Стася Милославская: «Я бы хотела, чтобы моя свадьба обошлась без драк»

С 4 марта в прокат выходит фильм «Рашн юг», рассказывающий об ожесточенной борьбе за сердце красавицы на фоне песчаных пляжей и морских закатов.

По сюжету картины однажды студент Артем Дудин видит прыжок юной спортсменки-пловчихи Ксении с огромной высоты и теряет покой. В этот момент он понимает, что такое любовь с первого взгляда.

Артем отправляется вслед за девушкой в город у Черного моря, чтобы отбить ее у двух серьезных женихов. Студенту предстоит выдержать жесткую конкуренцию с местным полицейским и дерзким курсантом мореходного училища. Но ради любви он в буквальном смысле готов на все…

Фильм снимался на курортах Черного и Азовского морей: в Геленджике, Кабардинке, Новороссийске, а также в Архипо-Осиповке.

Роль Ксении сыграла актриса Стася Милославская. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала об опасных прыжках, съемках нашествия пчел и идеальной свадьбе.

«Падать вниз головой сложно, страшно и неприятно»

— Стася, в первом эпизоде фильма ваша героиня прыгает с большой высоты. Как вообще снимались такие сцены?

— Конечно, мы прибегали к помощи каскадеров, потому что каждый должен делать свою работу. Моя задача – сыграть, а специалиста – выполнить трюк. И, конечно, без многолетней подготовки прыгать с большой высоты рыбкой в купальнике или свадебном платье, просто небезопасно, поскольку можно получить травму. В фильме есть несколько падений: и с вышки, и с яхты.

Но и мне самой приходилось делать какие-то вещи. Например, в эпизоде прыжка с вышки на меня крепили тросы и с высоты шести метров резко опускали в воду вниз головой. Это тоже достаточно сложно, страшно и неприятно. При этом еще нужно думать о задаче режиссера, нормально выглядеть, не крючить лицо от страха. Поэтому в таких эпизодах мы так и миксовали: то я, то каскадер.

— В одном из эпизодов Ксения и Артем стоят на маяке, на большой высоте. Где он снимался?

— Это красивое место, расположенное на Азовском море, называется коса Чушка. Уникальный природный объект! Именно там можно увидеть старый маяк, запечатленный в нашем фильме. Недалеко от него находится Крымский мост. А на соседнем берегу уже начинаются Керчь и Крым.

И я забиралась на эту высоту. Конечно, у меня была страховка, крепление, но тем не менее я перелезала через этот бортик и стояла над пропастью босиком.

— Самая, на мой взгляд, смешная сцена фильма – когда Артем, желая расстроить свадьбу Ксении, бросает в здание ЗАГСа улей с пчелами. А потом насекомые устремляются навстречу гостям торжества. Как же снимался этот опасный эпизод?

— Пчелы существовали лишь в воображении всех гостей свадьбы. Их, конечно, создали с помощью компьютерной графики. А как вы себе представляете, чтобы было иначе?

— Какие еще сложности возникали во время съемок?

— Мы начали снимать фильм летом, когда еще было тепло, а заканчивали съемки в начале декабря. Играть лето, когда на улице только плюс три и ветер, достаточно тяжело. Даже тридцатисекундный дубль дается нелегко, потому что ноги начинает трясти от холода. При этом ты пытаешься успокоиться и сделать так, чтобы на крупном плане у тебя не стучали зубы.

— Как на съемочный процесс повлияла пандемия?

— Съемки начались как раз только тогда, когда все вышли из режима самоизоляции. Начались первые попытки проб и съемок. Конечно, тяжело снимать фильм во время пандемии. Потому что кто-то обязательно заболевает, и все останавливается. Но в целом мы справились с поставленной задачей.

«Моя героиня запуталась»

— С кем из актеров вы подружились в период съемок?

— Я со всеми тремя ребятами — Семеном Трескуновым, Сашей Метелкиным и Риналем Мухаметовым — была знакома. Но мы никогда не работали вместе. Просто встречались на каких-то пробах, вечеринках… С Сашей мы учились в одно время в институте. Он был на курс старше. Поэтому в целом я знала всех. Парни очень разные. И к каждому из них нужно было находить индивидуальный подход. Но вроде у меня получилось.

— Вам близка ваша героиня? Или же роль Ксюши – на сопротивление?

— Конечно, мы достаточно разные. Но мне тоже когда-то было 20. В этом возрасте человек больше руководствуется сердечной мышцей. Чувствует какой-то импульс и сразу же бежит за ним. Люди постарше подходят ко всему более рационально.

Я не могу сказать, что моя героиня Ксюша – ветреная девушка, но все-таки она немного запуталась: не знает, какого человека хочет видеть рядом с собой, ошибается, набивает шишки. Но при этом пытается жить по велению сердца.

«Во время съемок я думала о других невестах»

— Герой Семена Трескунова совершает самые безумные поступки ради любви. Многие женщины назвали бы его идеальным мужчиной. А что вы сами вкладываете в это понятие?

— Я бы не хотела, чтобы меня добивались. Мне не кажется это привлекательным, когда меня добивается мужчина. Но каким-то девушкам это нравится. И таких, как мне кажется, очень много. Поэтому эти способы и работают.

А персонаж Семы Трескунова – это просто смелый мальчик, пустившийся во все тяжкие ради своего чувства. И это круто!

— Вы, безусловно, красивая девушка. Бывало ли, что вас, как и Ксении, добивались сразу несколько мужчин?

— Я не допускала таких ситуаций, чтобы все эти мужчины пересекались между собой. Мне не очень хотелось бы, чтобы кто-то из-за меня страдал.

— Ваша героиня по сценарию картины два раза выходит замуж. А как вы вообще представляете идеальную свадьбу?

— Мне кажется, идеальная свадьба – это та, где невеста не думает о том, что платье тяжелое, неудобное, а ноги гудят от туфель. В этом фильме я побывала в образе невесты дважды. И мне было дико некомфортно и неудобно, поскольку я сразу подумала о других невестах.

Я сразу представила, как же они держатся? Это ведь и так волнительный день в жизни девушки. И зачем же еще загонять себя во все эти трудности? Хочется ведь отдыхать и веселиться вместе с гостями.

Я бы хотела, чтобы на моей свадьбе не было бы драк и всего того, что можно увидеть в фильме «Горько!». Хочется, чтобы торжество проходило в близком кругу людей. Чтобы было тепло, камерно и душевно.

Фильм «Рашн юг» выходит в прокат с 4 марта.

Смотрите также: