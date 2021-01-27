Андрей Малахов: «Выходные мы с сыном начинаем с плавания»

Этой зимой у Андрея на один выходной день меньше, потому что по воскресеньям он вновь ведет в прямом эфире «Танцы со звездами», вернувшимися с 12 сезоном. Несмотря на то, что Малахов в проекте уже свой человек (напомним, роль ведущего он примеряет здесь второй раз подряд), о своих танцевальных умениях он отзывается скептически — мол, до высоких оценок мне еще очень далеко. Зато Андрей на «отлично» справляется с другими обязанностями – продюсера, ведущего, отца и мужа.

«Болею не за участников, а за жюри»

— Рабочий год начался с вашего дня рождения (11 января Малахову исполнилось 49 лет — Ред.). Как отметили праздник, какой из подарков оказался самым ценным?

— Свой день рождения провел в монастыре, поэтому не отмечал. Впрочем, я давно уже не отмечаю. А вот на следующий день на работе я был весь в пакетах и букетах. Мой коллектив вручил шарики – они, наверное, хотели, чтобы я улетел скорее домой и ничего с них не требовал. Подарили большую корзину с фруктами — со словами, что витамины сейчас нужны прежде всего. Самый ценный, конечно, подарок сына – Саша (мальчику три года — Ред.) нарисовал мой портрет. Правда, на этом портрете можно найти все, что хочешь – еще и машину снегоуборочную, и елку… Всем большое спасибо за поздравления и подарки, а если вдруг кому-то пока не ответил, то извините – столько сообщений, что продолжаю их находить и благодарить.

— У вас с начала этого года работы прибавилось – в эфире новый сезон «Танцев со звездами». За кого из участников болеете?

— Я же ведущий, поэтому должен быть объективным. У идеального журналиста никто не знает, за кого он голосует сам, ведя репортаж с избирательного участка. Мои симпатии всегда на стороне жюри – с ними прикольно. На этом проекте очень приятная атмосфера на съемках. Прямой эфир всегда проходит немножко на стрессе, но там это не чувствуется, поэтому я с радостью принял приглашение вести новый сезон.

— Ваши диалоги с членами жюри, с Николаем Цискаридзе и Дарьей Златопольской, наполнены юмором, эмоциями… Сколько процентов экспромта в шутках, которые мы слышим в эфире?

— Какие-то заготовки есть. Но чаще всего импровизируем, особенно когда Николай Цискаридзе начинает свои монологи — там уже все течет без сценария. Он провоцирует улыбки и споры с членами жюри, участниками, ведущим. Даша — очень комфортный партнер, мы провели с ней массу мероприятий в прямом эфире.

Работать с человеком в прямом эфире – это как прыгать с тарзанки со страховкой. Ты понимаешь, что в любую секунду тебя могут подхватить, подстраховать. И Даша умеет это делать. У нее большой опыт еще с утренней программы на канале «Россия». Мы много шутим. Даже иногда жалеем, что так все быстро заканчивается. Потому что мы еще не нахихикались, не наговорились, не обсудили все. Я очень тепло отношусь к ней.

— Результатом предыдущих «Танцев со звездами» стало появление новой романтической пары — Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников. Вы видели, что между ними пробежала любовная искра?

— Да, мы сразу обнаружили эту симпатию и начало романа. Все в нашей команде заметили, как Саша Молочников неравнодушно смотрит в сторону Кати. А когда покинул паркет, он ждал ее после съемок. На проекте всегда что-то происходит. Потому что, как говорит один мой знакомый, танцы – это вертикальное воплощение ваших горизонтальных желаний.

— Судя по телекартинке, вы и сами уже неплохо двигаетесь на танцполе…

— Выражение «он танцует прикольно» — это максимальная характеристика моих успехов на паркете. Чтобы показать красивый танцевальный мини-спектакль на две минуты, мне нужно потратить много сил и неделей тренировок.

— Кстати, недавно вышел новый телепроект «Смотреть до конца», который посвящен ярким интернет-роликам и который вы продюсируете. Зрители сразу отметили, что его молодой ведущий — тоже прикольный и симпатичный. Где вы его нашли?

— Антона Демидова мы открыли с Дашей Златопольской. Во время наших прямых включений на 9 мая он очень хорошо работал из Екатеринбурга, где трудится в местных «Вестях» и на радио. Мы делали кастинги на роль ведущего «Смотреть до конца», приглашали многих, но Антон выглядел убедительнее всех. Он прилетел на съемки из Екатеринбурга.

«Плаваем, гуляем и пьем «кофе с пенкой»

— В поисковике Яндекса два самых популярных запроса с вашей фамилией — «Малахов прямой эфир» и «Малахов и его жена». То есть то, что зритель видит каждый день, и то, что не видит совсем, но хочет увидеть и узнать. Например, узнать о том, как выглядит идеальный выходной Андрея Малахова…

— В воскресенье пока выходной отменился из-за прямых эфиров «Танцев». Осталась суббота. Встаю пораньше — в восемь утра, завтракаю с сыном. Потом мы вдвоем идем на плавание…

— Вдвоем плаваете?

— У Саши есть учитель по плаванию. Потом мы заходим в кафетерий, пьем кофе с пенкой — так сын называет капучино. И едем к бабушке с дедушкой на дачу — к родителям Наташи (супруга Андрея — Ред.). Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать. К обеду приезжает Наташа, она в субботу отсыпается, но иногда присоединяется к нам уже в бассейне. И дальше у нас время отдыха на даче всей семьей. А к вечеру возвращаемся домой.

В театре за минувший год были, может, раза два, в связи с пандемией мы боялись куда-то ходить. Чаще вечерами смотрим кино, сериалы, книги читаем. В субботу стараемся ложится пораньше, потому что в воскресенье посещаем утреннюю службу в храме, а она проходит рано.

— У Александра, помимо плавания, есть какие дополнительные занятия в расписании?

— У него есть танцы, которые, мне кажется, он не очень любит. Также лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие – математика и логическое мышление.

— Сколько «развивашек»!

— Да, у сына плотное расписание. Но все это он делает со своими лучшими друзьями – Совой, медвежонком Пухом и любимым пледиком. Все три героя должны быть рядом на всех описанных процедурах.

— Заметила, что эти игрушки мелькали у вас в соцсетях в отпуске. Возили с собой в санаторий? И, кстати, почему в этой компании появился плед?

— Это было непростое решение Саши — кто едет с нами отдыхать. Хотели взять еще акулу-зубастика, но она слишком большая и может испачкаться в дороге, поэтому оставили ее дома. Но скучали и ей писали письма. Это целый сценарий! А плед еще из роддома Лапино – такой новорожденным дают с собой. И я не могу объяснить любовь сына к этому пледику…

«Ирину Алферову уговаривал четыре года»

— У вас в «Прямом эфире» темы чередуются: социалка, развлечения, звезды… Но есть ощущение, что какие бы социально-значимые темы не поднимали ваши журналисты, самыми популярными остаются выпуски про трагедии звезд…

— У меня под рукой лежат предварительные итоги года. Первое место у программы «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?». Доля этой программы — 19,2 % (количество зрителей программы от общего числа людей, смотрящих в данный момент телевизор – Ред.), это очень много. Второе место – «Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия» с долей 18,6%, на третьем месте – «Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его?» с долей 18,2%. И четвертое место – внимание! — «Жене 73, мужу – 32. Неравный брак трещит по швам».

Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила – барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить. Когда мы получили это письмо, я считал, что это трэш. Но мне стало интересно, кто там руководит спектаклем, поэтому наша команда поехала и установила в доме современные подвесные камеры на кухне. От просмотра были в шоке все! Реально, когда женщина говорит, что не пойдет за пивом – в этот момент микроволновая печь начинает искрить! Если бы я сам не придумал поставить эти камеры, я бы в жизни не поверил во все увиденное.

— В другой вашей передаче — субботнем шоу «Привет, Андрей!» — много песен, воспоминаний, личных историй. Звезды охотно к вам идут? Или приходится долго уговаривать?

— С удовольствием идут люди, про которых забыли. Артистов, избалованных вниманием, приходится уговаривать, честно скажу, не один год. К тому же существует конкуренция между каналами, поэтому даже когда, казалось бы, все уже должно состояться, в переговоры вдруг вмешиваются финансовые аспекты, и герой оказывается на другом канале.

— Кого особенно долго уговаривали?

— Сейчас мы записали эфир шоу «Привет, Андрей!» с Ириной Алферовой, которую я уговаривал четыре года. Скоро в эфире будет вечер с Алферовой, прозвучат ее любимые песни, актриса расскажет все про Абдулова, покажем кадры уникальной хроники, будем говорить о культовых фильмах, ее детях, которые тоже пришли на съемки… Долго уговаривал прийти на эфир Ирину Муравьеву — лет пять или шесть. Это длительная работа – букеты, переговоры, кидания в ноги… Таких героев достаточно.

— А рейтинги оправдывают эти усилия?

— Они не всегда приносят фантастические рейтинги, но здесь дело не только в цифрах. Ты можешь запечатлеть в таких эфирах момент. Программа «Привет, Андрей!» для меня — полотно, на котором мы больших звезд и важные события запечатлеваем для будущих поколений. Мы сейчас для эфиров поднимаем старые программы, работаем с архивами и понимаем, что не все сохранилось. Советская «Кинопанорама» стала документом истории, культуры: мы находим в ней мысли актеров, которые теперь мэтры, а тогда были молодыми артистами – узнаем, что они говорили, о чем они думали, о чем мечтали. Это очень важно сохранить для истории. В «Привет, Андрей!» мы этим и занимаемся — фрагменты истории из архивов вписываем в день сегодняшний.

«Россия 1», «Танцы со звездами» по воскресеньям, 17:30