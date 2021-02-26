Звезда «Войны семей» Арина Постникова — о втором сезоне сериала, поцелуях с Егором Бероевым и реакции родителей

26 февраля на видеосервисе START выходит второй сезон «Войны семей». Мамонтовым и Ремневым предстоит пройти новые испытания. Зрителей ждут не только любимые персонажи, которых сыграли Егор Бероев, Александр Робак, Арина Постникова, Александра Флоринская, но и новые герои.

Teleprogramma.pro поговорила с Ариной Постниковой, расспросила о новых поворотах сюжета, поцелуях с Егором Бероевым и реакции родителей.

— Что нового ждать поклонникам сериала во втором сезоне сериала «Война семей»? Появятся ли новые герои?

— Да, в новом сезоне будет очень много интересного, добавится динамики, появятся новые локации. Если в первом сезоне мы видели в основном дома двух прекрасных семей, то теперь герои катаются по городу, бывают за городом.

Появятся и новые персонажи, очень яркие и классные. Но раскрывать все карты пока не буду.

А еще семьи ждет настоящая проверка на прочность. Вроде бы все только улеглось и стабилизировалось, как появилось новое яблоко раздора. Им как раз станет новый персонаж.

— Как изменится судьба вашей героини в новом сезоне, что ее ждет?

— Лену ждет неожиданный поворот. Это всех удивит. Мне иногда жалко мою героиню. Порой очень даже сильно. Почему – увидите. Будет классно и драматично.

— Давайте поговорим про работу подробнее: где снимали второй сезон, чем кормили, как строился рабочий график?

— Снимали в том числе в тех же замечательных домах, что и в первом сезоне. Это настоящие два дома-близнеца. Мы очень благодарны хозяину за то, что он их построил. Но в этот раз мы работали в этих домах ограниченное количество времени. Коттеджи находятся далеко в Подмосковье, поэтому приходилось рано вставать и поздно заканчивать. Но мы все делали с удовольствием.

В новом сезоне появится больше объектов, в том числе дом Марии (Александра Флоринская – прим. ред.). Плавучая баня, яхты, тарзанка и так далее.

А кормили нашим любимым кинокормом. С каждым годом еда все лучше и лучше, поэтому страшные истории о недоваренной курице я вам не расскажу, с этим было все в порядке. Что касается графика, то было не так много ночных смен, тяжелых для организма, но работали в темпе. Группа просто героическая. Мы хотели сделать для вас классный сезон, и я верю, что у нас все получилось

— В первой части у вас были сцены поцелуев с Егором Бероевым. Было ли чувство дискомфорта? Как реагируют родители, когда видят такие сцены?

— Когда я читала сценарий, то понимала, что это не просто поцелуй. В нем сокрыто нечто большее. Лена любит этого человека, и зритель должен понимать – перед ним не интрижка, а настоящие чувства.

Что касается реакции родителей, то мама меня во всем поддерживает и принимает все обстоятельства моей профессии. Папа, конечно, не так благодушно расположен, поэтому он просто не смотрит такие сцены.

Я с четырех лет на сцене. В этом возрасте девочки и мальчики переодеваются вместе и для меня это не является чем-то шоковым, невероятным. Это просто моя работа. Я стараюсь делать ее хорошо, максимально достоверно, чтобы зритель полюбил моего персонажа и поверил в историю взаимоотношений.

— В сериале много трюковых сцен, удалось ли в них поучаствовать? Если да, то как оцениваете такой опыт?

— Будет много классного экшна: местами страшно, местами очень смешно.

У меня есть опыт подобной работы, я снималась в боевиках и очень люблю такие кадры. Во втором сезоне для моей героини было прописано не так много подобных сцен, драться Лена не будет, но, если в будущем она станет второй Ларой Крофт, я буду только рада.

— Сериал поднимает довольно серьезные темы (запретная любовь, усыновление, развод), но при этом снят в комедийном жанре?

— Я убеждена, что на серьезные темы иногда надо говорить чуть легче.

Но если вы заметите, мы не комикуем, насколько это возможно. Мы играем серьезно и от этого ситуация становится более комичной. Но ведь так бывает и в жизни. Люди часто доводят какие-то ситуации до абсурда. Возможно, наш подход поможет зрителям, оказавшимся в сложной ситуации, научит их смотреть со стороны, относиться легче.

Столкнувшись с проблемой, важно понять, что всегда есть выход.

— У вас был опыт съемки для журнала МAXIM. Повторили бы? А готовы на более смелые образы?

— Да, был такой опыт, и да, я готова повторить. Но только если предложат сняться для обложки.

Что значит более смелые? У каждого свои границы. Фотография для меня — это прежде всего искусство и поскольку я не порно-актриса и в эротических фильмах не снимаюсь, то считаю, что в подобных журналах я должна быть, как актриса. Это не эротические фото.

Каждая фотография должна нести за собой смысл, посыл и образ. Это был прекрасный опыт, команда журнала одна из самых профессиональных, с кем мне приходилось работать, поэтому да, повторила бы.

— При вашем росте в 165 вы весите 45 кг (поправьте, если ошиблись с цифрами). Как удается сохранять такие пропорции, вы едите вообще?

— Сейчас мой вес немного меньше 45 кг. Конечно я ем, это очень важно при напряженном графике, нужно следить за здоровьем. Я предлагаю изучать свой организм и тело, лично я нашла для себя несколько лайфхаков, которые поддерживают меня в отличном настроении, тонусе и хорошей форме. Это очень важно.

Я сдавала генетический тест, чтобы максимально себя изучить и понять, какие продукты мне подходят, а какие нет. Не стоит сгонять всех под одну гребенку. А то все сейчас не едят молоко и хлеб. Может быть для вашего организма эти продукты не являются раздражителями. Приходите к той форме, в которой вам комфортно.

Я не любитель жестких диет, потому что психологически это наносит непоправимый урон. Употребляйте больше зелени, воды, ну и конечно же занимайтесь спортом.

— Про вашу личную жизнь очень мало известно. Вы сейчас в отношениях? Кто ваш избранник?

— Есть вещи, которые должны оставаться незримы для глаза. Есть то, что я очень берегу, ценю. Пусть это останется загадкой, секретом, но, возможно, скоро произойдет очень важное событие в моей жизни, и я им обязательно поделюсь.

Смотрите второй сезон «Войны семей» в онлайн-кинотеатре START с 26 февраля.



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