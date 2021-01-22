«Загугли звезду»: Юлия Подозерова – о тайнах съемок сериала «Отпуск», лишнем весе и откровенных фото

Совсем скоро на ТНТ выйдет комедийный сериал «Отпуск», где зрители увидят Юлию Подозерову в главной роли. Накануне премьеры актриса стала гостем авторской рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответила на самые популярные запросы о себе в Сети.

Учеба

— Я закончила Московский государственный институт культуры и искусств. Поступала за компанию с подружкой, ее взяли на режиссуру, а меня на актерский.

Родители не видели меня актрисой, готовили стать врачом. Мама долго не верила, что я поступила в театральный, только когда я принесла справку о зачислении поверила.

После института культуры пошла поступать в Щукинское училище, в ГИТИС и к Михайлову во ВГИК. Там мне сказали, что я уже старенькая, 24 года. Очень обидно, я слетела с третьего тура, так как набрались ребята 15-16 лет.

Я расстраивалась. Но потом получила письмо от Михайлова, что он ждет меня на курсе, но я была уже в положении и решила, что буду мамой.

Родители

— Родителей, к сожалению, у меня уже нет. Ни папы, ни мамы. Так сложилось, что я потеряла еще и сестру в мае прошлого года. Пока были живы, папа работал в налоговой, а мама — инженером на заводе.

Сериал «Отпуск»

— Моя героиня — преподаватель в институте. У нее достаточно невротичные отношения с мужем и из-за этого происходят все комичные ситуации. Он никак не хочет взрослеть, а она устала бегать за ним, как за ребенком. Единственным выходом из ситуации ей видится развод.

Как снимали?

— Приехали в мае 2019 года в Геленджик. На улице было +17. Нас отвезли на какой-то островок, нужно было купаться. Вода +11 градусов, а с собой ничего согревающего: ни пледов, ни пушек тепловых.

Интересная сцена с Павлом Майковым

— Мы по сценарию голые заходим в воду. Холодно, нет возможности ничего надеть, все будет видно. На третий дубль у меня уже слезы текут и думаю: «что же за профессия у меня такая». Губы синего цвета.

Про ЧП на съемках

— У нас загорелся автобус с костюмами. Нужно было срочно снимать, свет уходит, одежды нет. Пришлось работать в своем, хорошо получилось.

Смешные истории на съемках

— Как-то забыли Демиса в лесу. Была очень долгая смена, примерно 17 часов. Все очень устали, жара, и никто не заметил, как Демис пошел к себе в вагончик переодеваться. Собрались и уехали, а он остался.

Рост и вес

— Мой вес 50 килограммов, а рост 164 сантиметра. Это на данный момент, когда я пришла в форму, но было время, когда сильно поправилась. Я долго кормила ребенка грудью, набрала лишнего.

Был переломный момент, когда я пришла на пробы и мне мой агент говорит: «Ты совсем обабилась, больше снимать не будем».

И я за 2,5 месяца скинула лишние 12 килограмм.

Коронавирус

— Были проекты, которые перенесли. Например, «Отпуск» передвинули с марта на июль. Никто не оплачивает актерам простой, мы получаем только за проект. Сидишь дома и ничего не получаешь. Так что сидели.

Пластика

— Нет, никогда не делала пластику. Мне врачи советуют сделать перегородку в носу, это необходимо по показаниям, чтобы улучшить качество жизни. Но я никак не соберусь, боюсь наркозов. Я трус для пластики. Но хожу к косметологу, делаю всякие процедуры.

Фото для журнала МAXIM

— Это была спонтанная история и я подумала: пока есть возможность, почему и нет? Я очень переживала, когда шла на съемку, но они оказались настолько корректными ребятами. Я не ханжа в этом вопросе, если женское тело выглядит красиво, то почему нет?

Последние новости

— Последние полтора месяца сижу дома и отлично себя чувствую. Не забываю, что я мама и стараюсь уделять время сыну. Очень по нему скучаю и во время долгих проектов стараюсь брать его с собой. А сейчас проводим время вместе, кайфуем.

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