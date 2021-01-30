«Юлия посылала мне тайные знаки»: пиар-директор Началовой о кольце света, загадочном сне и дочке певицы

31 января певице Юлии Началовой, ушедшей из жизни два года назад, исполнилось бы 40 лет. Поклонники помнят ее, и к последнему пристанищу артистки до сих пор не зарастает народная тропа. Пресс-секретарь певицы Анна Исаева говорит, что после ухода Юлии число ее фанатов только возросло.

Людей буквально ошеломил столь ранний уход певицы. Как это нередко бывает, появилось желание узнать о ней больше. Познакомившись поближе с творчеством артистки, они поняли, насколько талантливой и светлой она была.

Анна же всегда понимала, с какой незаурядной личностью свела ее судьба. И их «общение» продолжается и после ухода Юлии Началовой. Анна признается, что иногда мысленно разговаривает с певицей. И Юлия посылает ей тайные знаки, свидетельствующие о неугасании ее души.

Анна Исаева любезно согласилась ответить на несколько вопросов Teleprogramma.pro

«Один сон с участием Юлии я помню до сих пор»

— Анна, как складывается судьба дочери Юлии Веры после ухода матери?

— Вера живет с бабушкой и дедушкой. Недавно бабушка выкладывала в сторис, как Вера получила почетную грамоту за исполнение военной песни. Ее когда-то написал отец Юлии Виктор Началов и посвятил своему деду, не вернувшемуся с войны.

А к 75-летию Победы проходил конкурс имени Николая Бурляева, где Верочка тоже заняла определенную позицию.

Девочка – разносторонняя личность: занимается музыкой, здорово пишет сочинения, прекрасно владеет слогом и читает стихи. У нее пока масса подростковых побед. И мы надеемся, что она вырастет большим и хорошим человеком.

— Юлия вам снится?

— Она мне давно не снилась. Хотя сон, приснившийся еще до сорока дней после ухода Юлии, я помню до сих пор.

Мы с Юлией оказались в толпе людей. В какой-то момент я поняла, что ей тяжело идти, взяла ее на руки и понесла. Даже во сне чувствую, что еле справляюсь, но продолжаю нести Юлю. И вдруг я увидела диван, на который тут же присела и посадила туда Юлию. Это меня и спасло.

Помню, как по-доброму она разговаривала со мной в этом сне. Когда я обратилась к людям, которые могут расшифровать содержание сновидения, они сказали мне, что это моя ноша. Тем более я увидела его в тот период, когда пришлось решать огромное количество организационных вопросов, связанных с ее уходом.

«Юлия всегда боялась больниц»

— Недавно на Первом канале был показан документальный фильм о Юлии Началовой в рамках документального проекта «Док-ток». Что вы о нем скажете?

— Фильм пронзительный, эмоциональный, сделан с душой. В нем, конечно, присутствует и художественный вымысел. Поскольку это докудрама, в ней есть и элементы документального кино, кадры из ее жизни, интервью ближайшего окружения. Поэтому каждый может представить картину произошедшего.

— В этом проекте прозвучали и последние голосовые сообщения Юлии….

— Я отдала голосовые сообщения, которые она присылала мне с 8 по 11 марта 2019 года, пока не впала в кому. Отдавала их смело, потому что всю эту нашу голосовую переписку слышала мама Юлии. Без них фильм не имел бы той правдивости, о которой сейчас все говорят.

Я считаю, что это было нужно сделать, чтобы добавить картине реалистичность, и люди перестали бы что-то додумывать. Ситуация была очень непростая, болезненная. Она не собиралась умирать.

Юля всегда боялась больниц, ей просто хотелось, чтобы все было тихо, и никто бы не трогал ее. Но в то же время даже в такой тяжелой ситуации Юлия сохраняла невероятное мужество.

Хотя в тот момент, когда 8 марта она прислала мне первые голосовые сообщения, я поняла, насколько опасна эта ситуация. Услышав ее голос, я ужаснулась…

Конечно, эмоционально было тяжело принимать участие в программе. Мы все нервничали, поскольку трагедия живет в нашей памяти. Это боль на всю жизнь.

— Известно, что тетя Юлии написала о ней книгу…

Не только она. Книга была написана отцом Юлии и ее тетей — преподавателем русского языка и литературы. Она очень хороший учитель и грамотный человек. Это она привила племяннице любовь к слову, именно благодаря ей Юля много читала.

Я с большим удовольствием разговаривала с Юлией на литературные темы. Она могла пошутить какими-то цитатами, хорошо была знакома с советским кино. Юлия обладала прекрасным чувством юмора, и общаться с ней было большим удовольствием.

Книга непростая, написана буквально на разрыв аорты, к ее прочтению нужно подготовиться. Тем не менее имеет смысл ее прочесть, какой бы тяжелой она ни была. Так читатели поймут, что пережили родители Юлии.

Книга, выпущенная издательством «Аст», была презентована еще год назад. Ее можно найти и на их сайте.

«Кольцо Юлии стало для меня оберегом»

— Как вы считаете, поклонники помнят Юлию Началову?

— Люди о Юлии не забывают. На ее могиле всегда свежие цветы, это одно из самых посещаемых мест на Троекуровском кладбище, несмотря на то, что там похоронено огромное количество знаменитостей. В памятные даты и не только туда не зарастает народная тропа. Примерно раз в неделю приходят ее родные.

Я бываю там раз в три месяца. Считаю, что ходить туда надо довольно тихо, не показушничать. Только однажды я выложила фото открытия памятника на могиле Юлии. Потому что на мой аккаунт подписано очень много людей, живущих в других городах и странах.

Кстати, при жизни у Юлии было немного фан-аккаунтов. Фанаты активизировались после ее смерти. Часть поклонников любили ее при жизни и стали выражать свою боль от потери, а другая часть проявляет обычное человеческое любопытство. Люди любопытствуют, когда кто-то умирает, пытаются узнать какие-то подробности из жизни человека.

Но радует то, что часть поклонников Юлии – благородные, воспитанные люди. Многие из них – музыканты и вполне могут оценить ее творчество по достоинству.

— Чтобы вы сказали Юлии, если бы теоретически у вас бы появилась такая возможность?

— Иногда я мысленно с ней разговариваю. И я бы, конечно, спросила, как Юлия оценивает все то, что произошло с ней после смерти, наши действия, саму ситуацию. Для меня это крайне важно. Мне очень хочется верить, что Юлия сверху помогает мне. Что она смотрит на нас, любит нас и ни в коем случае ни на кого не обижается.

А еще я бы хотела рассказать историю ее кольца, с помощью которого Юлия посылала мне тайные знаки. Она мне успела подарить его 25 февраля 2019 года, когда произошла наша последняя съемка. После этого мы уже не виделись. Дальше она болела и попала в больницу.

Впоследствии это кольцо стало для меня оберегом, я ходила с ним на все эфиры, посвященные Юлии. Я выяснила, что камень горный хрусталь, украсивший кольцо, — это камень света. Поэтому подарок Юли — это кольцо света, которое помогает мне светло жить. Но в какой-то момент камень был выдавлен.

Последний раз я надела его как раз на запись «Док-тока». Помню, после съемок программы я села за руль. И в этот момент родители Юлии сообщили мне о том негативе, который преследует нас после участия в проекте. Некоторые знакомые стали поливать эту передачу грязью.

В порыве эмоций я взмахнула рукой и поняла, что камень вывалился куда-то в машину. Я восприняла этот случай как знак от Юлии. Таким образом она мне показала, что камень взял на себя всю негативную энергетику. Поэтому он и выпал. Я нашла его только через неделю.

Оправу я сохранила дома. Камень тоже лежит отдельно и напоминает мне о Юлии.

Конечно, говорить о жизни и творчестве Юлии Началовой я могу бесконечно. И мне не хватит даже трех серий, программы «Док-ток», посвященной подруге. Но все-таки хотелось бы сказать вот что!

Главное, что мы помним о Юлии и будем стараться делать все, чтобы память о ней сохранялась в сердцах людей, чтобы о Юле узнали и будущие поколения. Это очень важно для всех тех, кто любил ее!

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