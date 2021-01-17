Лукерья Ильяшенко: «Однажды попала в ДТП — подушка безопасности выстрелила в мою глупую физиономию»

Одна из самых эффектных российских артисток блеснула в нашумевшем сериале «Сладкая жизнь», проложив себе путь в том числе и в большое кино. 14 января в прокат выходит комедия компании Sony Pictures «Не лечи меня», где у актрисы одна из главных ролей. «Телепрограмма» побеседовала с Лукерьей, чтобы выяснить, насколько ей комфортно в юмористическом жанре.

«Стони погромче, а то у нас брак по звуку»

— Лукерья, что за образ вам достался в фильме «Не лечи меня»? Судя по трейлеру, барышня весьма волевая.

— Моя героиня Вера попадает в аварию, после чего оказывается в региональной больнице, где с ней начинают происходить странные вещи. Она находится в отношениях с женатым Вадимом (Петр Федоров), при этом удивительным образом становится женой своего лечащего врача Ильи (Иван Янковский). Весь фильм героиня мечется между двумя мужчинами. Можно сказать, оказывается в невинном любовном треугольнике, потому что попала туда по воле случая.

— Поначалу она отвергает Илью, но чем дальше, тем интереснее он становится для девушки. А можно ли вообще женщину взять измором, как считаете?

— Не скажу за всех девушек, но меня дико раздражало бы, если бы человек мне не нравился, но настаивал на своем. В какой-то момент я, наверное, приняла бы ухаживания, однако навязчивость отталкивает. Если молодой человек пишет, звонит, не перестает доставать, это бесит. Помните «Евгения Онегина»? «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

— Исходит ли от Ивана Янковского, внука великого Олега Янковского, династийный дух актерства?

— Конечно, абсолютно! Он постоянно ищет, говорит не по тексту, импровизирует. Поначалу это немного напрягало, а потом я поняла правила игры. И этот подход гораздо сложнее, но эффективнее — смелые и легкие вещи рождаются именно в импровизации.

— В комедии чувствуете себя комфортно?

— В этом фильме у меня вовсе не комедийное амплуа. Вот в сериале «Пять с плюсом», который мы недавно досняли, — да. Там я — девочка-отличница в больших очках, воспитанная бабушкой. Это совсем нетипично для меня. И вот там уже все гипертрофировано, на грани, с кривлянием. Поэтому и считается, что играть комедию сложнее — надо найти способ искренне быть смешной и нелепой. В этот момент артист должен не бояться показаться жалким. Каждому человеку это не очень приятно. И в какой-то момент приходится войти в мазохистское состояние, когда любимого героя, к которому прикипел, унижают. Уметь как бы наслаждаться его страданиями, неловкостью, неуклюжестью и так далее. Тогда получится.

— Ваша героиня попадает в ДТП. А у вас на дороге как дела, все спокойно? Или встречаются, как вы писали в Инстаграме, воины, превращающиеся в истеричных блондинок?

— Ну, по правде говоря, когда жалуешься на таких воинов, жалуешься по сути на себя: потому что, если не нарушать ПДД, никакого резона на тебя наезжать нет. Раньше я ездила как оголтелая, часто не по правилам. А теперь поняла — как бы я ни обгоняла участников движения, раньше не приеду. Пробки есть пробки. Было так, что по дурости попадала в ДТП: отправляла письмо маме, когда ехала на съемки, не уследила за дорогой и сильно разбила машину. В мою глупую физиономию выстрелила подушка безопасности. Потом чинила автомобиль за космические деньги. Но теперь вожу спокойнее, опыт и стаж помогают.

— Вам не раз приходилось сниматься в постельных сценах. Все актеры относятся к этому по-разному. Некоторые стесняются, некоторые веселятся. Как у вас?

— Мне кажется, если человек смеется в таких ситуациях, то от зажима. Потому что это всегда очень неловкий момент. Надо играть любовь и хорошо бы в интимной обстановке, но ее же нет. То «звуковики» просят: «Стони погромче, а то у нас брак по звуку!». То водитель забредет, то буфетчица еду принесет… А надо вообще-то достоверно сыграть человеческую страсть. И вот вы сидите — два голых человека, вам очень неудобно друг перед другом. Никакого секса в этом нет. А еще потеете под светом осветительных приборов. Это все жутко неловко. Еще я стараюсь не есть лук или чеснок перед съемкой, жевать жвачку, чтобы партнеру не было неприятно.

— А вот есть люди, которые не умеют стесняться. Например, мужчины, которые шлют вам в Инстаграм свои неприличные фото, так называемые дикпики. Это проблема для девушки?

— Ну почему? Можно и посмеяться. Вряд ли это может шокировать — мне уже 31 годочек, что я там не видела? Просто этих людей становится даже жалко. Один раз мне написал парень в Инстаграм и вежливо попросил продать носки. Он оказался фут-фетишистом.

— Какой деликатный извращенец. Дорого оценил артефакт?

— В тысячу рублей. Я ответила, что это невыгодно. Могу оптом — 10 пар. И когда рассказала это любимому человеку, он сказал: «Человека жалко, а ты стебом можешь спровоцировать его на агрессию». Так что в основном подобные фото и предложения вызывают грусть.

«Очень хочу дом за городом»

— Что еще огорчило вас в непростом прошедшем году? Подписчикам вы признались, что сидите на строжайшей диете…

— Попила какого-то лимонада — и привет. Обострился гастрит. Да, сижу на диете теперь: овощи, вареные котлетки — такая гадость…И вот однажды решила купить креветок: положила туда лавровый лист, лимон, с удовольствием съела их. Потом поняла, что у меня губы раздражены — соль, панцирь грубый, вот это все. А вдобавок ко всему на следующий день то же самое — опять обострение. Так что теперь вожу с собой пюрешки, ем все вареное и перетертое — так и живем.

— Пандемия открыла в вас внутренние резервы?

— Я довольно тревожная личность, у меня комплекс самозванца, потому что профильного актерского образования до сих пор нет. И когда случился ковид, кино перестали снимать, у меня возникли панические настроения. Мне казалось, что все — никаких ролей больше не будет. Ничего не умею, как же я дальше буду жить? Было страшно. В проекты, которые снимали на удаленке (скринлайф-сериалы), не попала. Это со стороны кажется, что артисты — люди обеспеченные. На самом деле мы люди довольно инфантильные. Деньги у нас заканчиваются очень быстро. Мы не умеем с ними обращаться.

— И как вы выкручивались?

— Начала заниматься Инстаграмом, вести тренировки по балету (Лукерья — дипломированная балерина. — Ред.) в надежде привлечь спортивных рекламодателей, думала открыть точку «Кофе с собой», то есть фактически искала отходные пути. Реально испугалась. А потом волна прошла, и за первый месяц у меня появилось проектов больше, чем за весь предыдущий год. Конечно, я осознала, что нужно пытаться обеспечить тыл, страховку. При этом жизнь — спонтанная штука, предусмотреть все невозможно. Поэтому я даже рада своей тревожности, порой она меня хорошо защищает.

— Кстати, фобии, комплексы у вас с годами уходят? Или наоборот?

— Уходят, но появляется другое чувство: «Какая же я была дура, что в 21 год у меня был какой-то комплекс! Что же я за овца была?». Так что надо радоваться и любить себя. Но не забывать, что красота уйдет, но, если не случится Паркинсона, останется интеллект. Вот его и надо прокачивать. А заставлять себя читать в современном мире все сложнее.

— В условиях развития второй волны пандемии не стали с особым вниманием смотреть на загородные дома?

— Ой, стала, ой, стала… Мечта! Очень хочу дом за городом. Смотрю участки, и стоят они зверских денег. Я все думала, что после пандемии цены упадут. А они растут! И вот говорят, что денег нет, народ голодает, при этом люди массово скупают загородную недвижимость — уж не знаю, на какие средства. Рынок очень активен. Пока не знаю, есть ли смысл в это вкладываться.

— В наступившем году есть цели, которые вам важно достигнуть?

— Думаю, что в наше время глупо планировать далеко и ставить цели. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах, как говорится. Надо работать на удержание того уровня, который есть. Верить в лучшее и пытаться обеспечить себе это всеми способами. Все мы находимся в несколько подвешенном состоянии. Наверное, лучше тихо притаиться и посмотреть, как все вокруг будет развиваться. Там видно будет.

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