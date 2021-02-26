«Загугли звезду»: певица МакSим — о дочках, шрамах и загадочном псевдониме 

Певица Марина Максимова, известная поклонникам под псевдонимом МакSим — новая героиня проекта«Загугли звезду». Teleprogramma.pro поговорила с артисткой о дочках, шраме и загадочном псевдониме.

Где родилась

— Родилась я в Казани. Выросла тоже там. В 17-18 лет переехала в Москву. С тех пор живу здесь на станции метро «Сокол».

Кто родители?

— Мои родители — замечательные люди, которые сделали все, что только можно, для нас с братом. Все, что было в их силах, за что я им очень благодарна. И вообще, за жизнь, конечно.

Мама, Светлана Викторовна, она всю жизнь трудится в детском саду, работает с детьми. Мой папа, Сергей Арефьевич, занимался машинами. В своем гараже постоянно чинил, что-то красил. Он и сейчас горит этим делом.

Где училась?

— Я училась в Казани, в школе № 83. Закончила ее успешно и поступила в университет, на факультет «Связи с общественностью». Защищала диплом на тему: «Формирование и продвижение личности в шоу-бизнесе».

Почему Максим?

— Ну, на самом деле я себя так не называла, так меня прозвали. Старшего брата зовут Максим и его все детство называли Макс. Он брал меня все время с собой на все тусовки, на все мероприятия спортивные. Он бывший спортсмен.

У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали меня Максим. Его звали Максом, а меня — Максим. Это стало моим сценическим псевдонимом.

Откуда шрам?

— У меня на теле много небольших шрамов, но я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты. Про тот, что на переносице — хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально — я просто ударилась об стол. А на лбу шрам после аварии.

Дети

— Старшую дочь зовут Саша, ей скоро будет 12 лет. Она перешла в новую школу. Раньше училась в английской школе, где все преподавалось на английском языке, и поэтому она сейчас отлично знает язык. Увлекается пением, футболом, как и я, кстати, в детстве. И планирует заниматься игрой на гитаре.

А моя младшая дочь Маша — наше счастье, наше солнышко, всеобщая любимица. Красотка невероятная. Она очень талантливая девочка, я думаю, она будет музыкантом. Судя по тому, как она играет на фортепиано, как она сочиняет какие-то мелодии, стихи. Я думаю, она продолжит мой путь.

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