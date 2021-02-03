Звезда «Ищейки» Анна Банщикова: «Надо давать мужчинам возможность проявлять себя»

Многодетная мама - о феминизме, воспитании детей и о своей героине - умной женщине с обаятельными странностями.

На Первом канале завершается 5-й сезон сериала «Ищейка». И уже снята половина 6-го сезона! Главную героиню — полковника Александру Ивановну Кушнир — играет актриса Анна Банщикова.

— У Агаты Кристи были свои правила создания детектива. В частности, детективу не должен помогать счастливый случай — только интуиция. Есть ли подобные правила в «Ищейке»?

— Безусловно. Характер и поведение моей Александры Ивановны придуманы и продуманы еще вместе с Дмитрием Владимировичем Брусникиным (режиссер первых трех сезонов сериала, скончался в 2018 году. — Авт.). Поэтому, если в сценарии появляется что-то противоречащее образу, мы это обсуждаем, меняем. Кушнир в жизни — человек закомплексованный, ранимый, рефлексирующий, но при этом оптимист абсолютный. А на работе ей безразлично мнение окружающих, она антикарьерист и правдолюб, поэтому рискует и идет вопреки правилам и шаблонам.

— Это ведь феминистическая история, когда женщина умнее, успешнее коллег-мужчин? Поэтому сериал так любят?

— Люди любят истории, в которых узнают себя или знакомых. Время диктует ситуации, когда женщины берут бразды правления в свои руки — вынужденно или по собственному желанию, тут уже не разберешься. Безусловно, моя героиня вызывает интерес зрителей и тем, что опережает мужчин, которые вокруг нее. Я ведь нахожусь в коллективе, где одни мужчины. И каким-то образом получается, что Кушнир по сценарию рулит процессом. Видимо, женщины острее, эмоциональнее чувствуют какие-то ситуации. Но надо давать и мужчинам больше возможности проявлять себя.

— А дома командуете мужчинами?

— Бывает, я ведь человек эмоциональный, воспитываю двоих сыновей, мужчин. Но пытаюсь с собой бороться. Если женщина много времени проводит на работе, как я, то дома пытается решить все вопросы и проблемы за короткий срок. Нам кажется, что мы должны успеть все сделать сами. Возлагаем ответственность на себя, а нужно доверять.

Я это понимаю, но действую, как все. Во все вникаю, телефон разрывается бесконечно. Мне кажется, современные женщины так устроены. Но надо нам возвращаться к корням…

«Дочь снимается с первого дубля»

— Вашему старшему сыну, Михаилу, 13 лет, младшему, Александру, — 11. Неужели успеваете контролировать учебу или здесь вам помогает супруг?

— Муж следит за обучением детей, но какие-то моменты контролирую сама. Особенно когда была дистанционная учеба — это был ужас и ад, с которым справлялись сообща.

— Ваш Миша три года назад участвовал в проекте «Лучше всех!» как знаток исторических личностей. Остался у него этот интерес или он его перерос? Чем увлечен сейчас?

— Перерос! Теперь говорит, что был тогда ботаном. Тогда ему это было интересно, он же сам на передачу решил пойти. А теперь смеется и стесняется этого. Если чем-то начинает интересоваться, то во всем доходит до сути. Миша сейчас увлечен футболом и музыкой, погружается с головой в эти сферы. Профессию пока не выбрал, но актерство его не интересует — так же как и отцовское юридическое дело.

— А Саша чем увлечен?

— Ему нравится футбол. Но сейчас непривычный период, дети расслабились — из-за пандемии кружки закрывались, и они после школы больше времени проводили дома.

— Сыновья с вами «Ищейку» смотрят?

— Все наши домашние следят за «Ищейкой» с первого сезона. Поэтому сыновья часто понимают, кто убийца, еще до конца серии. Иногда вместе смотрим видео, которые мне присылают в Инстаграме, как дети играют в «Ищейку».

Юные героини надевают очки, соблюдают все ритуалы Александры Ивановны, съедают конфетку и говорят: «У нас произошло убийство. Прекрасно». Считывают юмор, иронию. Для меня это так ценно и трогательно, что люди начинают играть в твой персонаж. Значит, все не зря! Помню, как в нашем детстве так играли в Шерлока Холмса.

— Ваша дочь Маша с первых сезонов играет в «Ищейке» сына вашей героини. Снимаете с первого дубля?

— Она все с первого дубля делает и больше потом не хочет повторять. Мы, взрослые, репетируем сцену, Маша в это время находится с няней где-то в отдалении, чтобы не устала от ситуации. В нужный момент она входит в кадр, сразу все делает, что говорят, и… снято! Эта история возникла спонтанно.

Дмитрий Владимирович Брусникин сказал: «Зачем нам искать какого-то ребенка? У Ани же есть дочь. Давайте, она будет играть мальчика, потому что девочку играть неинтересно». Я сразу подумала: «О, круто! Маша будет рядом со мной. График не самый простой, но зато я буду видеть дочь».

Мы снимаем в Геленджике. Съемочный день длится 12 часов с часовым перерывом, один выходной день в неделю. На самом деле, когда я на площадке, то ребенка не вижу — она пришла на съемки сцены, сняли быстро, и няня ее уводит. Конечно, Маша переживает, что мама вроде как рядом, но ей в этот момент не принадлежит.

— Как думаете, получится в будущем из дочери актриса?

— Об этом смешно пока говорить — ребенку три года. Но при этом она заряжается энергией на площадке и всегда на подъеме после съемок. Дочке нравится сам процесс, после него она ходит вдохновленная. Обычно маленькие дети забываются и смотрят в камеру, а она нет. В Маше, видимо, есть интуитивное чутье, правильный азарт. Короче, нравится ей это все. Когда в какой-то день у нее нет съемок, то уже переживает: «Мама, а когда мне сниматься? Можно, я тоже пойду?»

— И гонорары наверняка у маленькой актрисы есть?

— Безусловно: она же трудится, старается. Зарабатывает себе на игрушки.

— Съемки сериалов почти не прекращались даже в разгар пандемии. А вот в театрах были серьезные ограничения — пускали лишь 25% зрителей и только недавно разрешили заполнять половину зала. Актером проще играть, когда публики больше?

— Конечно! Вообще театрам выживать очень тяжело, особенно частным, да и государственным тоже. Надеюсь, что скоро залы вновь заполнятся зрителями полностью.

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