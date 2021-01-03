Светлана Камынина: «Исповедую агрессивный оптимизм и ищу плюсы в любой ситуации»

Актриса сериала «Настя, соберись!» призналась, что старается не унывать, а трудности делают ее только лучше.

3 января на КиноПоиск HD стартует новый комедийный сериал «Настя, соберись!». Интересная история о том, как в голове главной героини (Любовь Аксенова) уживаются пять эго-личностей.

Каждая из них совершенно разная: Ева Смирнова – это внутренний ребенок; Юлия Гришаева — ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка;

Алина Алексеева – богиня удовольствий; Рина Гришина – самоуверенная и дерзкая карьеристка; Светлана Камынина — одержимый контролем требовательный родитель.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro пообщалась со Светланой Камыниной, узнала о съемках, финансовых итогах 2020-го года и жизненных кризисах.

— Светлана, где проходили съемки сериала? Были ли вы знакомы до этого с кем-то из создателей и актрис? Возможно, доводилось работать вместе.

— Вы знаете, нет, не доводилось. Сериал условно делится на две части, и я снималась как раз в той, которая изображает внутренний мир главной героини Насти. Нас было пятеро: то есть пять субличностей. Я знала некоторых девочек по их работам, но лично с ними знакома не была.

Однако любой сценарий, любая кинематографическая ситуация объединяет актеров. Это одно из главных правил существования на площадке: то, что мы делаем, кино, сериал — оно должно объединяет людей на площадке, это общее дело. Кроме того, в психологическом плане у нас тоже был объединяющий фактор — мы играли составляющие личности одного человека.

— Как возникла идея задействовать ваш танцевальный талант в одной из сцен? Легко ли было на это согласиться?

— Я, как профессионал своего дела, старалась привнести в своего персонажа что-то свое. Я очень благодарна съемочной группе, нашим сценаристам и режиссеру, что они откликнулись на мое предложение с танцем на пилоне. И не менее эпическим было стояние на гвоздях.

В плане танцев я начинающий исполнитель, а танцы на пилоне — сложная вещь, требующая длительной и серьезной подготовки, которой у меня, к сожалению, не было. У меня имелись какие-то базовые навыки, но на помощь пришла магия кино.

Такие сцены — это все мои идеи, которыми мне хотелось разнообразить роль, привнести в нее что-то новое и показать развитие героя. Я уверена, что в жизни не бывает ничего однозначного, нет черного и белого. Точно так же с ролью: создавать однозначного и понятного персонажа — это не очень интересно. Существует множество нюансов, подтекстов и подводных течений, и я стремилась их показать.

— По сюжету главная героиня в трудный момент говорит себе: «Настя, соберись!». Насколько часто вы сами себе говорите такие слова?

— Да, мне это очень знакомо и периодически я пытаюсь собраться, чтобы не раскисать. Наверно, на этой планете не существует человека, который бы не говорил себе такие слова хотя бы раз в жизни. Другое дело, с каким посылом это произносится. Можно сказать себе: «Давай-ка соберись!» с позитивной точки зрения — в контексте, что не надо отчаиваться.

Можно собраться и с положительным настроем справиться со всем фронтом работ и проблем, а можно себя внутренне уничтожать, гнобить и заниматься самоистязанием. Так или иначе, метод «внутреннего собрания» — это то, через что проходил каждый человек, и я не исключение. Я не прибегаю к методам моего персонажа Аллы Кирилловны, стараясь не заниматься самоистязанием, и стремлюсь действовать в конструктивном русле.

— Часто ощущаете Аллу Кирилловну внутри себя? Если да, мешает ли она вам или наоборот?

— Конечно, я ощущаю в себе Аллу Кирилловну, она есть внутри каждого человека. И, безусловно, это хорошо знакомо всем. Из психологии мы знаем, что у нас есть как минимум три части — внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. У каждого из нас есть эти составляющие. Но авторы картины, на мой взгляд, пошли дальше и развернули эту тему шире и интереснее, придумав еще несколько субличностей, от чего сценарий только выиграл. Я думаю, многие из нас чувствуют, когда наружу вырывается внутренний ребенок, ответственный за вдохновение и за связь с творчеством.

Если инициативу на себя берет одна из субличностей, то происходит дисбаланс и своего рода перекос — в этом и заключается вся оригинальность идеи. А что есть субличности? На самом деле, субличности — это наши мысли, и с таким раздраем может столкнуться каждый.

Алла Кирилловна ближе всего к внутреннему родителю, а он, обычно, склонен к осуждению и порицанию. Чтобы обострить эти обстоятельства, сценаристы и режиссеры сделали персонажа максимально критикующим родителем. Однако функции Аллы Кирилловны не всегда сводятся к сугубо отрицательным. Именно она позволяет главной героине быть ответственной и выполнять все обязательства — не самые бесполезные качества в каждом человеке.

Например, именно эти качества помогли Насте защитить диплом. Другое дело, что внутри родителя скрываются и отрицательные качества, такие как страх перед чужим мнением, вина и стыд — это деструктивные проявления субличности, которые трудно назвать полезными.

— Героиня сериала переживает очень непростые времена и, по сути, впервые благодаря внутренним «я» начинает путь к осознанной версии себя. Знакомо ли вам такое?

— Да, конечно. Я думаю, что все жизненные сложности — это некие упражнения. У меня есть собственная концепция, что жизнь человека своеобразный тренажерный зал, и периодически на нашу долю выпадают разные испытания. Но сложности — это всегда потенциал для роста. Если бы всегда все было хорошо, то мы обленились, и развития не было. Меня сложности делают лучше.

— Главной героине 29 лет и она переживает кризис. А в вашей жизни бывали кризисные моменты?

— На каждый десяток лет выпадает какой-то кризис: есть подростковый, кризис тридцатилетия, кризис среднего возраста, а потом снова какой-нибудь кризис. Мне не близка такая концепция. Мне кажется, когда человек проходит первый уровень, решает все задачи, то мироздание его подталкивает к выходу на следующий уровень. Как в школе — закончил первый класс, пора переходить во второй: там задачи сложнее, а потом в третий, четвертый и так далее.

— Многие актеры говорят, что в связи с пандемией их заработок очень снизился. А вас как коснулся карантин: в творческом и финансовом плане?

— У меня было несколько проектов в этом году, поэтому я не могу пожаловаться на отсутствие работы. Все в порядке! Мне в этом плане повезло. Как ни странно, но в весенний карантин, когда все сидели дома, мы снимали, и даже сделали несколько работ. Это был сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» и короткий метр «Удаленка». Все это снималось в моей квартире на телефон — хорошо, что сейчас такие смартфоны, на которые можно снимать кино.

Zoom — это фантастическое открытие и огромная помощь всему миру в этом году, что бы мы без него делали! Так что удивительным образом я даже умудрилась поработать, несмотря на все сложности, и, мне кажется, «Окаянные дни» получились очень неплохим сериалом. А когда отменили жесткие ограничения, мы продолжили снимать.

— Как и где вы встретили 2021-й год?

— В кругу друзей с елкой, подарками и новогодними фейерверками, и это очень радостная перспектива. Конечно, праздник был связан с некоторыми огорчениями, потому что я обычно уезжала куда-то, но на эти каникулы вынуждена остаться дома.

Однако я исповедую агрессивный оптимизм, и поэтому пытаюсь найти положительные стороны в любой ситуации. Так что на Новый год отправилась в гости к друзьям. Встретить праздник в кругу друзей не самое плохое, что может случиться. Там были елка, салаты… Я уже не помню, когда последний раз встречала Новый год в стандартном, классическом формате: у меня давно не было просмотров всем известных новогодних картин, в том числе «Страны Оз», которая стала новогодним хитом.

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