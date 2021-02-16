Агата Муцениеце: «Хочу третьего ребенка. Мальчика кудрявого»

Когда у Агаты Муцениеце родилась идея шоу «Честный развод» она даже не предполагала, что оно попадет на телевидение. В тот момент актриса переживала развод и творчество стало одним из способов начать новую жизнь.

Заглянуть внутрь себя и рассказать о своих самых сокровенных чувствах решились Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Айза Долматова, Юлия Меньшова, Рита Дакота и многие другие героини. История каждой из них – это не универсальная таблетка, как пережить развод, а целая жизнь, полная своих взлетов и падений. Но, несмотря ни на что, все они смогли пережить сложный жизненный этап и стать еще лучше и сильнее.

13 февраля на новом телеканале «Суббота!» показали лучшие выпуски шоу «Честный развод». Если вы вдруг еще не видели программу, то самое время это исправить. А чтобы смотреть было еще интереснее — — Тeleprogramma.pro поговорила с Агатой и узнала, чья история затронула ее больше всего, как защитить детей во время развода и готова ли она снова выйти замуж.

— Агата, когда у вас родилась идея шоу «Честный развод» — вы рассчитывали, что оно попадет на ТВ или не думали об этом?

— Я не предполагала, что шоу попадет на телевидение. Никогда не думала об этом, тем более на новый канал. Для меня все происходящее – это приятный и интересный путь. Он очень неожиданный, и от этого еще более приятный.

Когда возлагаешь надежды и получаешь – это одно, а когда не возлагаешь, а просто реализуешь свое дело — это безумно приятно. Шоу — это своеобразный крик души, который обрел такой резонанс, получил отклик общества.

— В рамках программы у вас были встречи с Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Айзой Долматовой, Юлией Меньшовой, Ритой Дакотой, Юлией Паршутой, Викторией Райдос и Еленой Ксенофонтовой. Чья история особенно отозвалась в вас?

— Каждый гость по-своему особенный, потрясающий. Все, кто оказывались на нашем диване, раскрывались с другой, совершенно неожиданной стороны, нежели они известны нам. Происходила приятная магия.

— А были сложности, чтобы уговорить кого-то из гостей прийти в студию? Проговаривались какие-то вопросы, которые обсуждать в студии ни в коем случае нельзя?

— Сложности с уговорами были только в начале программы. Всем казалось, что мы будем хайповать, будет какая-то грязь, сплетни. Но наша передача не про это, она про психологическую помощь друг другу, про интересный путь души человека во время сложной ситуации в жизни, и не только во время бракоразводного процесса.

Нам рассказывали потрясающие истории, все это вызывало желание жить, помогает тем, кому сейчас нелегко. А уже потом, когда поняли, что мы не про грязь и не про хайп, гости стали легко соглашаться прийти на съемки.

Но бывали темы, которые мы не обсуждали, об этом говорилось заранее. Да и цели поднимать хайп, выворачивать все наизнанку у нас не было. Так что каких-то сложностей в этом плане не возникало.

Плюс мы финальный монтаж всегда отправляем нашему гостю, чтобы он его посмотрел. И если он что-то просили вырезать, то мы убирали.

— Банальный вопрос, но все же: есть какая-то универсальная таблетка, совет, чтобы пережить развод?

— Наверное, надо заняться спортом.

— Одно дело развестись без детей, а другое дело, когда в семье есть наследники. Как минимально травмировать их и можно ли сохранять с бывшим мужем конструктивный диалог в вопросах воспитания?

— Думаю, что ради детей нужно сохранить контакт двух родителей. Вы — не муж и жена, а родители. Надо стараться думать об этом.

— Как относитесь к женщинам, которые пытаются насильно вовлечь бывших мужей в жизнь детей (требуют, чтобы водили на секции, приходили, учили уроки, и т. д.)?

— Я не думаю, что насильно нужно заставлять кого-то в этой жизни что-то делать. Это никогда не получается. Это просто глупая затея, сам разочаруешься и человек будет страдать, дети будут страдать.

— Недавно вы признались, что мечтаете о третьем ребенке. Кого бы хотели мальчика или девочку? Вам, чтобы родить ребенка, обязательно нужен мужчина рядом?

— Да, я очень хочу третьего ребенка. Хочу мальчика кудрявого. Но мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребенка только для себя. Мне важно знать, что есть мужчина, который тоже хочет ребеночка. Думаю, что все возможно в моей жизни.

— Недавно отмечался День всех влюбленных. Как вы относитесь к этому празднику?

— Я его ненавижу со школы. Это со школы не мой день.

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