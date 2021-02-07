Константин Хабенский: «Метод-2» — это о зарождении любви, в которой Меглин и Есеня могут потонуть»

Актер намекнул, что у триллера про сумасшедшего сыщика может быть третий сезон.

В эфире Первого канала продолжается второй сезон триллера психологических состояний «Метод». «Телепрограмма» узнала, чего стоит ждать от сериала, у исполнителя главной роли.

— В финале первого сезона вашего героя, сыщика Родиона Меглина, убили ножом в сердце. Почему же мы сейчас смотрим второй сезон?

— Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 очень просили [продолжения]. Но моего героя убили. Что делать? И однажды я сидел с друзьями-летчиками МЧС, мы болтали о «Методе». Шутка через шутку, и вдруг родилось решение.

Я пошутил, что его, конечно, убили, но вдруг у него сердце с другой стороны? Пошутил, а сам задумался. Позвонил своим знакомым кардиохирургам и спросил: много ли людей живут со смещенным сердцем? И тут я понял, что это точное попадание: Меглин живет не только со смещенным сознанием, но и со смещенным сердцем.

— Надо было перепридумать героя заново?

— Актерская профессия — она такая: играешь ты призрака или реального человека, должен одинаково убедительно воплотить это на экране. Персонаж должен быть наделен привычками. Я очень просил режиссера монтажа вырезать все, что будет выходить за рамки нормального человеческого восприятия, потому что я понимал, что «человек-собака», из которого сделали Меглина, вроде разумный, но, с другой стороны, с мусором из подсознания, который Есене (Паулина Андреева) приходится расшифровывать.

Он ведь по-другому реагирует даже на простые вещи: выключатели, лампочки, интернет. Как вот Меглин, например, чувствует интернет? Для работы над ролью я просто наблюдал за людьми вокруг — у всех есть свои особенности, странности, вот их я и подмечал, чтобы собрать образ «нового» Меглина.

«Все беды идут из детства»

— Что за мальчик ему постоянно мерещится? Отсылка к известной фразе из пушкинского «Бориса Годунова» («И мальчики кровавые в глазах». — Ред.)?

— Мальчик, с которым он постоянно общается и которого видит только он, — это как раз тот самый призрак — маленький Меглин, или часть его души до травмы. В конце второго сезона его также увидит Есеня. И если она его видит, значит, она выскочила на примерно тот же уровень сознания, что у Меглина.

— В чем заключается метод Меглина? Многие отмечали, что определение «метод» однозначно имеет отношение к актерским техникам. Методу Станиславского, например, когда погружение в обстоятельства и правда переживаний стоят на первом месте.

— Все беды идут из детства: преступления, добро и зло. Путем погружения в обстоятельства жизни другого человека у Меглина появляется способность представить себе воспитание и детство человека, совершающего преступление. А эта способность — влезать в шкуру другого человека — больше относится к нашему ремеслу, актерскому. Потому что, разбирая пьесы и сценарии, мы в первую очередь ищем первопричины.

— Паулина Андреева призналась, что в определенный момент перестала читать сценарий «Метода» на ночь. Не получалось спать потом. А у вас получалось?

— Меня в свое время очень сильно поразил первый сезон (снятый Юрием Быковым) на уровне сценария (готовили Дмитрий Иванов и Олег Маловичко). Даже было ощущение, что первый сезон не выйдет на экраны или выйдет в очень позднее время. Он был настолько жестоким — именно не бессмысленным, а с жестоким месседжем, да и просто кровавым. А второй сезон переписывался — искали, как герои будут развиваться.

Все же за этими кровавыми баталиями существует посыл зрителям касательно детства, отношений родителей и детей. То, что мы создаем дома, в семье, это и возвращается к нам бумерангом. Иногда даже задевая другие семьи. Зрители, с которыми я общался, поняли посыл. Может быть, именно жестокость подчеркивает ту нежность и зыбкость детского возраста, события которого потом превращают людей в этих страшных монстров.

Но у меня было сожаление, что в некоторых историях «выпрямлена линия», и это принижает заслуги главных героев. Когда я на пятой минуте понимаю, кто виноват, роль героев немного принижается. Поэтому я долго просил, чтобы на каждую историю было по две серии.

«Я предложил снять два финала»

— Что насчет маньяка «Ты меня не поймаешь»? Вы сразу знали, кто это?

— Думал, что знаю, и мне было приятно, что я ошибся. Это заслуга сценаристов. Я, кстати, считаю, что вполне рабочей версией могло быть то, что Меглин сам и есть «Ты меня не поймаешь». Во втором сезоне есть несколько четких доказательств, что это он, и мне эта версия нравится.

— Он может управлять собой, своими состояниями?

— К сожалению, это работа Есени: ее попытка через боль, через отсутствие препаратов вывести его в жизнь. Это еще одна из линий нового сезона. Хочется, чтобы все было убедительно и при этом оставалось место для фантазий и размышлений.

— В чем тогда развитие вашего героя, если он во втором сезоне преимущественно овощ на поводке?

— Там много всего: проблемы с памятью, полное равнодушие к физической оболочке. Но я специально предложил снять два варианта финала — и если второй финал пойдет в эфире, то все свои слова заберу назад. Во втором варианте есть задел на еще один сезон.

— Меглин плюс Есеня равно любовь? Во внерабочее время.

— А там нет внерабочего времени, и расписание всегда одно: проснулся и пошел, как собака, по следу — потом упал, закормили таблетками, заснул, проснулся — и опять по следу. Пока у него ломки, он работает, как только доходит до предела — его закармливают. Наверное, все-таки химия должна исходить от Есени: через ее отношение, через ее переживания. Но также своей любовью она убивает Меглина, губит его, ведь он становится беспомощнее.

Конечно, эпатажность Меглина во втором сезоне более спонтанна и неожиданна. Может быть, он так сам себя докручивает — но точно не для того, чтобы произвести впечатление на публику. Вообще второй сезон — он о зарождении большой любви, в которой наши герои могут потонуть.

«Метод-2» по воскресеньям в 23.00

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