«Загугли звезду»: Катрин Асси — о знакомстве с Дэвидом Линчем, личной жизни, Геле Месхи и сценах с Демисом Карибидисом

1 февраля на ТНТ выйдет комедийный сериал «Отпуск», где зрители увидят шикарную Катрин Асси. Накануне премьеры актриса стала гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответила на самые популярные запросы о себе в Сети.

Где родилась?

— Я родилась в Москве.

Где училась?

— Я закончила ВГИК в 2013 году, мастерскую Владимира Грамматикова. А поступала я во все институты, но у меня была цель попасть именно к Грамматикову. Там мои любимые педагоги по актерскому мастерству. Я у них училась на подкурсах, когда еще готовилась к поступлению.

Как Дэвид Линч помог поступить во ВГИК

— Это смешная история. Когда я училась на подкурсах — к нам приехал режиссер Дэвид Линч. Я сидела дома, это был 11 класс. Начинаю одеваться, а мама говорит: куда ты собралась? Я ей отвечаю, что пошла получать рекомендательное письмо от Дэвида Линча.

Я почему-то вбила себе в голову, что если получу от него рекомендательное письмо, то точно поступлю.

Пришла в институт, охранникам сказала, что надо срочно оплатить курсы. Пробралась в аудиторию, как раз была лекция, Линч рассказывал о своем творчестве, что его вдохновляет.

И я понимаю, что лекция заканчивается и либо сейчас, либо никогда. Взяла маленький блокнотик, ручку и побежала на сцену. Проскочила между охраной и ректором, сажусь на корточки перед Дэвидом и говорю:

«Сейчас от вас зависит моя судьба. Мне необходимо, чтобы вы написали рекомендательное письмо, чтобы я поступила именно сюда, в этот институт».

У него огромные глаза, пытается на английском объяснить, что не может помочь. Но в итоге взял ручку и написал:

«Я — Дэвид Личн рекомендую Катрин Асси поступить во ВГИК».

После я бегом в деканат с этим листом, говорю: «Вот, только попробуйте меня не взять».

Кто родители?

— Родители у меня замечательные и самые лучшие на свете. Мама Алина Асси, а папа Мохамад Асси. Маме было 17, а папе 18, когда познакомились. Мама художник модельер дома Алины Асси, так что мне всегда есть в чем ходить на красные дорожки. А познакомились, когда папа учился в медицинском институте в Москве.

Муж

— Нет, я пока еще не замужем. Еще никому не удавалось выпытать из меня личную информацию. (смеется). Было много сплетен на эту тему. Я просто радуюсь жизни и работаю.

Первая любовь

— Моя первая любовь была в седьмом классе, он на год старше меня и еще у него был брат-близнец. Но это осталось тайной. А сейчас мы друзья на Facebook. Он меня добавил 10 лет назад, но мы даже не переписывались ни разу. Просто добавил и все.

Личная жизнь

— Когда-нибудь я дам интервью на эту тему. Но пока я не готова говорить о личной жизни. Для меня это очень важное, я считаю, что счастье любит тишину. Когда выйду замуж – сообщу.

Катрин Асси и Гела Месхи

— Кстати еще никогда никому не говорила подробности. Те новости пошли после Московского международного кинофестиваля. Я пришла туда, мы встретилась с своими друзьями и там был Гела. Мы с ним дружим более 10 лет, со студенчества. Мы пересеклись, нас сфотографировали, сделали из этого шумиху. Но это была пятиминутная встреча.

Он мой хороший близкий друг, все что могу сказать по данному поводу.

Сериал «Отпуск»

— Мы снимали сериал на территории Геленджика. Знаю, что ребята еще ездили к водопадам снимать. В аэропорту Адлера и в домах было несколько локаций. Также были съемки в фотостудии, где был особый грим и длинные волосы.

Еще интересно, у меня на пробах были длинные волосы, но пробы шли довольно долго и я успела уже поменять прическу на каре. Так что моя героиня со второй серии будет с каре.

Я пробовалась с многими партнерами, но когда появился Демис Карибидис, все поняли, что мы идеальная пара для этого проекта! Я несказанно рада, что выбрали именно его. Он невероятный профессионал, постоянно на позитиве.

Героиня в сериале «Отпуск»

— Она очень светлый человек! Мадина с чувством юмора и понимающая, хотя поначалу может показаться, что она ветреная и ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ ДЕВУШКА. Но к концу сезона она раскроется как для себя, так и для всех вокруг. Она очень светлый человек, даже светлее меня, хотя я очень оптимистична по жизни. Она с чувством юмора и понимающая, хотя поначалу может показаться, что она ветреная и легкая девчонка. Но к концу она покажется совсем иной, настоящей женщиной, которая хочет развиваться, дружить.

Сцены с Демисом Карибидисом

— Мы хорошо сработались, он профессионал. На мой взгляд, в «Отпуске» собраны очень красочные и яркие персонажи.

Катрин Асси последние новости

— Будет много проектов выходить. 1 февраля «Отпуск», потом с Дарьей Мороз «Клиника счастья», отличный проект 18+, а еще будет «Красавица и чудовище», и другие проекты.

Сериал «Отпуск» с 1 февраля на ТНТ в 20:00.

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