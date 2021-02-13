Участница шоу «Танцы со звездами» Янина Студилина: «Дочь смотрит эфиры и спрашивает: «Мама, тебе не больно?»

Блеснувшая в сериалах «Ранетки», «Белая гвардия» и «Доктор Рихтер» актриса Янина Студилина теперь пробует покорить новую вершину — телепроект «Танцы со звездами», очередной сезон которого идет на канале «Россия 1».

С утра до вечера, а теперь даже ночью актриса репетирует вместе с педагогами и партнером Денисом Тагинцевым, пока муж, экономист Александр Роднянский-младший (сын знаменитого продюсера Александра Роднянского. — Ред.), нянчится с четырехлетней дочкой Аней.

«Пресс не качаю, а живот уменьшается»

— Хоть вы и окончили театрально-музыкальную школу, а еще ГИТИС, все же «Танцы со звездами» — это немного другая история…

— Когда меня пригласили участвовать в проекте, мне казалось — в спортклуб хожу раз пять в неделю, танцевать люблю. Что может быть сложного? А оказалось, что скользить по паркету — совершенно не легче, чем по льду. И когда нет хореографической базы за плечами, это совсем непросто. Но у меня есть отличительная черта характера — я безумно упорный человек. Поэтому в последнее время в прямом смысле слова живу на паркете — три подготовительных недели, три недели идут эфиры. Тренировки проходят два раза в день или один раз, но зато длятся 5 часов.

— После этого вы выходите, танцуете, а жюри критикует. Обидно?

— Не так сложно слышать критику от жюри, как видеть, что мы с Денисом Тагинцевым после зрительского голосования оказались в конце таблицы. Я расстроилась. Куда бы ни зашла — в магазин, аптеку, — везде узнают, в Инстаграме продолжают сыпаться сообщения. Мне передают слова поддержки.

И при всем этом мы оказались на грани вылета. Это сложно было понять. Но я осознала, что, видимо, надо проявлять больше социальной активности. А вообще поначалу нас оценивали очень строго. Затем, когда мы танцевали кабаре, мне пришлось провести невероятную работу: утром занималась с одним хореографом, вечером танцевала с Денисом, кроме того, очень много времени проводила на паркете одна, поскольку в номере была большая сольная часть. И когда Николай Цискаридзе (один из членов жюри. — Ред.) поставил нам «10», я растаяла. От такого маэстро получить высший балл — дорогого стоит. Хочется перепрыгнуть поставленную планку.

— Значит, нацелены на победу?

— Я не могу сказать, что пришла победить кого-то из соперников. Мы знаем, что большинство участников со стороны артистов до прихода в шоу имело хореографическую подготовку (к примеру, Давид Манукян, чемпион России по бальным танцам. — Ред.). Или участвовали в других танцевальных телепроектах. Так что, пожалуй, я главный новичок в этом деле. Поэтому хочется показать зрителю прежде всего мой рост. Чтобы увидели, как я стараюсь прибавлять.

— Ноги сильно стерли?

— Ну конечно, а как? Мы с Денисом часто делаем верхние поддержки. И как любителю мне казалось, что самая большая нагрузка ложится на мужчину: главное, чтобы он меня приподнял. Ничего подобного! Девушка во время верхней поддержки держится исключительно за счет мышц пресса. Скажу честно: именно после репетиций и отработки верхних поддержек у меня появился плоский живот, которого не было еще и до рождения дочери. Пресс не качаю, а живот и талия уменьшаются на глазах.

— И диета наверняка нужна, чтобы в обтягивающих платьях выступать…

— Я впервые практически полностью отказалась от хлеба, пасты и сладкого (исключение — сухофрукты), теперь ем много белка и овощей. С собой всегда беру пакет с полезной едой. Обязательно держу интервал — минимум 12 часов не ем. Не пью алкоголь, потому что чувствую, что на тренировки все это влияет.

«Боялась, что муж будет ревновать»

— Ссадины от падений пугают?

— Когда синяки увидел муж, он спросил: «Ты борьбой занимаешься или танцами?» Все колени, локти, поясница, ребра — в синяках. А за день до эфира, когда мы страстно репетировали кабаре, так вышло, что коленка Дениса прилетела мне в глаз.

— Ужас!

— Но мы замазали синяк, так что зрители не увидели. Когда глаз начал отекать, я предложила надеть мне шляпу или прикрыть лицо сеткой, чтобы не было заметно. Так что я привыкла к этому. Тут как в большом спорте: травмы уходят на задний план, стоит только выйти на паркет. О них никогда не думаешь, потому что выступаешь на адреналине.

— Супруг еще не пробовал запретить заниматься этим?

— Поначалу я думала, что он будет ревновать. Ведь танцы у нас страстные. Отношения внутри номера основаны на взаимодействии мужчины и женщины. Но Саша отнесся с пониманием. Более того, активно поддерживает, смотрит эфиры.

— На дочь остается меньше времени?

— Да нет, потому что репетиции в проекте мы перевели на ночное время. Так что от сна отрезали кусок. Стараюсь побыть с дочкой днем после детского садика. Потому что вечером ухожу на репетиции. Прилагаю все силы, чтобы быть с ней подольше. Я верю в детскую и материнскую психосоматику: если ребенку не хватает мамы, с ним начинают происходить разные неприятные вещи.

— Ваша Анна проявляет актерские или танцевальные навыки?

— Ну конечно. Это же наша дочечка. Любимый мультик — «Холодное сердце». Куча платьев. Постоянно наряжается. Поет, танцует. После того как у нас начались вечерние репетиции, я стала забирать дочь из сада, а она удивленно меня встречала: «Мама, ты что, сегодня не танцуешь?» То есть она знает, что я участвую в шоу. И постоянно спрашивает: «Мама, когда кубок будет?» (Смеется.) Я сказала, что если выиграю, то дадут кубок. Теперь Аня говорит: «Мама, надо кубок!»

— А эфиры смотрит?

— Могу показать ей потом номер в интернете. Дочь смотрит и жалобно спрашивает: «Мама, тебе не больно? Тебе не страшно?» Такая вот сильная поддержка исходит от четырехлетней дочки. Ждет маминой победы!

«Танцы со звездами» по воскресеньям в 17.30

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