь — и в итоге все это оказалось разводкой!..

Сейчас я меньше сижу в социальных сетях. И переехал из центра Ярославля, где до меня легко было добраться, за город, где меня уже не найти. И начал прятаться: капюшон, кепка, сейчас еще и маски появились из-за пандемии — вообще можно в метро ездить, никто тебя не узнает! Я был этому очень рад.

Но при этом мужики начинают иногда лезть. Сидишь, ждешь посадки на самолет, к тебе подходит какой-нибудь бизнесмен и зачем-то предлагает многомиллионный проект. Или пытается с тобой выпить: «Давай, ты че, не мужик?» И здесь надо тактично и правильно себя вести.

Никого не хочется обидеть, особенно людей, которые встречают тебя на улице и просят о фотографии. Ты устал после смены, но людям ты этого не объяснишь: для них сфотографироваться с тобой — грандиозное событие. И я не могу позволить себе им отказать. Но сумасшедшие поклонницы и одержимые фанатки — это, конечно, кайф (смеется). Они все безумно милые!

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"Гуляй Вася - 2"Роман Курцын