Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Станислав Дужников: «Образ фермера помогла создать сестра»

На экране Дужников может быть разным — и крутым спецназовцем, как в «Параграфе 78», и толковым опером, как в «Каменской», и мудрым старшим братом, как в «Ворониных». В пятом сезоне комедии «Ивановы-Ивановы», уже стартовавшем на СТС, Станислав вновь удивляет: на сей раз его персонаж — деревенский житель.

«Вспомнил, как колоть дрова»

— Станислав, познакомьте нас со своим героем.

— Борис Иванов, фермер. Старший брат Антона (его играет Сергей Бурунов. — Ред.). Занимается хозяйством. Нелюдимый, холостой мужчина. Живет и работает в деревне. Этот труд тяжелый, изнурительный и монотонный, не каждый справится. Однако он справлялся довольно хорошо — ровно до того момента, как полюбившаяся зрителям семейка Ивановых появляется у него в доме. Тогда и начинают происходить всевозможные курьезы.

Борис держит коз, коров, кур, овец, гусей. Его дед когда-то варил очень вкусный сыр и обладал фамильным секретом такого рецепта, который унес с собой на тот свет. Мой герой пытается вычислить рецепт, но последнего ингредиента все равно недостает…

Образ Бориса я собирал из воспоминаний односельчан по деревне, в которой провел детство (Старое Шайгово под Саранском. — Ред.) в советское время. Каждая семья держала скотину, так что это все было перед глазами. Знаю, как доить коров, не понаслышке. Вспоминал сестру, особенности ее характера. Она тоже любит ходить и делать всем замечания: свет не выключаем, жжем понапрасну, дверь открыли — дом простудили, посуду не помыли, в доме не убрано, по помытому не ходить и так далее. Такая вот хозяйка, управляющая русская женщина (смеется).

— Сейчас вы сугубо городской житель?

— Почему? При любом окошке в своем графике часто выезжаю как раз к сестре за город, там лес, озера, рыбалка, тишина, и мне там очень комфортно. Или к себе на малую родину под Саранск к родственникам.

— Во время пандемии вы не подумывали о покупке загородной недвижимости?

— Это и правда стало актуально. Естественно, если карантин будет продолжаться, народ продолжит утекать за город. Первый период пандемии, который я застал, как раз провел за городом. Там и подышать можно было, и помастерить, вспомнил, как работать рубанком, косить траву, колоть дрова, все из детства (улыбается). И все это без столичных утомительных пробок, суеты и «гонок по вертикали».

В полной мере, так сказать, ощутил прелесть нынешней загородной жизни. Было время выдохнуть, что-то пересмотреть, побыть с близкими больше, чем прежде. Кстати, благодаря неожиданно свалившемуся большому количеству свободного времени и умеренной деревенской обстановке родилось много новых творческих идей, которые, надеюсь, удастся воплотить в жизнь в ближайшее время. Даст бог — все сложится. У некоторых друзей и коллег было посложнее: находиться в городских квартирах было порою совсем тяжко.

— Наверное, в пандемию удалось больше времени уделить своему любимому увлечению — фотографии…

— Когда есть время, вдохновение и настроение, камеру в руки — и вперед. Все, что попадает в объектив, вызывает интерес. Это как релакс. Голову можно отключить от рутины. Что я в этом нашел? Ценю в фотографии застывший момент времени. Нажимаешь на кнопочку — и запечатлеваешь самый эмоциональный, выразительный момент. Все это и есть фотография: ей можно сделать и глубину, и философию, и сказку. А можно просто испортить фотографию (смеется).

— Работа в МХТ им. Чехова в пандемию застопорилась?

— Театр переживает непростые времена. Иногда число актеров на сцене чуть больше числа зрителей. Как в анекдоте. В антракте зритель одевается и начинает уходить. У него спрашивают: «Что, спектакль не понравился?» «Да нет, — отвечает. — Постановка чудесная, актеры потрясающие, просто одному в зале страшно сидеть». Пока примерно так. Но хочу сказать спасибо зрителям, которые не оставляют нас. Приходите в театр, друзья, у вас будет самое большое количество антител!

— У руководства театра нет стереотипов, обид в отношении вас? Мол, Дужников — звезда сериалов, поэтому серьезных ролей может не ждать…

— Ну, во-первых, я не считаю себя звездой и не люблю, когда подобные клише раздают налево и направо. А во-вторых, разве в сериалах актер играет хуже, чем где-либо? Это непрофессиональный подход. Вряд ли компетентные люди могут так мыслить. Дескать, этот артист театра снимается только в сериалах, этот — в боевиках…

Дело в другом. Есть артист кино в разных его проявлениях, и есть театр. Это отдельно стоящие направления искусства, требующие определенного времени, внимания, сил, техники, подхода. Если артист безболезненно может совмещать съемки и спектакли, почему нет? На что руководство должно обижаться? Многие актеры МХТ прекрасно существуют и на сцене, и в кадре, совмещая эти два направления, и от этого меньше ролей ни у кого не стало. Жизнь не стоит на месте. Говорить, что я недоволен? Нет, это моя профессия, новое руководство не оставило меня без работы. В этом году запущено множество проектов. Не верьте слухам, ходите на спектакли и будете иметь свое мнение. Мудрое и верное.

«В ближайшее время сделаю прививку»

— Если вернуться к пандемии, как думаете, прививка от коронавируса — это опасно?

— Волков бояться — в лес не ходить. Заболевают и привитые, и нет. Компетентного мнения по этому поводу дать не могу, ведь я не врач. Четкого, действующего препарата против этого, насколько понимаю, нет. Но со своей стороны могу сказать, что прививку хочу сделать в ближайшее время. Потому что мне надо выходить на сцену перед большим количеством людей. И рисковать жизнью родных и близких не хочется. Пойду и сделаю.

— Как переживает этот период ваша 13-летняя дочь Устинья?

— Для поколения Стеши это не проблема. Они настолько совершенно владеют девайсами, что общение виртуальное и вербальное для них одинаково удобно. Готовы и в Zoom (специальная программа для проведения видеоконференций. — Ред.) поговорить, и тусоваться очно. В любом случае все завязано на соцсетях.

— Что ее увлекает?

— Она — подросток, поэтому интересов много: в диапазоне от философских и человеческих вопросов до политической повестки и моделирования одежды. Может углубляться в чтение книг, посвященных управлению компьютером или раскованному поведению в обществе. Молодежь сейчас интересуется такими вещами, что нам и не снилось (смеется).

— А вам в этом году какой вопрос хотелось бы закрыть в первую очередь?

— Ох… Прошлый год был ознаменован тяжелыми событиями, которые застали врасплох. Среди коллег и близких друзей было множество смертей. Поэтому хотелось бы, чтобы наши замечательные умы нашли излечение от этой заразы. Это самое важное пожелание. Потому что становится страшно за здоровье родных и близких…

«Ивановы-Ивановы» Пн. — чт./19.00