Роман Курцын: «Адреналин мне был нужен до 25 лет. А сейчас я уже много всего попробовал»

Фильм «Гуляй, Вася!» — легкая (почти невесомая), очаровательная комедия Романа Каримова о парне, который пытается получить развод у своей бывшей жены Василисы и в результате находит новую любовь, — вышел в 2017 году.

Роман Курцын играл там роль второго плана — Макса, сурового и очень простого парня из провинции, у которого герой в итоге и уводит подругу. В продолжении фильма, «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», которое выходит в прокат 4 марта, Макс оказывается в самом центре сюжета.

И при этом из отрицательного персонажа становится положительным. Влюбившись в ту самую Васю, он превращается в человека, способного на подвиги. Ему приходится бегать, прыгать и драться на ринге с чемпионом по боям без правил.

«Я выплевывал легкие»

— Этот бой мы снимали два дня, — рассказывает Курцын. — В жизни раунд у бойца продолжается несколько минут, а мне приходилось драться

по 12 часов в день. Я выплевывал легкие, потому что была напрочь сбита дыхалка. Но времени не было, надо было снимать… Меня еще и дважды отправили в глубокий нокаут: парень, который со мной сражался, — настоящий боец, не знает, что такое кино, и не умеет бить по-актерски. Он пытался, но было видно, что это имитация боя.

А режиссер Роман Каримов, когда понял, что драка не получается, разъярился, подошел к нему и сказал: «Да ты бей его по-настоящему!» И в итоге он два раза меня отключил. Я занимаюсь единоборствами, карате и тоже вроде не чайник, но не ожидал, что удары будут настолько сильными.

— И как Каримов к этому отнесся?

— О, ему очень понравилось!

— Вы не только актер, но и профессиональный каскадер. В жизни вы любите экстремальные развлечения? С тарзанки, например, прыгать?

— Нет, съемок мне хватает. И когда я отдыхаю, обычно просто валяюсь на пляже тюленем. Да, у меня есть мотоцикл, спортивная машина, но я очень спокойный водитель, мне уже не нужны скорость и адреналин. С 18 до 25 лет нужны были, а сейчас я много чего попробовал. И от тарзанки у меня точно дух не захватит.

— А можно на Эверест забраться.

— Я не очень люблю холод. Хотя, если бы забраться на Эверест нужно было для съемок, забрался бы без проблем. И с парашютом бы прыгнул. И играть в шахматы научился бы, например. У меня в этом смысле нет стоп-крана.

— Вы живете в Ярославле и, говорят, не любите Москву.

— Да, не очень. Она меня как-то не приняла в 2007 году, когда я сюда приехал. Сейчас она, конечно, стала приятнее, да и люди изменились к лучшему. В 2007-м страшно было ходить по Ярославскому вокзалу, где я жил, не отпускало ощущение опасности. А сейчас можно ночью выйти и прогуляться…

Вообще даже не в Москве дело. Я не люблю большие города, а люблю маленькие и уютные. Кто ни приезжает ко мне в Ярославль, говорит: «Блин, понятно, почему ты отсюда не хочешь уехать». Он маленький, камерный, при этом развитый и чистый. Там люди выходят и просто гуляют, а не несутся куда-то по делам.

Ты можешь подойти к кому-то на улице и попросить телефон, чтобы позвонить. Или кому-то улыбнуться — и человек не подумает, что ты сумасшедший. В маленьких городах принято помогать. А дружба — это важно, потому что, мне кажется, сила в дружбе. Уж точно не в деньгах и не в их количестве.

— А почему вы в 2007-м жили на Ярославском вокзале?

— Самый популярный вопрос. Ну ладно, расскажу еще раз. Поначалу я не мог себе снять даже комнату. Я снимался, но получал катастрофически маленькие деньги — 1200, что ли, рублей за день. Поэтому мне приходилось спать в зале ожидания, положив рюкзак под голову.

А рано утром ехал в съемочный павильон, там принимал душ и чистил зубы… Те, из кого счастливый случай сразу сделал суперзвезд, мне кажется, потом профессию не очень-то ценят. А когда ты идешь к цели через трудности, это прекрасно. Так что я очень благодарен судьбе за эту историю.

— Вас на вокзале не пытались ограбить?

— Да нет. На пятый день меня знали все охранники, я со всеми познакомился и был под контролем. Самый экшен был потом в Марьине, где я снял комнату. Вот где был приключенческий боевик. В меня стреляли…

— Кто?

— Я пошел на рынок, увидел, как какие-то мужики ударили девчонку, и в результате у меня с ними получилась потасовка. Им не удалось со мной справиться, но потом они ждали меня у метро со стволами.

И мне пришлось убегать от них по лесопарку, а на следующий день собирать вещи и уезжать из Марьина. Я слышал звуки выстрелов, погоня была, совсем как в кино… Только с одним отличием: вряд ли оружие им выдавал реквизитор.

«Благодаря маскам могу ездить в метро»

— Вам хочется играть драматические роли?

— У меня их много. Из 75 ролей больше 60 — главные, и половина — драматические. Например, «Желтый глаз тигра» на Первом канале, я очень горжусь этим проектом. Или «Проспект Обороны» — тоже очень глубокая драматическая история про парня, который бросил своего сына и жалеет об этом всю жизнь.

Недавно вышел «Огонь», где я играл пожарного, готового пожертвовать собой ради спасения людей. Сейчас выйдет фильм Ольги Субботиной «Два берега» — там я играю одержимого человека, который хочет к себе «приклеить» женщину, которая его не любит. Да и в «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» сплошная драма вперемешку с комедией и боевиком.

— Вы несколько лет назад говорили, что поклонницы то раскрашивают вашу машину губной помадой, то звонят и угрожают перерезать себе вены. Сейчас они успокоились?

— Скорее по этому поводу успокоился я. Когда звонила та девушка, о которой вы говорите, я пытался ее остановить, долго беседовал, выходил на видеосвязь — и в итоге все это оказалось разводкой!..

Сейчас я меньше сижу в социальных сетях. И переехал из центра Ярославля, где до меня легко было добраться, за город, где меня уже не найти. И начал прятаться: капюшон, кепка, сейчас еще и маски появились из-за пандемии — вообще можно в метро ездить, никто тебя не узнает! Я был этому очень рад.

Но при этом мужики начинают иногда лезть. Сидишь, ждешь посадки на самолет, к тебе подходит какой-нибудь бизнесмен и зачем-то предлагает многомиллионный проект. Или пытается с тобой выпить: «Давай, ты че, не мужик?» И здесь надо тактично и правильно себя вести.

Никого не хочется обидеть, особенно людей, которые встречают тебя на улице и просят о фотографии. Ты устал после смены, но людям ты этого не объяснишь: для них сфотографироваться с тобой — грандиозное событие. И я не могу позволить себе им отказать. Но сумасшедшие поклонницы и одержимые фанатки — это, конечно, кайф (смеется). Они все безумно милые!