Глава «Ленкома» Марк Варшавер – что происходит в театре после смерти Марка Захарова и как там относятся к его дочке Александре

Директор театра подробно рассказал Teleprogramma.pro, как живет знаменитый коллектив сегодня, как он переживает коронавирусные времена, и как складывается судьба Александры Захаровой.

После ухода легендарного режиссера Марка Захарова из жизни в театре «Ленком» уже поставлено несколько новых спектаклей. В марте состоится премьера постановки «Поминальная молитва» Григория Горина, которая на протяжении многих лет была одной из визитных карточек коллектива. Но сейчас спектакль переживает второе рождение.

Чем сегодня живет культовый «Ленком», чья слава гремела на весь мир? Как театр переживает пандемию? Как складывается судьба дочери Марка Захарова Александры? На эти и другие вопросы Teleprogramma.pro отвечает директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который служит этому храму Мельпомены больше 40 лет.

«Я заплатил за дезинфицирующее оборудование три миллиона рублей»

— Марк Борисович, мы все помним про ограничения в зрительном зале, связанные с 25% заполняемостью зала. Люди вообще не боятся ходить в театр? Заполняются ли зрительные залы?

— Конечно, заполняются, потому что 25 % — это 156 мест. Многие боятся ходить в театр, но, скажу вам честно: ни один коллектив Москвы не позаботился так о мерах безопасности, как это сделали мы.

У нас на центральном и служебном входе стоят специальные машины. Вы входите через них, и вас обдает паром и полностью дезинфицирует. К тому же вы спиртом промываете руки. Вам выдают маску, если у вас не имеется своей, а потом измеряют температуру тела.

При входе в зрительный зал стоит специальная машина, которая дезинфицирует его за три часа до начала спектакля. А когда запускают зрителей, то ее выгоняют в фойе, и она дезинфицирует и его. Затем москвичи и гости столицы опять выходят в фойе, но уже в дезинфицирующее пространство. Также актеры и работники театра обеспечены лампами, которые обеззараживают все помещения.

(На следующий день после нашего разговора с Марком Борисовичем стало известно, что в театрах разрешена 50% заполняемость зала)

— Дорогое ли это удовольствие?

— Дорогое. Я заплатил за него три миллиона рублей внебюджетных средств, которые театр заработал сам. При этом я ничего не просил у руководства города.

— Кто-то сказал, что для прохождения всех необходимых процедур зрителям нужно приходить чуть ли не за час до начала спектакля. Это действительно так?

— Ну, это преувеличенно. Мы пишем на сайте, что зрителям необходимо прийти немножко раньше. Учтите, что у нас всего 156 зрителей, причем 100 процентов – это 650 человек. Поэтому эти 156 человек безболезненно проходят за полчаса, за сорок минут до начала спектакля, соблюдая все меры безопасности.

Люди радуются, что у нас в театре налажена такая противоковидная система. Хотя в зале строго следят за порядком. И никому не разрешено опускать маску на подбородок, либо же снимать ее вообще. Билетеры со светом внимательно смотрят за тем, чтобы зрители этого не делали.

«Инну Чурикову мы щадим»

— Как заняты в текущем репертуаре актеры категории «65 плюс»?

— К сожалению, таких артистов у нас не очень много. Это, прежде всего, Инна Михайловна Чурикова и Александр Викторович Збруев. Инну Михайловну мы щадим, и все это время она находится дома. Александр Викторович же уже переболел и приобрел антитела. И поэтому при любой возможности он играет в тех спектаклях, в которых занят.

— Инна Михайловна расстраивается от того, что ей пришлось взять паузу в творчестве?

— Не то слово. Как может такая актриса не расстраиваться? Очень расстраивается и мечтает скорее выйти на сцену. Мы довольно часто общаемся, я спрашиваю: когда? А она говорит: «Видите, какая ситуация…». Хотя потерять даже на какое-то время такую актрису – это просто беда. Я вам даже скажу такое слово. Хочется видеть Инну Михайловну и наслаждаться ее мастерством. Сейчас в репертуаре нет двух спектаклей, в которых она занята. Хотя постановки «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение» с участием Инны Чуриковой – очень посещаемые, и она очень любит эти спектакли.

— А много ли артистов «Ленкома» переболело коронавирусом?

— Понемножку-понемножку, но все-таки приличное количество наших артистов заболело. Но, слава Богу, у нас все нормально. У переболевших появились антитела.

Что изменилось в театре после смерти Марка Захарова

— Как живет театр после ухода Марка Захарова? Какие постановки уже реализованы?

— С момента ухода Марка Анатольевича мы уже поставили спектакль «Капкан», который не доделал сам Захаров, «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф» режиссера Дайнюса Казлаускаса, спектакль «Под одной крышей» режиссера Романа Самгина – ученика Захарова.

А играют его народная артистка Татьяна Кравченко и заслуженная артистка Олеся Железняк. Это две наши уникальные клоунессы, которые вытворяют на сцене невообразимые вещи. Эта пьеса о том, о чем говорят в каждой семье – о проблемах бабушек, дочек, внучек – как они ведут себя в нормальной, ежедневной жизни. И когда зрители выходят после завершения спектакля, они узнают в персонажах себя.

В память о наших великих артистах и великом Захарове мы делаем спектакль «Поминальная молитва», премьера которого намечена на 17-18 марта. Это пьеса – сценическая фантазия Григория Горина.

В главных ролях — наши уникальные артисты. Это Сергей Степанченко, Андрей Леонов – сын великого Евгения Павловича Леонова, Олеся Железняк, Виктор Раков. Я уверен, что эта постановка станет серьезным спектаклем для Москвы. Но также мы будем удивлять нашу зарубежную публику.

Помимо этого, мы начинаем работать над спектаклем по пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца», где наш прекрасный артист Александр Збруев будет играть главную роль – Маттиаса Клаузена. Ее поставит молодой режиссер Екатерина Вербич.

Кроме того, идет работа над спектаклем «Доходное место» по пьесе Александра Николаевича Островского. Его ставит Дмитрий Астрахан, который, известен и как кинорежиссер, и как режиссер драматических театров. Он работал и у Товстоногова в БДТ, и во многих московских театрах. Недавно у него прошла премьера в театре Российской армии. Зрители очень любят его спектакли.

Также мы собираемся поставить пьесу «Дядя Ваня» Чехова (Я очень люблю Антона Павловича) режиссера Леонида Трушкина. Это очень талантливый человек, потому что те спектакли, которые он делал в театре Чехова, — просто потрясающие. Когда говоришь о нем, вспоминаются слова Татьяны Дорониной: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?»

Все эти постановки мы собираемся выпустить до конца этого сезона во имя уже ушедших наших артистов Евгения Леонова, Татьяны Пельтцер, Леонида Броневого, Николая Скоробогатова.

«В судьбе Александры Захаровой ничего не изменилось»

— А как складывается судьба Александры Захаровой?

— Судьба у нее такая же, кроме того страшного факта, что Александра Захарова осталась без отца. Для нее это уже великая катастрофа. Что касается творчества, то она продолжает играть в тех спектаклях, в которых и была задействована. Никто у нее не собирается отнимать роли.

— Кто-то распускал слухи о ее алкоголизме. Удалось выявить обидчика?

— Это грязная ложь. Я Александру Марковну знаю 42 года. Я видел, как на застольях она только пригубит бокал вина и поставит его обратно. Да и мы с Марком Анатольевичем не приверженцы этого. А уж она, женщина, тем более.

Обо мне тоже много говорят то, чего вообще нет. Но я не могу ответить, потому что не знаю, кто это делает. Я подал жалобу в прокуратуру, чтобы попытались разобраться в деле Александры Захаровой. И мы получим ответы на все вопросы.

Сейчас, когда в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за распространение клеветы, ложь будут прищучивать. За гадости, которые придумывают нечистоплотные люди, нужно наказывать.

— Много ли сейчас спектаклей на счету Александры Марковны?

— Шесть главных ролей. В творческой жизни Александры Марковны ничего не изменилось, кроме одного спектакля, который сняли с репертуара. Марк Анатольевич сам хотел снимать много постановок. Но я его убеждал в том, что этого делать не надо. Не удалось убедить его в одном. Он снял спектакль «Пер Гюнт» — это была наша общая ошибка. Хотя я умолял этого не делать. Потрясающий спектакль, где были уникальные актерские работы. И еще спектакль «Пролетая над гнездом кукушки», который я сейчас попытаюсь сохранить. А вот «Пер Гюнт» сохранить нельзя, потому что там другие декорации и костюмы.

А я еще я хочу сделать акцент на том, что театр не может существовать без вторых составов. Поэтому и Александру Захарову в театре тоже будут заменять другие актрисы. Раз уж мне доверено управлять этим кораблем, я должен заботиться о коллективе, что я и делаю на протяжении 42 лет. Тем более в это тяжелое время, когда нужно помогать людям – и материально, и лечением. Так что хлопот у меня много.

«У всех спектаклей должны быть вторые составы»

— Я вот смотрю, что даже в культовом спектакле «Юнона и Авось» есть второй состав. А роль графа Резанова, например, репетирует талантливый актер Игорь Миркурбанов….

— Люди часто употребляют слова «уникальный», «удивительный» по отношению к актерам и к тому же Игорю Миркурбанову. В «Ленкоме» все артисты — потрясающие благодаря Марку Захарову, который на протяжении 46 лет воспитывал свою труппу. Мы практически никого не приглашали со стороны. Все выращены Марком Анатольевичем.

При Марке Захарове мы делали один спектакль два года. А сейчас по шесть-семь спектаклей в сезон. Это возможность для каждого актера показать себя, сыграть роль, которая раскроет его с новой стороны.

Например, в спектакле «Вечный обманщик» у нас играет молодой актер Станислав Тикунов, который сначала был задействован преимущественно в массовке, а сейчас получил возможность проявить себя.

Кроме того, за каждый выход у нас предусмотрена отдельная регламентированная сумма – как бы коэффициент трудового участия в распределении каждой роли, за которые зачисляются баллы. И актер в зависимости от этих баллов получает денежное вознаграждение.

Во все спектакли, идущие в «Ленкоме», должны быть введены вторые составы. Если вы придете к нам и посмотрите на доску объявлений, то увидите, сколько сейчас производится вводов.

И даже в постановку «Ва-банк» Александр Збруев, играющий основную роль, предложил ввести второй состав. Без этого невозможно.

— А почему?

— Да все очень просто. Еще будучи главой директорской ложи театров Москвы, я не раз заявлял о необходимости вторых составов. Зрители ведь не виноваты, когда приходят в театр и видят объявление, что в связи с болезнью актера вместо одного спектакля будет показан другой.

Я бы даже сказал, что это преступление перед зрителем. Он пришел, заплатил деньги и хочет видеть конкретный спектакль. И по идее нельзя подменять одну постановку другой. Даже, если мы считаем, что этот спектакль лучше. Но лучше тот спектакль, который увидел зритель. И мы должны каждый день делать вводы, чтобы не было никаких переносов.

«Нельзя говорить, что после ухода Марка Захарова театр умер»

— Что принципиально изменилось после ухода Марка Захарова?

— Что больше нет такого режиссера. Его авторитет был настолько велик, что это просто грандиозная потеря. Но здесь свою роль сыграл и возраст, и болезнь, которую переносил Марк Анатольевич.

Коллектив очень болезненно воспринимал и воспринимает уход Марка Захарова. Но жизнь продолжается. Нельзя говорить: нет Захарова, и театр умер. Во имя самого Марка Анатольевича мы должны доказывать, что театр жив и будет удивлять зрителей спектаклями и дальше.

Мы будем искать интересных режиссеров, что мы и делаем.

И без Марка Захарова могут быть такие спектакли, какие были при нем. Нам нужно постараться сохранить тот интерес к театру, какой существовал при Марке Анатольевиче. Чтобы театр был интересным, молодым, брать молодежь на работу, что я и сделал в этом сезоне.

Мы взяли 6 выпускников Вахтанговской школы (училища Щукина) которые уже все получили роли и далеко не в массовке. Они имеют все шансы доказать, что они артисты, тем более после окончания серьезного театрального училища. И педагог у них замечательный – Владимир Иванов.

— Никого не пришлось увольнять за время пандемии?

— Никого. Ни одного человека мы не уволили. Но расстались с тремя молодыми артистами, которые не приглянулись нашей репертуарной политике. Но вместо них мы взяли шесть других, уже ранее упомянутых выпускников Вахтанговской школы.

Я уже вам говорил, как нам помогают власти города. Я лично слышал, как Сергей Семенович Собянин дает указания, чтобы театры жили не хуже того, как они существовали до ковида. Его заместитель Наталья Сергунина неоднократно проводит встречу с руководителями театральных коллективов. Она говорит, что правительство будет заботиться о нас. Ну и конечно, наш руководитель московского Департамента культуры Александр Кибовский старается помогать театрам.

Пандемия кончится, а театры будут продолжать свою работу – создавать для зрителей замечательные спектакли. Ведь театр должен жить!

Редакция Teleprogramma.pro желает театру «Ленком» ярких премьер и благодарных зрителей!

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