Звезда сериала «Метод» Макар Запорожский: «Хотелось бы закрыть ипотеку и свозить детей на море»

Потомственный артист Макар Запорожский не только играет в Театре Маяковского с отцом — Виктором Запорожским, но и в сериалах с ним пересекается. Так было в проекте «Солнечный круг» (Первый канал), где отец и сын сыграли представителей цирковой династии.

— В «Солнечном круге» вы сыграли спортивного гимнаста. В детстве гимнастикой не занимались? По фигуре вполне похоже.

— Занимался акробатикой, получил даже юношеский разряд по этой дисциплине. Вообще спорта в детстве и юности было много — легкая атлетика, тяжелая атлетика, потом хоккей, даже единоборства немного.

— В картине вы сыграли с отцом. Каково это? Ответственность, давление или, наоборот, папино плечо рядом и желание показать, чему научились?

— Показывать уже поздно, думаю. Папа всегда за мной следил — с первого курса театрального института, со студенчества. Доказывать мне ему ничего и не надо, ведь каждый актер сам себе судья — он доверяет мнению важных для него людей, тех, с кем совпадают его вкусы и так далее. В профессиональном плане хотелось выглядеть достойно в первую очередь перед самим собой. А то, что получилось поработать с папой, это дорогого стоит.

— У вас две дочери — 5-летняя Саша и годовалая Лиза. Чему самому главному отец должен научить ребенка?

— Мне кажется, научиться понимать, чего хочешь. Быть честным с собой. Это самое важное: знать, что любишь и что не любишь. Папа уделял этому большое внимание, когда меня воспитывал. Важно было, чтобы я научился разбираться в себе. Правда, это идет не только от отца. Родители вместе стараются так воспитать ребенка. Это как спектакль: ты не должен сопоставлять увиденное с собственным чувством прекрасного. Надо пытаться понять мир, который предлагает автор. Так же и с ребенком: надо не навязывать свое мировоззрение, а попробовать ему открыть свой мир.

— Можете вспомнить самый яркий и живописный эпизод, характеризующий отца?

— Большую нежность у меня вызывает воспоминание, как мы с отцом ездили вместе работать. Зарплаты в театре, конечно, не хватало. И, чтобы прокормить нас, он эмалировал ванны, а я в этот момент сидел в гостях у людей, к которым мы приезжали работать. Это был огромный труд и поступок. Отец все делал своими руками: ремонт, мебель — это до сих пор меня восхищает.

— На Первом канале продолжается второй сезон «Метода», но уже без вас. Почему вашего героя так внезапно и рано вывели? Вы не просили об этом?

— Нет, не просил. Мне кажется, я не совсем вписывался в концепцию развития истории. Возможно, сценаристы не понимали, зачем нужен мой персонаж. И решили разобраться с ним по-быстрому.

— Вы знаете, кто такой маньяк «Ты меня не поймаешь» в «Методе»?

— Нет.

— Можете аккуратно намекнуть?

— Понятия не имею. Честно.

— Слышали свежую историю из МХТ им. Чехова, где на актеров вместо бутафорского снега высыпались гвозди? Проверку проводит Следственный комитет.

— Нет, не слышал.

— Приходилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным в театре? Нездоровая конкуренция, мстительность…

— Не приходилось, к счастью. Я обычно стараюсь уступить и помочь, если каким-то образом «мешаю» другому человеку. Если кто-то хочет сыграть мою роль — пожалуйста, я не против.

— Каким был для вас прошедший год в плане карьеры и саморазвития? Больше приобрели или потеряли?

— Год был достаточно богатый — и на потери, и на приобретения. И спасибо ему. В плане работы год был щедрый, несмотря на пандемию, и помог мне сделать крупные шаги в профессии. Посмотрим, какие плоды это принесет. Новые работы должны выйти на экраны, и мне интересно, действительно ли это были большие шаги или мне только так показалось.

— На 2021 год у вас запланировано чуть ли не шесть премьер с крупными (порой и главными) ролями. Есть ли ощущение, что вы на пике формы?

— Пик формы — понятие относительное. Тут важно, с чем сравнивать. Мне вот казалось, что я бывал на пике формы (видимо, во времена триумфа сериала «Молодежка». — Авт.), но толку от этого было мало. А бывало, наоборот, чувствовал себя пнем, а активность была высока. Тут непонятно, что лучше. Много факторов должно совпасть, чтобы карьера складывалась удачно. Только время покажет это. И потом разные проекты, которые вы имеете в виду, лежали на полках. А что если они и в 2021 году снова не выйдут? Особенно учитывая эпидемиологическую ситуацию. Тот же сериал «Солнечный круг» лежал на канале четыре года — и ни слуху ни духу про него не было.

— После голливудского триллера «Красный воробей», где вы сыграли с Дженнифер Лоуренс, предложения из-за границы еще поступали?

— Поступали, да. Всякие. На этапе проб я старался приложить максимум усилий и показать все, что мог. Но пока никаких новостей на этот счет нет. Наверное, нашли более подходящие варианты.

— Это огорчает? Говорят, русские актеры не слишком нужны на Западе.

— Не огорчает. Это нормальная ситуация. Ложных ожиданий и надежд на этот счет никаких у меня нет. Конкуренция слишком высока.

— Что бы в первую очередь хотелось сделать в наступившем году?

— То же, что и в предыдущих: делать что должно, и будь что будет. Вообще денег хотелось бы заработать, ипотеку закрыть наконец-то. Детей на море отправить. А то уже несколько лет там не были, это нехорошо.