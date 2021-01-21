«Нижнее белье в ванную или на люстру?»: ведущая шоу «Большая переделка» Ольга Миндель о тайнах проекта

В воскресенье, 17 января, на телеканале «Россия» стартовало новое шоу «Большая переделка». История про то, как снова стать хозяином в своем доме.

Teleprogramma.pro поговорила с ведущей проекта Ольгой Миндель (ранее под фамилией Шульга она вела «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ») и узнала полезные лайфхаки, которые помогут навести в доме порядок.

— Расскажите, о чем будет проект?

— Мы покажем реальные истории реальных людей, власть в доме которых захватили вещи. Герои принимают решение, отстоять свои квадратные метры. И отдают ключи от своей квартиры команде «Большой переделки».

— Кто в команде?

— Нас много. Но в кадре всего несколько персонажей. Человек новой для России профессии — организатор пространства, топовый дизайнер интерьера и я. Первый работает с системой и наполнением, второй с большими формами. Я же на стороне наших героев, за них и вместе с ними учусь.

— Хорошо. У вас есть учебный план?

— Да. В начале мы оцениваем насколько рационально используется пространство квартиры. Сколько квадратных метров «потеряно». Находим «горячие точки», места, где скапливается большое количество не пристроенных вещей. А потом все вещи наших героев отправляются в огромный ангар. Там все сортируется, аккуратно раскладывается, как в магазине. Так намного легче избавиться от ненужного. Это самая непростая и самая эмоциональная часть программы. Поначалу героям сложно, нервы сдают. Но потом многие входят в раж. Говорят, очень легко становится после ангара.

— А что происходит в квартире?

— Мы готовим квартиру к возвращению вещей. Одно из помещений, которое самое важное для героев, переделывается полностью. Но главный сюрприз не в этом. Это всего лишь вишенка на торте. Мы заглядываем почти во все комнаты. Можем переставить мебель, добавить то, чего не хватает. Мы хотим показать как из дома сделать машину для жилья. Чтобы каждый квадратный метр работал на все сто процентов.

— Куда деваются вещи, от которых отказываются люди?

— Невостребованные вещи мы отдаем тем, кому они нужны. Подключаем благотворительные организации. Иногда продаем сами и возвращаем хозяевам деньги.

— Как родилась идея шоу?

— У проекта есть идейный вдохновитель и ангел хранитель Наталья Мальцева. Кстати, закадровый голос ее. Слышали? Она автор первой программы о ремонте на российском ТВ. «Большая переделка» без такого прочного фундамента была бы невозможна .

— Думаете, зрители оценят?

— Надеюсь. Ведь это важно уметь выстраивать правильное взаимоотношения с вещами. Мы живем в век перепотребления, наши бабушки и дедушки переживали времена страшного голода, родители столкнулись с глобальным дефицитом. В нас на генном уровне зашит страх остаться без ничего, он передается из поколения в поколение. Отсюда все эти завалы. Расстаться с ненужными и даже поломанными вещами сложно. А для многих практически невозможно. И вот теперь наше поколение может это осознанно изменить. Найти равновесие между излишней бережливостью и расточительностью.

— Это похоже на революцию.

— Точнее эволюцию. Сейчас уникальное время. В открытом доступе огромное количеств информации. Мы можем открывать себя снова и снова. Проживать за одну жизнь — две, три четыре. Вот только быт тормозит. Сама это остро ощущаю. Но ничего, победа близко. Вместе мы справимся.

— Уже отснято несколько выпусков. Были истории, которые вас особенно впечатлили?

— У нас есть момент, когда мы просим героев взять самое ценное. Семья Даниловых взяла фотографии своих предков. Оба, не сговариваясь. В этом была правда. До слез. Ощущение того, что за нами стоит сильный род, дает силы прожить эту жизнь достойно.

Еще была история двух художников. Он расписывал Храм Христа Спасителя. Она режиссер в народном театре. Трое детей. Дома энергия у родителей на нуле. Творческим людям сложнее всего с бытом. По себе знаю, но теперь у героев будет все отлично. Уверена.

А вот был еще случай, когда мы всей съемочной группой буквально были на полу. На люстре у первых же героев обнаружили красные трусы. Спросили в Интернете, что значит. Оказалось, что красные трусы на люстре это про удачу. Герои подтвердили, что используют испанскую примету, в том числе, чтобы пройти кастинг на участие в шоу и все сработало!

Самое классное, что теперь у всей съемочной группы на люстрах висят интерьерные красные трусы с кисточками. Героиня сшила их для нас у портнихи. Чувствуем что волшебные, и надеемся, что магия красного принесет нам хорошие рейтинги.

— А лично у вас дома рационально используется каждый сантиметр жилплощади?

— Нет. Но у меня облегченная ситуация, если можно так сказать. Я переехала из родного города в Москву и у меня контакта с вещами памяти почти нет. Моим «расхламителем» стал развод. Из прошлой жизни уехала с двумя коробками и одним чемоданом. Но когда появился второй ребенок, поток вещей снова хлынул в мою жизнь. Сложный период быта. Учусь по нашей программе. Мне повезло.

— Какие полезные лайфхаки узнали во время съемок?

— Золотое правило гласит: «где пользуешься вещами, там их храни». Например, нижнее белье мы храним в шкафу в спальне, а намного правильнее хранить его в ванной комнате. И если по такому принципу организовать каждую вещь — исчезнет лишняя беготня. Время нужно экономить. Еще вертикальное хранение. Мы привыкли в стопочку складывать. А теперь надо научиться смотреть на вещи как на книги, чтобы они стояли корешочками. Для полок существуют специальные разделители, которые позволяют выставить, к примеру, сумки вертикально — как в библиотеке. Лично я в восторге от специальных органайзеров для хранения украшений. Например, у нас было маленькое черное платье, с пластиковыми кармашками и липучками. Оно хранится прямо в шкафу, где вещи.

— А где снимаете?

— Пока Москва и Подмосковье. Мечтаем выбраться дальше по стране. Но пока это мечты.

— Как коронавирус отражался на съемках?

— Мы работали. Однажды организатор заболела за сутки до съемок. Делали раскладку вещей в доме по видео связи сами. Теперь умеем складывать шарфы, полотенца, белье как на витрине магазина — красиво.

— У вас с дочкой была совместная программа про путешествия. Хотели бы, чтобы она пошла по вашим стопам и связала жизнь с телевидением?

— А какая разница чего я хочу? Это ее выбор. Она обязательно услышит свой зов. Я в этом даже не сомневаюсь. 12 лет. Время еще есть.

— Как вам далось дистанционное образование?

— Ужасно. Есть разные психотипы людей. У всех работают разные каналы по принятию информации. Василиса — визуал. Ей важно живое общение. Такой формат для нее вообще не рабочий. К счастью, мы снова в школе. А учителя отнеслись к тому, что не все могут учиться удаленно с юмором и по доброму. Можно сделать выдох.

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